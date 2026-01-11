Teleprezența, tehnologia care ne va schimba viața în curând: "Mâncarea va fi consumată acasă, dar oamenii vor crede ca se află fizic în restaurant"

Cercetătorii duc conceptul de teleprezență mult dincolo de simplele apeluri video, explorând tehnologii care par desprinse din filmele SF: holograme asemănătoare celor din Războiul Stelelor, experiențe culinare virtuale sofisticate sau săli de clasă care „călătoresc" prin spațiu în mod digital.

Pentru Maurizio Murroni, conferențiar universitar în telecomunicații la Universitatea din Cagliari, din Italia, universul Star Wars nu este doar divertisment. El reprezintă o sursă reală de inspirație pentru cercetarea sa, oferind modele și idei care pot fi transformate în soluții tehnologice concrete pentru viitorul comunicării la distanță.

„În universul din Războiul Stelelor, se proiectează în mod obișnuit holograme ale oamenilor pentru a purta conversații în întreaga galaxie", afirmă Murroni, explicându-și fascinația. „Asta construim acum."

Murroni coordonează o inițiativă finanțată de UE denumită HEAT, care dezvoltă tehnologii de teleprezență imersive, cu un nivel de latență scăzut ce menține întârzierile aproape inexistente, pentru a aduce comunicarea prin intermediul hologramelor mai aproape de realitatea cotidiană.

Cum ar funcționa? O cameră video standard, cum ar fi cea de pe un smartphone, ar putea scana o persoană. Scanarea poate fi apoi transmisă pe întregul glob și convertită într-o hologramă, vizibilă cu ajutorul căștilor sau proiectoarelor de realitate virtuală.

Hologramele există de ceva timp. De exemplu, în 2012, o hologramă a cântărețului de muzică rap decedat Tupac din SUA a fost proiectată pe scena Festivalului de muzică și artă Coachella Valley.

Însă, până acum, acestea au rămas un artificiu al industriei divertismentului, fără prea mult impact asupra vieții de zi cu zi. Multe dintre aceste sisteme timpurii erau scumpe și greu de utilizat, necesitând conexiuni la Internet foarte rapide.

Inițiativele precum HEAT încearcă să schimbe acest lucru. Cercetătorii își propun să transforme teleprezența imersivă într-un aspect practic în locuințe, prin holograme și diverse alte tehnologii, de la realitate virtuală și augmentată la avatare realiste în lumi virtuale.

Aceste sisteme ar putea fi esențiale pentru utilizări ce variază de la teleconferințe la furnizarea de servicii medicale, conectând oamenii aflați la distanță fizică.

„În timpul pandemiei de COVID-19 am văzut cu toții cât de important este ca oamenii să aibă parte de o experiență reală", a afirmat Murroni. „Dorim să reunim oamenii."

HEAT nu este singura inițiativă în cadrul acestui efort. O altă inițiativă finanțată de UE, SPIRIT, urmărește un obiectiv similar. Cu platforme de testare în Germania, Belgia și Regatul Unit, aceasta se axează pe transformarea teleprezenței imersive într-o experiență mai accesibilă.

Însă adevărata provocare ce stă în spatele hologramelor este rețeaua care transportă toate aceste date. O mare parte din eforturile inițiativei SPIRIT vizează această infrastructură de bază - un factor limitativ esențial pentru adoptarea tehnologiei la scară mai largă.

Transportul eficient al datelor este esențial pentru aplicații cu volum mare de date precum teleprezența în timp real. Echipa SPIRIT a testat și îmbunătățit protocoalele de rețea pentru a asigura acest lucru.

„În timpul unui apel video se utilizează un protocol pentru a trimite pachete de date", explică Tim Wauters, cercetător postdoctorand la Universitatea din Gent și la Centrul de Cercetare IMEC din Belgia.

„Am îmbunătățit câteva din aceste protocoale și am redus latența, adică întârzierea semnalului, de la câteva secunde la milisecunde."

Aceasta poate face o mare diferență pentru anumite activități la distanță. Întârzierile mici le permit oamenilor să interacționeze mai natural.

Muzicienii ar putea cânta împreună online fără întreruperi, conversațiile s-ar desfășura firesc, iar medicii ar putea evalua problemele de sănătate prin transmisie video.

Echipa SPIRIT a testat aceste progrese ale rețelei în cadrul unor încercări în lumea reală. De exemplu, Mugaritz, un restaurant basc cu două stele Michelin aflat în apropierea localității San Sebastián din Spania, a contactat echipa pentru a-i cere să recreeze virtual experiența restaurantului.

Împreună cu cercetătorii proiectului SPIRIT, au creat un cadru gastronomic imersiv, cu care participanții puteau interacționa de acasă.

„Mâncarea va fi consumată acasă, dar oamenii vor crede ca se află fizic în restaurant", a afirmat Peter Van Daele, profesor la Universitatea din Gent și în cadrul IMEC, precum și coordonator al proiectului SPIRIT. „Este un exemplu extrem, dar demonstrează ceea ce putem face."

Au derulat un mic proiect-pilot cu 50 de persoane care au utilizat ochelari de realitate virtuală pentru a interacționa în timpul cinei.

Pe lângă propria cercetare, cercetătorii SPIRIT au invitat persoane din toată Europa să-și prezinte propriile proiecte de teleprezență, oferindu-le sprijinul SPIRIT. Experiența gastronomică de la Mugaritz a fost unul dintre proiectele-pilot desfășurate.

Alte proiecte depășesc cu mult vizitele la restaurant. Teleprezența ar putea susține terapia psihologică, controlul de la distanță al roboților și forme de instruire mai antrenante. De asemenea, poate schimba modul în care primim îngrijiri medicale.

„Un medic ar putea folosi această tehnologie pentru a discuta cu pacientul și a-l examina vizual", a afirmat Van Daele. „Am dezvoltat chiar și sisteme tactile prin care medicul poate simți de la distanță părți ale corpului pacientului."

Și educația este un domeniu în care teleprezența poate aduce beneficii. „Imaginați-vă dacă studenții s-ar putea deplasa prin sistemul solar", a spus Murroni. S-ar putea apropia de Soare pentru a-i simți căldura. Sau ar putea vizita craterele de pe Mercur și simți frigul de pe partea întunecată a planetei și căldura de pe partea luminată a acesteia.

Progresele înregistrate de echipele SPIRIT și HEAT contribuie la declanșarea unui val de experimente creative în alte domenii. „Oferim persoanelor creative instrumente prin care pot transcede realitatea lumii normale", a spus Murroni.

De exemplu, cercetătorii HEAT au colaborat cu teatrele. „Cum ar fi dacă actorii ar putea folosi mirosuri pentru a crea emoții în rândul publicului lor?", a întrebat Murroni.

„Colaborăm cu teatrele în această privință. S-ar putea utiliza un set cu cască pentru a transmite mirosul. În prezent acestea creează un act artistic folosind această idee. Publicul ar putea mirosi vinul și brânza în timpul unei scene în care se ia prânzul."

Potrivit lui Murroni, colaborarea cu artiștii și persoanele creative este cel mai mare avantaj al unui proiect precum HEAT.

„Ca om de știință, consider că interacțiunea cu artiștii este ceva extraordinar", a spus Murroni. „Aceștia nu sunt ingineri și oferă perspective cu totul noi."