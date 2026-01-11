Un indiciu crucial despre somn a fost găsit în meduze - unul dintre cele mai fundamentale procese biologice nu are legătură cu sisteme nervoase complicate
Postat la: 11.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În adâncurile misterioase ale oceanului, unde trăiesc creaturi care mai de care mai ciudate, oamenii de știință au făcut o descoperire care ne schimbă complet viziunea despre somn. Cercetătorii de la Universitatea Bar-Ilan din Israel au aflat ceva de-a dreptul uimitor despre meduze, acele vietăți gelatinoase care par atât de simple la prima vedere.
Deși nu au oase, nu au un sistem digestiv complex și, cel mai important, le lipsește un creier așa cum îl știm noi, se pare că meduzele obișnuiesc să tragă câte un pui de somn exact la fel cum facem și noi, oamenii. Această descoperire demonstrează că nevoia de odihnă este mult mai veche și mai profundă în lumea vie decât ne-am fi imaginat vreodată, nefiind condiționată de existența unui sistem nervos complicat.
Această revelație este cu atât mai fascinantă cu cât meduzele dorm aproximativ o treime din zi, un tipar remarcabil de similar cu cel uman, în ciuda diferențelor fiziologice colosale. Descoperirea sugerează că originea somnului este extrem de veche, plasând-o într-un trecut îndepărtat, de aproape un miliard de ani, atunci când strămoșii umani s-au desprins evolutiv de încrengătura meduzelor, cunoscută sub numele de Cnidaria.
Aceste cnidarii nu posedă un creier centralizat, ci funcționează cu rețele neuronale distribuite pe întregul corp. Chiar și cu un astfel de sistem nervos considerat simplu, aceste viețuitoare plutitoare demonstrează perioade clare de odihnă, exact ca animalele cu sisteme nervoase mult mai complexe.
Însă, momentele de imobilitate și de reacție redusă nu sunt lipsite de riscuri. „Evoluția somnului a presupus compromisuri majore pentru supraviețuire, precum reducerea conștientizării mediului și vulnerabilitatea la prădători", explică cronobiologul Raphaël Aguillon și echipa sa de cercetare.
Această observație ridică întrebarea: ce beneficiu puternic compensează aceste pericole? Analizând comportamentul, cercetătorii au observat că meduzele tind să doarmă noaptea, urmând un ritm similar cu al oamenilor, și chiar își permit să ațipească și în jurul prânzului.
În contrast, anemonele de mare, rude apropiate ale meduzelor, adoptă un ritm opus, dormind predominant ziua. Indiferent de momentul odihnei, un beneficiu esențial pare să justifice acest compromis evolutiv.
Studiul a scos la iveală un indiciu crucial: atât meduzele Cassiopea andromeda, cât și anemonele Nematostella vectensis au prezentat o creștere a deteriorării ADN-ului neuronal atunci când au fost private de somn, indiferent dacă se aflau în laborator sau în mediul lor natural.
Mai mult, atunci când mediul extern a provocat o acumulare a deteriorării ADN-ului neuronal, ambele tipuri de cnidarii au reacționat dormind mai mult. Aceste constatări sugerează că somnul ar fi putut evolua ca un mecanism fundamental de protecție celulară.
Un alt aspect interesant este reacția acestor organisme la melatonină. Atunci când au fost tratate cu această substanță, cnidariile au dormit mai mult, iar nivelul deteriorării ADN-ului a scăzut. Aceasta i-a făcut pe cercetători să suspecteze că aceste organisme folosesc un sistem al melatoninei similar cu cel uman, esențial pentru a-și sincroniza ciclurile de somn cu alternanța zi-noapte.
Echipa de cercetare subliniază că privarea de somn, radiațiile ultraviolete și agenții mutageni au amplificat deteriorarea ADN-ului neuronal, crescând implicit nevoia de odihnă. Somnul, fie spontan, fie indus, a demonstrat o capacitate de a facilita stabilitatea genomului.
În termeni simpli, chiar și cele mai elementare sisteme nervoase necesită odihnă pentru a limita deteriorarea inevitabilă a ADN-ului care apare în timpul stării de veghe. Somnul nu este doar un lux al organismelor complexe, ci o necesitate biologică profund înrădăcinată, un pilon al supraviețuirii celulare, vechi de aproape un miliard de ani.
„Echilibrul dintre deteriorarea și repararea ADN-ului este insuficient în timpul stării de veghe, iar somnul oferă o perioadă concentrată pentru întreținerea celulară eficientă a neuronilor individuali. Aceste rezultate sugerează că deteriorarea ADN-ului și stresul celular din rețelele nervoase simple ar fi putut sta la baza evoluției somnului", concluzionează Aguillon și colegii săi în studiul publicat în prestigioasa revistă Nature Communications.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce e bine sa te relochezi în Bulgaria cu jobul de la distanță - s-a lansat o viză pentru nomazi digitali: cine poate aplica și cum
Bulgaria a trecut recent la euro și a devenit parte din zona Schengen in 2025, ceea ce o face o baza excelenta pentru ca ...
-
Teleprezența, tehnologia care ne va schimba viața în curând: "Mâncarea va fi consumată acasă, dar oamenii vor crede ca se află fizic în restaurant"
Cercetatorii duc conceptul de teleprezența mult dincolo de simplele apeluri video, explorand tehnologii care par desprin ...
-
S-a descoperit o metodă incredibilă care poate schimba total modul în care polițiștii rezolvă crimele
O echipa de cercetatori din Australia a descoperit o metoda incredibila care promite sa schimbe total modul in care poli ...
-
Abundența Viitorului: O Paralelă Între Experimentul Universe 25 și Viziunea AGI a lui Elon Musk
Intr-o postare pe X, un utilizator a facut o paralela intre experimentul Universe 25, condus de etologul John B. Calhoun ...
-
Știință sau SF? Experimentul care sugerează că ADN-ul uman ar putea influența realitatea
Un experiment de la Weizmann Institute of Science ridica o intrebare surprinzatoare: suntem doar observatori ai universu ...
-
De la facultate direct în șomaj: adevărul despre obstacolele pe care tinerii din Generația Z nu le pot depăși
Tot mai multi tineri din Generatia Z intampina dificultati serioase in obtinerea primului loc de munca, iar explicatiile ...
-
Noul șef al Forumului Economic Mondial de la Davos militează pentru "o schimbare forțată a comportamentelor"
Dupa demisia lui Klaus Schwab, conducerea Forumului Economic Mondial a fost preluata de Larry Fink, șeful BlackRock, cea ...
-
Ucraina a dat unui prieten al lui Donald Trump imensul zăcământ de litiu de la Dobra
Ucraina a acordat dezvoltarea marelui zacamant de litiu Dobra unor investitori americani. Printre aceștia se numara mili ...
-
Avionul Apocalipsei a aterizat în Los Angeles. De ce este o premieră istorică pentru Comandamentul Nuclear al SUA
Avionul istoric al Comandamentului Strategic al SUA a aterizat pe un aeroport civil aglomerat, un eveniment fara precede ...
-
Europa e pusă la zid - Donald Trump și Noua Ordine Mondială: "Nu am nevoie de dreptul internațional!"
Țarile europene incearca sa nu se gandeasca prea mult la cat de mult depind inca de președintele american Donald Trump. ...
-
Forumul Economic Mondial de la Davos: "Se pregătește un acord istoric între SUA și Ucraina"
Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor intalni la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a finaliza ...
-
Protest masiv la Ambasada Iranului din București! Solidaritate cu populația iraniană asuprită: "Suntem alături de Reza Pahlavi moștenitor al coroanei Iranului"
Peste o suta de persoane s-au adunat sambata, 10 ianuarie, in fața Ambasadei Republicii Islamice Iran pentru a participa ...
-
De ce unii oameni nu pot renunța la alcool, chiar dacă știu că le face rău
Cercetatorii au venit la școala doctorului Chris Knowles din Anglia, cand acesta avea 18 ani, pentru a realiza un experi ...
-
Un pixel roșu în zăpadă: Cum a rezolvat inteligența artificială misterul dispariției unui alpinist Cum a rezolvat inteligența artificială misterul dispariției unui alpinist
Cautarea in zone indepartate a excursioniștilor și alpinistilor disparuți poate dura saptamani și uneori luni intregi pe ...
-
„Cloud-9" este un obiect celest descoperit recent care ar putea ajuta la rezolvarea misterului materiei întunecate
Astronomii ar fi descoperit un tip de obiect astronomic necunoscut pana acum, supranumit „Cloud-9", care ar putea ...
-
De ce spune Elon Musk că economisirea pentru pensie va deveni „irelevantă" peste 10 sau 20 de ani: „Nu va conta"
Economisirea pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale de peste un secol. În curand, insa, ar putea de ...
-
Noua piramidă alimentară elaborată de administrați Trump lasă libertate de alegere pentru alcool
Secretarul american Robert F. Kennedy Jr., a anunțat miercuri noi ghiduri dietetice pentru americani, care rastoarna act ...
-
Institutul american pentru Studiul Războiului dezvăluie adevăratul mesaj din spatele loviturii cu racheta balistică Oreșnik
Atacul lansat de Rusia asupra orașului Liov cu racheta balistica Oreșnik nu a fost unul intamplator. Potrivit Institutul ...
-
O soluție demnă de un roman SF: "Să fie lumină!"
În nordul Italiei, exista un sat numit Viganella care este situat pe fundul unei vai atat de adanci, incat munții ...
-
Cercetătorii au elucidat un mister al biologiei celulare: Cum decid celulele când să se oprească din creștere
Oamenii de stiinta din Australia au descifrat un mister ce a ramas mult timp neelucidat in biologia celulara, atunci can ...
-
Român, lider al unei secte ultraortodoxe, acuzat de trafic de minori într-un dosar cu miză globală
Autoritațile mexicane au confirmat trimiterea in judecata a lui Yoel Alter, pe care il descriu drept cetațean israeliano ...
-
O femeie și-a rupt soțul în bătaie: Bărbatul s-a dus la poliție, iar acum soția lui poartă brățară electronică la picior
Politistii din cadrul Politiei Hunedoara efectueaza cercetari intr-un dosar penal de violenta in familie, dupa ce un bar ...
-
Cazul "Sergiu" - tânărul executat pe câmp în noaptea de Revelion: A fost ucis de un polițist care îl vâna de multă vreme
Crima care a șocat diaspora romaneasca și moldoveneasca din nordul Italiei capata o turnura absolut neașteptata. Dupa zi ...
-
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă printr-o logistică atent pusă la punct
Militarii Brigazii a 3-a de Asalt a Forțelor Armate ale Ucrainei au reușit sa mențina poziții-cheie pe front timp de 45 ...
-
BlackRock a scos de urgență din SUA 2,1 trilioane de dolari după ce datoria americană a crescut cu 3,8 trilioane de dolari. Inestitorii statali retrag bani di granda!
BlackRock tocmai a mutat 2,1 trilioane de dolari din America - iar aceasta decizie dezvaluie ceva crucial despre viitoru ...
-
Cât a crescut PIB-ul României după măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Primele estimări ale INS
Institutul Național de Statistica (INS) a publicat cele mai recente estimari privind evoluția economiei Romaniei, releva ...
-
Descoperirea care rescrie istoria omenirii: originea omului, mai veche decât se credea
Întrebarea „unde și cand a aparut omul modern?" continua sa fie una dintre cele mai mari enigme ale științei ...
-
Se anunță concedieri masive în România, în 2026 - Specialist HR: Vina e a Guvernului, nu a inteligenței artificiale!
Romania se confrunta cu restructurari majore care se vor accentua in 2026, impulsionate de scaderea consumului, presiuni ...
-
Trump vrea să bage 14 companii americane să exploateze non-stop cele 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela
Donald Trump ii primeste vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a incerca sa ii convinga sa adere la strat ...
-
Un polonez, care nu credea că războiul există și a mers pe frontul din Ucraina, a murit torturat de ruși: Dezvăluiri crunte de pe frontul de lângă România
Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, care citeaza un raport din 2025 al organizației ruse pentru drepturile om ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu