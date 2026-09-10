Ce este adevarat din "lipirea oaselor" cu adeziv din stridii promovata de chinezi. Dr George Dinache: "Trebuie să privim cu multă rezervă astfel de anunțuri senzaționaliste"

Chinezii promit revoluție și în medicina modernă dacă în cea tradițională sunt deja cunoscuți în întreaga lume. Întrebarea care se ridică în continuare este cat de reale sunt aceste soluții și dacă pot fi într-adevăr de lungă durată și implementate pe scară largă si cu costuri minime. Cercetătorii din China spun că au depășit momente importante în dezvoltarea unor adezivi organici pentru lipirea efectivă a oaselor rupte sau pentru creșterea dinților căzuți ori deteriorați.

Sigur că aceste anunțuri sunt și de natură de a arata partea senzaționalistă, aceste de "cercetări" fac titluri în mai toate ziarele lumii. Chinezii spun nu numai că au aceste soluții de tip mecanic-biologic, dar că sunt în faze dezvoltate pentru combaterea cancerelor, fie prin vaccinuri, fie prin alte metode care se ajută de viruși nou creați sau bacterii dezvoltate in acest scop, sau chiar substanțe minune care stimulează masiv sistemul imunitar și promit o sanatate de fier. În plus, tot ei anunta ca au descoperit cu ajutorul inteligentei artificiale elixiruri pentru longevitate și că în viitorul apropiat oamenii vor trăi până la 150 de ani.

Mulți dintre experții medicinei moderne, după aceste anunțuri pe care le fac sporadic cercetătorii chinezi, afirmă că este mai multă propagandă în aceste "descoperiri" și că nu pot fi siguri că rezultatele acestea sunt reale, că aceste teste clinice sunt depășite și că într-adevăr pot fi soluții ce pot fi implementate pe oameni într-un viitor apropiat.

Astăzi însă ne-am propus să dezbatem partea legată de ortopedie, de acel gel miraculos obținut din stridii și care promite că sudează oasele rupte în numai câteva minute și este atât de puternică această sutură încât rezistă până la 180 kg forță și acest gel-adeziv nu rămâne în organism, ci este absorbit într-un interval de până la șase luni. Chinezii susțin că în acest fel sunt excluse operațiile care până acum erau convenționale acelea în urma cărora se montau plăci și șuruburi și care necesitau o dublă intervenție chirurgicală: cea inițială de reparare si pozitionare și cea ulterioară pentru îndepărtarea acestor elemente de rezistență din aliaje de titan cu zirconiu - placi si suruburi.

Ne-am adresat doctorului George Alexandru Dinache, medic primar chirurg la Spitalul Militar Central, sectia ortopedie-traumatologie, cadru universitar, incercand sa ne lamurim ce e adevarat sau nu in aceasta chestiune:

"Este un anunț pentru a atrage senzationalul, din comunicatul respectiv, de exemplu, se incepe cum ca nu mai este nevoie de interventie invaziva, dupa care specifica ca trebuie 'lipite oasele', procedeu care, sigur, se face tot deschizand chirurgical, scoti fragmentele, indepartezi tesuturile si muschii interpusi, dupa care teoretic trebuie sa le 'lipesti', dar lipiciul-minune tine pana cand se vindeca osul, deci tot 6-12 saptamani. Cand fractura este cominutiva nu ai nicio sansa sa mai lipesti foarte multe fragmente. În teorie suna bine, ar fi o revolutie chiar si prin faptul ca nu mai ar trebui sa deschizi a doua oara chirurgical pentru indepartarea structurilor de rezistenta si suruburilor, dar in practica isi dovedește utilitatea abia dupa ani de folosire si foarte multe studii. Daca ati remarcat ca aceasta solutie a fost aplicata doar la 150 de pacienti unde adezivul a fost injectat la nivelul incheieturilor mainii, in zona antebratului cu palma, la nivelul carpienelor, unde e posibil sa fi rezolvat fisuri sau fracturi minore, in niciun caz nu e vorba de interventii complicate pe structuri osoase mari si in zone antrenate de muschi si tendoane puternice. Deocamdata trebuie sa privim cu rezerva acest tip de comunicate si sa aplicam ceea ce este cu adevarat un progres in cercetarea medicală, solutii confirmate si comunicate la marile congrese medicale ale domeniului."