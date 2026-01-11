Propunerea lui Donald Trump: Marco Rubio să devină următorul președinte al Cubei

Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică un mesaj de pe reţelele de socializare care sugera că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinţi imigranţi cubanezi, ar trebui să devină următorul lider al Cubei.

Trump a redistribuit pe platforma sa Truth Social o postare a utilizatorului Cliff Smith, publicată pe 8 ianuarie, cu mesajul "Marco Rubio va fi preşedintele Cubei", însoţit de un emoji care râde cu lacrimi. Preşedintele american a adăugat următorul comentariu: "Mi se pare foarte bine!"

Utilizatorul, în mare parte necunoscut, descris în biografia sa drept un "conservator din California", are mai puţin de 500 de urmăritori.

Redistribuirea mesajului de către Donald Trump are loc la o săptămână după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, în cadrul unei operaţiuni pe timp de noapte în Caracas, în urma căreia zeci de membri ai forţelor de securitate venezuelene şi cubaneze ar fi fost ucişi.