De ce e bine sa te relochezi în Bulgaria cu jobul de la distanță - s-a lansat o viză pentru nomazi digitali: cine poate aplica și cum
Postat la: 11.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Bulgaria a trecut recent la euro și a devenit parte din zona Schengen în 2025, ceea ce o face o bază excelentă pentru călătorii prin Europa. Dacă te gândești să te relochezi în 2026, există acum încă o țară europeană unde poți lucra de la distanță. Bulgaria a introdus o viză pentru nomazi digitali, iar aplicațiile sunt deja deschise.
Țara este bine poziționată pentru a primi comunitatea de lucrători cu laptopul, cu un cost al vieții semnificativ mai mic decât în alte țări europene, orașe dinamice, cu servicii în creștere pentru munca remote și escapade de weekend spectaculoase - de la lanțuri muntoase impunătoare la stațiuni de litoral animate.
Solicitanții trebuie să fie cetățeni non-UE/SEE care lucrează remote și își obțin venitul din afara Bulgariei. Există trei criterii de eligibilitate: angajați remote ai companiilor înregistrate în afara UE, SEE și Elveției; proprietari de companii sau persoane care dețin peste 25% dintr-o afacere înregistrată în străinătate; și freelanceri sau profesioniști independenți care oferă servicii clienților non-bulgari de cel puțin un an înainte de aplicare.
Solicitanții trebuie, de asemenea, să dovedească un venit anual de cel puțin 50 de ori salariul minim lunar bulgar, care este în prezent de 620 €, ceea ce face ca minimul anual să fie de 31.000 €. Procesul de aplicare pentru viza de nomad digital are două etape. Mai întâi, cei interesați trebuie să obțină o viză de tip D pentru ședere lungă la o ambasadă sau consulat al Bulgariei din țara lor de origine, un proces care poate dura între patru și opt săptămâni. Această viză le permite străinilor să intre în Bulgaria și să solicite rezidența.
Odată ajunși în Bulgaria, ei trebuie să aplice pentru permisul de ședere în cadrul programului Digital Nomad Visa în termen de 14 zile de la sosire. Documentele necesare includ dovada cazării în Bulgaria (de exemplu, contract de închiriere, rezervare la hotel sau deținerea unei proprietăți), cazier judiciar curat din țara de reședință și traduceri ale documentelor străine în bulgară, apostilate acolo unde este necesar.
De asemenea, trebuie să dovedească că îndeplinesc pragul minim oficial de venit. Potrivit site-ului de sfaturi pentru munca remote, Citizen Remote, solicitanții trebuie să furnizeze și dovada unei asigurări de sănătate care să îi acopere pe durata șederii în Bulgaria și să fie valabilă în întreaga zonă Schengen/UE. În ultima etapă, nomazii digitali pot solicita un act de identitate bulgar. Întregul proces poate dura peste trei luni. Permisul de ședere este acordat inițial pentru un an și poate fi reînnoit pentru încă un an, atât timp cât condițiile de eligibilitate continuă să fie îndeplinite.
