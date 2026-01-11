Propunerea lui Donald Trump: Marco Rubio să devină următorul președinte al Cubei
Postat la: 11.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică un mesaj de pe reţelele de socializare care sugera că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinţi imigranţi cubanezi, ar trebui să devină următorul lider al Cubei.
Trump a redistribuit pe platforma sa Truth Social o postare a utilizatorului Cliff Smith, publicată pe 8 ianuarie, cu mesajul "Marco Rubio va fi preşedintele Cubei", însoţit de un emoji care râde cu lacrimi. Preşedintele american a adăugat următorul comentariu: "Mi se pare foarte bine!"
Utilizatorul, în mare parte necunoscut, descris în biografia sa drept un "conservator din California", are mai puţin de 500 de urmăritori.
Redistribuirea mesajului de către Donald Trump are loc la o săptămână după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, în cadrul unei operaţiuni pe timp de noapte în Caracas, în urma căreia zeci de membri ai forţelor de securitate venezuelene şi cubaneze ar fi fost ucişi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
SUA pregătește o intervenție militară în Iran: Israelul este în alertă maximă. Benjamin Netanyahu a vorbit cu Marco Rubio
Israelul este in alerta maxima cu privire la posibilitatea unei interventii a SUA in Iran, in contextul in care autorita ...
-
„Blocarea internetului a avut efectul invers". Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric
Blocada internetului impusa in Iran incepand cu 8 ianuarie 2026 reprezinta cel mai sofisticat nivel de cenzura de pana a ...
-
Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată"
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin in ceea ce privește capturarea de catre SUA a aliatului sau, președintele venezuel ...
-
Trump spune că va face Groenlanda „pe calea ușoară sau pe calea grea", în ciuda avertismentului NATO
Președintele SUA spune ca trebuie facut ceva pentru ca „nu vom avea Rusia sau China drept vecini" ...
-
Daily Star: Când este posibil să izbucnească al Treilea Război Mondial
Analiștii publicației britanice Daily Star au estimat ca al Treilea Razboi Mondial ar putea izbucni in cursul acestui an ...
-
Merz: Desfășurarea forțelor internaționale în Ucraina este imposibilă fără acordul Rusiei
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat intr-o conferința de presa ca formarea și desfașurarea forțelor multina ...
-
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Liderii militari din Europa transmit, tot mai des și mai direct, un mesaj care pana de curand parea de neconceput: pacea ...
-
Donald Trump anunță prăpădul pentru cartelurile de droguri din Mexic: „Vom începe atacurile!"
Donald Trump a anuntat joi ca, dupa atacurile impotriva navelor maritime din Caraibe si Pacific, Statele Unite vor lansa ...
-
Breitbart Business Digest: Venezuela, IA și economia trumpiană a abundenței energetice. Sub umbrela „Doctrinei Donroe" în domeniul energetic
Comentariile referitoare la recenta capturare a lui Nicolás Maduro s-au concentrat in mare masura pe aspecte de l ...
-
Profeția veche de 2000 de ani a Marelui Israel: Axa Netanyahu-Trump și fabricarea Apocalipsei - construirea „MIGA" (Make Israel great Again) ca nouă doctrină mondială
Autor: Rich Scheck Sub haosul teatral al titlurilor din presa contemporana, se afla și se consolideaza o realiniere ...
-
Următoarele patru teritorii care pot fi victime ale unei „preluări ostile” posibil victime decise de Donald Trump
În urma cu opt ani, ascultand atent semnale concordante din mai multe capitale, incepeam sa public o serie de arti ...
-
Macron anunță că soldați francezi ar putea fi trimiși în Ucraina. Ce s-a decis la Paris
Reuniunea de marți de la Paris a adus in prim-plan un plan de securitate pentru Ucraina care include, dupa incetarea foc ...
-
Venezuela pentru Ucraina - Rușii ar fi făcut oferta încă din 2019
În timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump, oficialii ruși au semnalat ca ar fi dispuși sa p ...
-
Donald Trump vrea să preia controlul de facto al Groenlandei. Documentul oficial prin care se va reglementa noul statut al insulei
De la Washington la Cercul Polar, Groenlanda a devenit din nou subiectul unei confruntari geopolitice care neliniștește ...
-
Mobilizare pentru șefii UE după ce Donald Trump a anunțat că va prelua Groelanda: "Unul pentru toți sau suntem terminați!"
Premierul Poloniei, Donald Tusk, avertizeaza ca Uniunea Europeana se apropie de un punct de ruptura, afirmand ca o Europ ...
-
Reprimare brutală a protestelor din Iran - Cel puțin 35 de persoane au fost ucise
Numarul morților in violențele din jurul protestelor din Iran a crescut la cel puțin 35 de persoane, spun activiștii, de ...
-
Evaluare CIA: Cine ar trebui să conducă Venezuela după capturarea lui Maduro
CIA a tras concluzia, intr-o evaluare prezentata presedintelui american Donald Trump, ca loialistii de rang inalt ai lui ...
-
The Telegraph: Delcy Rodríguez, mâna dreaptă a lui Maduro, l-a servit americanilor pe tavă pe dictator. Ea a negociat în secret la Doha cu emisarii lui Trump
Într-o sala de ședințe din Doha, la aproximativ 12.000 de kilometri de Caracas, oficiali venezueleni și americani ...
-
Ce urmează pentru Donald Trump după operațiunea din Venezuela: Care sunt următoarele ținte ale SUA și în ce ordine
Dupa capturarea liderului venezuelan Nicolás Maduro de catre forțele americane, președintele SUA, Donald Trump, ș ...
-
Fiul lui Maduro rupe tăcerea după capturarea tatălui său! Val de amenințări: „Istoria va spune cine au fost trădătorii!"
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maxima in cadrul regimul ...
-
Cum plănuiește China să debarce cea mai mare armată din lume în Taiwan. „Plajele roșii", noile puncte fierbinți ale planetei
Într-o zi mohorata din nordul Taiwanului, cațiva pescari stau de vorba pe plaja Linkou, discutand despre captura ș ...
-
SUA interzic accesul pe teritoriul american mai multor oficiali europeni. Franța reacționează dur
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru mai mulți oficiali europeni implicați in reglementarea Big Tech, de ...
-
Operațiune-fulger de amploare în Siria, după atacul SUA în Venezuela: Marea Britanie şi Franţa au atacat împreună Statul Islamic
Regatul Unit si Franta au efectuat in comun sambata seara o lovitura in Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a ...
-
Aleksandr Dughin, previziune sumbră: "Un Al Treilea Război Mondial este mai mult decât probabil. Va trebui să participăm la o luptă a tuturor împotriva tuturor"
Ideologul rus Aleksandr Dughin susține ca ordinea internaționala a intrat intr-o faza de colaps ireversibil și avertizea ...
-
Noi detalii din operațiunea SUA de prindere a lui Maduro: Americanii i-au clonat casa!
Apar noi detalii legate de operațiunea prin care SUA au descins in Venezuela și l-au ridicat pe președintele Nicolas Mad ...
-
Principalele intervenții militare ale SUA în America Latină de după Războiul Rece: Lungă istorie de sprijinire a dictaturilor
Statele Unite, care au anuntat, sambata, ca au lansat un „atac de amploare" impotriva Venezuelei, au o lunga istor ...
-
Operațiunea SUA în Venezuela lasă în urmă morți și răniți: apar primele detalii despre atac
Aproximativ 40 de persoane si-ar fi pierdut viata in timpul operatiunii americane impotriva Venezuelei de sambata in cur ...
-
Șeful Statului Major american dă detalii explozive despre operațiunea fără precedent din Venezuela: știau și unde e câinele lui Maduro
Generalul Dan Caine, șeful Statului Major american, a vorbit despre operațiunea militara fulger din Venezuela, in care N ...
-
Iranul fierbe: "Insurgenții trebuie puși la locul lor" - avertismentul lui Khamenei în plin val de proteste
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sambata ca revendicarile economice ale protestatarilor ...
-
Coreea de Nord escaladează tensiunile: Noi teste balistice în Marea Japoniei, pe fondul intensificării programului militar
Coreea de Nord a lansat duminica mai multe rachete balistice in Marea Japoniei, a declarat Seulul: „Armata noastra ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu