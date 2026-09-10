Japonia folosește lupi-roboți în lupta împotriva urșilor: 13 morți și 200 de răniți în 2025. Peste 14.600 de animale au fost capturate și eutanasiate într-un an
Postat la: 10.09.2026 |
În Japonia, conviețuirea cu urșii a provocat anul trecut nu mai puțin de 13 morți și 200 de răniți. Pentru a atenua problema, japonezii folosesc din ce în ce mai des un robot care imită un lup, un fel de „sperietoare de ciori 2.0", relatează Corriere della Sera.
Urșii din Japonia reprezintă o problemă aparte. Poate că nu toată lumea este conștientă de cât de verde și muntos este acest țară, mai ales în nord.
Totuși, zonele sălbatice cedează treptat locul celor urbane, iar din acest motiv urșii, a căror prezență pe teritoriu este din ce în ce mai numeroasă, ies din păduri, deoarece dezvoltarea urbană continuă să le invadeze habitatele și să le limiteze sursele de hrană.
Ei sparg gardurile și intră în grădinile caselor, scotocesc prin coșurile de gunoi, bântuie în jurul școlilor, intră în supermarketuri și, în general, își împart spațiile frecventate de oameni: doar anul trecut, această conviețuire forțată a provocat 13 morți și 200 de răniți, aproximativ dublu față de anul precedent.
Anul trecut, țara a mobilizat chiar și armata pentru a contribui la controlul populației de urși. Peste 14.600 de animale au fost capturate și eutanasiate în 2025, un record absolut. Cifre exorbitante care impun găsirea rapidă a unei soluții.
În 2016, o mică întreprindere artizanală de mecanică a lansat în producție Monster Wolf, prototipul unui robot-lup conceput în principal pentru a alunga urșii negri, mistreții și căprioarele de pe fermele și câmpurile cultivate.
Soluția, extrem de simplă și realizată manual în număr inevitabil limitat, își rotește capul dintr-o parte în alta și se caracterizează printr-o mască neagră cu ochi roșii cu LED-uri intermitente și colți amenințători, o structură metalică acoperită cu blană sintetică care imită corpul animalului și o coadă cu LED-uri albastre luminoase.
Este echipat cu alimentare pe baterie, panouri solare și senzori de detectare.
Difuzoarele sale sunt programate să urle și să mârâie amenințător pentru a alunga animalele sălbatice și dispun de peste 50 de fișiere audio, printre care voci umane și sirene auzite la o distanță de peste 800 de metri. Prețul? 600.000 de yeni, echivalentul a mai puțin de 4.000 de euro.
În primul an, compania Ohta a produs și vândut aproximativ cincizeci de exemplare.
Astăzi, aceasta nu reușește nici pe departe să satisfacă cererea actuală. Este deja prevăzută lansarea unei versiuni actualizate, care va adăuga o capacitate minimă de deplasare - motor și roți cu tracțiune integrală - pentru a parcurge cel puțin o serie de trasee prestabilite, în scopul patrulării câmpurilor și potecilor din zonă.
Comenzile provin de la agricultori, proprietari de cluburi de golf, administratori de cabane montane și antreprenori din sectorul construcțiilor. De asemenea, în viitorul apropiat este prevăzută și o versiune portabilă destinată excursioniștilor.
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