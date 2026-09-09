Metroul din București riscă să se oprească din 16 septembrie: Metrorex a rămas fără bani pentru salarii. „Nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge"
Postat la: 09.09.2026 |
Metrorex se confruntă cu un blocaj financiar care pune în pericol plata la termen a salariilor, iar sindicaliștii avertizează că situația ar putea ajunge să afecteze inclusiv circulația trenurilor. „Din data de 16, nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge", este avertismentul lansat miercuri de conducerea Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM).
Situația financiară a companiei a fost prezentată miercuri, în cadrul conferinței organizate de USLM la Piața Unirii 1 și intitulată „Cronica unei morți anunțate".
Reprezentanții angajaților susțin că problemele actuale erau previzibile și că au atras atenția încă de la începutul anului că banii alocați Metrorex nu vor ajunge pentru întregul an.
„Încă de la începutul anului, în toate aparițiile pe care le-a avut USLM, am atras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare", a transmis conducerea sindicatului.
Doar 3.000 de lei ar mai fi în conturile Metrorex. Salariile trebuie plătite pe 12 septembrie
Problema imediată semnalată de sindicaliști este plata drepturilor salariale. Metrorex trebuie să achite salariile în următoarele zile, însă, potrivit USLM, compania nu mai dispune de lichiditățile necesare.
„Mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. (...) În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică insuficient să facem această plată", au afirmat reprezentanții USLM.
Sindicatul indică data de 12 septembrie drept momentul critic pentru plata drepturilor angajaților și susține că atât premierul, cât și Ministerul Transporturilor au fost informați în repetate rânduri despre riscul ca Metrorex să rămână fără bani.
O eventuală întârziere a salariilor ar putea determina reacții individuale din partea angajaților, avertizează sindicaliștii, în condițiile în care compania se confruntă deja cu lipsă de personal și un număr foarte mare de zile de concediu neefectuate.
Avertisment pentru 16 septembrie: sute de mecanici ar putea cere concediu
Potrivit USLM, numai mecanicii de tren au acumulat aproximativ 11.000 de zile de concediu de odihnă neefectuate.
„Este foarte probabil și posibil ca pe data de 16, din cei 400-500 de mecanici, vreo 300 care sunt afectați să vină să-și depună automat cererea de concediu. E foarte clar că fără personal nu poți să asiguri circulația", au avertizat sindicaliștii.
Problema fusese semnalată și în luna iunie. La acel moment, USLM susținea că mecanicii aveau peste 10.000 de zile de concediu neacordate, iar deficitul depășea 150 de mecanici și mecanici-ajutori.
Sindicatul afirmă că numai în luna august personalul din zona de circulație și mișcare a acumulat peste 10.000 de ore suplimentare.
Cum a ajuns Metrorex fără subvenția pentru septembrie
Blocajul actual este legat de procedura de aprobare a bugetului companiei.
Legea bugetului de stat pentru anul 2026, Legea nr. 43/2026, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 27 martie. Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, bugetele companiilor de stat trebuie aprobate în cel mult 150 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat.
Dacă acest termen este depășit, fondurile provenite de la bugetul de stat sunt suspendate până când bugetul companiei este aprobat.
Această prevedere a ajuns să afecteze acum Metrorex.
Compania a cerut deschiderea unor credite bugetare de 63,458 milioane de lei, sumă reprezentând subvenția aferentă lunii septembrie. Ministerul Transporturilor a restituit însă documentația deoarece Metrorex nu avea aprobat bugetul pe 2026 în termenul stabilit de lege.
„Surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu exista alt răspuns: s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul", au afirmat reprezentanții USLM.
Sindicaliștii susțin că pe parcursul anului au existat patru variante ale proiectului de buget, dar acestea ar fi revenit la Metrorex după observațiile formulate în circuitul de avizare.
Subvenția nu este pierdută definitiv
Depășirea termenului nu înseamnă că Metrorex nu mai poate primi subvenția până la sfârșitul anului.
Legislația permite aprobarea până la 31 octombrie a bugetelor companiilor de stat care nu s-au încadrat în termenul inițial. Autoritatea în subordinea căreia funcționează societatea trebuie însă să analizeze motivele pentru care termenul legal a fost depășit și, dacă este cazul, să stabilească persoanele responsabile.
După aprobarea bugetului prin această procedură, suspendarea fondurilor poate fi ridicată.
USLM afirmă că, în ultimele zile, conducerea Metrorex și Ministerul Transporturilor au început demersurile pentru ieșirea din blocaj.
„Ieri am avut întâlnire cu conducerea Metrorex, care a fost chemată de urgență la ministru, și am înțeles că fac tot ceea ce depinde de dumnealor să aprobe bugetul, pe ultima sută de metri, în ceasul al 13-lea", a transmis USLM.
Aproape 1.000 de angajați lipsesc din schema Metrorex
O altă problemă semnalată de sindicaliști este deficitul de personal. Conform cifrelor prezentate de USLM în conferința de presă, Metrorex are aprobate 5.922 de posturi, însă în prezent ar lucra aproximativ 4.934 de persoane. Diferența se apropie astfel de 1.000 de angajați.
„Oamenii aproape au ajuns să doarmă la serviciu, că dacă pleacă acasă nu mai au timp să se întoarcă", au afirmat reprezentanții sindicatului, descriind nivelul ridicat al orelor suplimentare.
Potrivit USLM, problema nu poate fi rezolvată rapid prin noi angajări. O parte importantă a personalului Metrorex își desfășoară activitatea în condiții speciale, în subteran, iar anumite posturi presupun îndeplinirea unor cerințe medicale, psihologice și profesionale specifice.
Sindicaliștii reclamă o problemă financiară mai veche
Actualul blocaj procedural legat de buget vine peste o dispută financiară mai veche.
USLM susține că necesarul de compensație stabilit pentru 2026 prin Contractul de Servicii Publice este de aproximativ 1,27 miliarde de lei, în timp ce fondurile puse inițial la dispoziția Metrorex au fost considerabil mai mici.
Sindicatul afirmase anterior că Ministerul Finanțelor indicase o sumă de aproximativ 750 de milioane de lei pentru Metrorex, în condițiile în care compensația prevăzută în contractul de servicii publice era de 1,27 miliarde de lei.
Problema subcompensării nu ar fi apărut însă în acest an. În documentele oficiale ale Metrorex referitoare la anii precedenți, compania arăta că diferența dintre compensația calculată și banii primiți efectiv în perioada 2018-2024 ajunsese la aproape 986 de milioane de lei.
USLM respinge eticheta de „gaură neagră"
În acest context, reprezentanții angajaților contestă afirmațiile potrivit cărora Metrorex ar fi o „gaură neagră" pentru bugetul de stat.
Sindicaliștii susțin că activitatea companiei nu se limitează la transportul călătorilor cu trenurile de metrou, ci include mai multe funcții.
„Metrorex este administrator de rețea, Metrorex este operator feroviar, își asigură singur alimentarea cu energie, zona de automatizări prin fibră optică și telecomunicații și desfășoară și activitatea de protecție civilă", au susținut reprezentanții USLM.
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