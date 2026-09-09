Românii, cei mai creduli dintre cititorii care își iau informațiile de pe internet. Mai puțin de 20% verifică dacă ce citesc e adevărat

Românii verifică informațiile găsite pe internet într-o proporție mult mai mică decât media europeană, doar 18,2% dintre utilizatorii români declarând că au încercat să le verifice din alte surse. România se află astfel printre statele UE cu cele mai mici procente, în timp ce media europeană este de 29,2%, iar Irlanda conduce clasamentul, cu 63,6%, conform studiului Eurostat.

La polul opus se află Grecia, cu 9,8%, urmată de Lituania, cu 14,9%, și România, cu 18,2%. Astfel, România se află printre statele care înregistrează cele mai mici procente. Datele vizează persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani care au folosit internetul în cele 3 luni dinaintea sondajului. Acestea au declarat că au încercat să verifice din alte surse dacă informațiile găsite online sunt corecte, arată Gândul.ro.

Conform sursei citate, în 2024, europenii au folosit internetul în special pentru vizionarea de programe TV și videoclipuri online, cu 79% dintre utilizatori. Au urmat citirea știrilor online, cu 70%, ascultarea sau descărcarea muzicii, cu 65%, și utilizarea sau descărcarea jocurilor, cu 34%.

Cehia are cea mai mare pondere a utilizatorilor care citesc știri online, cu 91%, urmată de Finlanda, cu 90%, și Cipru, cu 89%. România este la coada clasamentului, cu 50%, după Franța și Italia. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană și la competențele digitale. Doar 31,84% dintre români au competențe digitale de bază sau peste acest nivel, față de media europeană de 60,4%.