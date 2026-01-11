Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți

În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul unei vile de patrimoniu situate în strada Sofia nr. 7 din București. Tranzacția a fost realizată la un preț total de 3.015.000 de euro, potrivit documentelor notariale care atestă vânzarea.

Imobilul, clasificat ca monument istoric, a fost cumpărat de la Ana Vasile și Adriana Alina Tănase, iar actele au fost autentificate la Biroul Notarial „Nedelcu și Asociații" în data de 14 octombrie 2013. Potrivit încheierii de autentificare cu numărul 2178/14.10.2013, valoarea totală a tranzacției a fost stabilită la 134.419.162 lei, echivalentul a 3.015.000 de euro, calculat la cursul de 4,4508 lei pentru un euro. Onorariul notarial, taxa de publicitate imobiliară și impozitul aferent tranzacției au fost calculate la această valoare.

Contractul de vânzare-cumpărare prevede că imobilul este compus dintr-un teren intravilan cu suprafața de 848,90 metri pătrați, o construcție principală de 344,32 metri pătrați, un garaj și o anexă cu o suprafață totală de 55,64 metri pătrați. În documentele semnate de părți se menționează că imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice, având regim juridic de monument istoric. Conform notificării emise de Ministerul Culturii, prin Direcția de Cultură a Municipiului București, statul român nu și-a exercitat dreptul legal de preempțiune prevăzut de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

De asemenea, Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Dezvoltare și Investiții și Direcția Cultură și Învățământ, a decis neexercitarea dreptului de preempțiune, conform adresei nr. 2074 din 14 octombrie 2013. O copie a contractului de vânzare-cumpărare a fost depusă, în termenul legal de 15 zile, la Direcția pentru Cultură a Municipiului București. Conform actului notarial, Andrei Dragoș Caramitru a achitat suma de 50.000 de euro cu titlu de avans, prin virament bancar, în baza unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare autentificate în 27 august 2013. Restul sumei de 2.965.000 de euro a fost achitat prin virament bancar în conturile vânzătoarelor.

În contract este consemnat faptul că 2.015.000 de euro au provenit din „surse proprii" ale cumpărătorului. Pentru diferența de 950.000 de euro, acesta a contractat un credit bancar acordat de Raiffeisen Bank, credit semnat în aceeași zi cu autentificarea tranzacției notariale. Documentele arată că imobilul a intrat în patrimoniul familiilor vânzătoarelor încă din anul 1924. Ana Vasile a dobândit o cotă de 5/16 din imobil prin moștenire, în anul 2000, de la mama sa. Adriana Alina Tănase a moștenit o cotă de 11/16, după ce imobilul a făcut obiectul unei dispoziții de retrocedare emise în baza Legii nr. 10/2001 de către Primăria Municipiului București în anul 2003. Sumele încasate de cele două vânzătoare au fost de 942.188 de euro, respectiv 2.022.812 euro.

Andrei Dragoș Caramitru este absolvent de matematică-fizică și a lucrat în domeniul consultanței de management, inclusiv pentru McKinsey și Boston Consulting Group. În anul 2017, a fost numit reprezentant al sucursalei din România a Boston Consulting Group International INC. Din datele Oficiului Național al Registrului Comerțului, rezultă că acesta este asociat în mai multe societăți comerciale și a avut calitatea de administrator în companii din domeniul consultanței. Începând cu anul 2019, Andrei Dragoș Caramitru a devenit membru al Uniunea Salvați România, fiind activ în spațiul public prin poziții politice exprimate pe rețelele sociale.