Teleprezența, tehnologia care ne va schimba viața în curând: "Mâncarea va fi consumată acasă, dar oamenii vor crede ca se află fizic în restaurant"
Postat la: 11.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cercetătorii duc conceptul de teleprezență mult dincolo de simplele apeluri video, explorând tehnologii care par desprinse din filmele SF: holograme asemănătoare celor din Războiul Stelelor, experiențe culinare virtuale sofisticate sau săli de clasă care „călătoresc" prin spațiu în mod digital.
Pentru Maurizio Murroni, conferențiar universitar în telecomunicații la Universitatea din Cagliari, din Italia, universul Star Wars nu este doar divertisment. El reprezintă o sursă reală de inspirație pentru cercetarea sa, oferind modele și idei care pot fi transformate în soluții tehnologice concrete pentru viitorul comunicării la distanță.
„În universul din Războiul Stelelor, se proiectează în mod obișnuit holograme ale oamenilor pentru a purta conversații în întreaga galaxie", afirmă Murroni, explicându-și fascinația. „Asta construim acum."
Murroni coordonează o inițiativă finanțată de UE denumită HEAT, care dezvoltă tehnologii de teleprezență imersive, cu un nivel de latență scăzut ce menține întârzierile aproape inexistente, pentru a aduce comunicarea prin intermediul hologramelor mai aproape de realitatea cotidiană.
Cum ar funcționa? O cameră video standard, cum ar fi cea de pe un smartphone, ar putea scana o persoană. Scanarea poate fi apoi transmisă pe întregul glob și convertită într-o hologramă, vizibilă cu ajutorul căștilor sau proiectoarelor de realitate virtuală.
Hologramele există de ceva timp. De exemplu, în 2012, o hologramă a cântărețului de muzică rap decedat Tupac din SUA a fost proiectată pe scena Festivalului de muzică și artă Coachella Valley.
Însă, până acum, acestea au rămas un artificiu al industriei divertismentului, fără prea mult impact asupra vieții de zi cu zi. Multe dintre aceste sisteme timpurii erau scumpe și greu de utilizat, necesitând conexiuni la Internet foarte rapide.
Inițiativele precum HEAT încearcă să schimbe acest lucru. Cercetătorii își propun să transforme teleprezența imersivă într-un aspect practic în locuințe, prin holograme și diverse alte tehnologii, de la realitate virtuală și augmentată la avatare realiste în lumi virtuale.
Aceste sisteme ar putea fi esențiale pentru utilizări ce variază de la teleconferințe la furnizarea de servicii medicale, conectând oamenii aflați la distanță fizică.
„În timpul pandemiei de COVID-19 am văzut cu toții cât de important este ca oamenii să aibă parte de o experiență reală", a afirmat Murroni. „Dorim să reunim oamenii."
HEAT nu este singura inițiativă în cadrul acestui efort. O altă inițiativă finanțată de UE, SPIRIT, urmărește un obiectiv similar. Cu platforme de testare în Germania, Belgia și Regatul Unit, aceasta se axează pe transformarea teleprezenței imersive într-o experiență mai accesibilă.
Însă adevărata provocare ce stă în spatele hologramelor este rețeaua care transportă toate aceste date. O mare parte din eforturile inițiativei SPIRIT vizează această infrastructură de bază - un factor limitativ esențial pentru adoptarea tehnologiei la scară mai largă.
Transportul eficient al datelor este esențial pentru aplicații cu volum mare de date precum teleprezența în timp real. Echipa SPIRIT a testat și îmbunătățit protocoalele de rețea pentru a asigura acest lucru.
„În timpul unui apel video se utilizează un protocol pentru a trimite pachete de date", explică Tim Wauters, cercetător postdoctorand la Universitatea din Gent și la Centrul de Cercetare IMEC din Belgia.
„Am îmbunătățit câteva din aceste protocoale și am redus latența, adică întârzierea semnalului, de la câteva secunde la milisecunde."
Aceasta poate face o mare diferență pentru anumite activități la distanță. Întârzierile mici le permit oamenilor să interacționeze mai natural.
Muzicienii ar putea cânta împreună online fără întreruperi, conversațiile s-ar desfășura firesc, iar medicii ar putea evalua problemele de sănătate prin transmisie video.
Echipa SPIRIT a testat aceste progrese ale rețelei în cadrul unor încercări în lumea reală. De exemplu, Mugaritz, un restaurant basc cu două stele Michelin aflat în apropierea localității San Sebastián din Spania, a contactat echipa pentru a-i cere să recreeze virtual experiența restaurantului.
Împreună cu cercetătorii proiectului SPIRIT, au creat un cadru gastronomic imersiv, cu care participanții puteau interacționa de acasă.
„Mâncarea va fi consumată acasă, dar oamenii vor crede ca se află fizic în restaurant", a afirmat Peter Van Daele, profesor la Universitatea din Gent și în cadrul IMEC, precum și coordonator al proiectului SPIRIT. „Este un exemplu extrem, dar demonstrează ceea ce putem face."
Au derulat un mic proiect-pilot cu 50 de persoane care au utilizat ochelari de realitate virtuală pentru a interacționa în timpul cinei.
Pe lângă propria cercetare, cercetătorii SPIRIT au invitat persoane din toată Europa să-și prezinte propriile proiecte de teleprezență, oferindu-le sprijinul SPIRIT. Experiența gastronomică de la Mugaritz a fost unul dintre proiectele-pilot desfășurate.
Alte proiecte depășesc cu mult vizitele la restaurant. Teleprezența ar putea susține terapia psihologică, controlul de la distanță al roboților și forme de instruire mai antrenante. De asemenea, poate schimba modul în care primim îngrijiri medicale.
„Un medic ar putea folosi această tehnologie pentru a discuta cu pacientul și a-l examina vizual", a afirmat Van Daele. „Am dezvoltat chiar și sisteme tactile prin care medicul poate simți de la distanță părți ale corpului pacientului."
Și educația este un domeniu în care teleprezența poate aduce beneficii. „Imaginați-vă dacă studenții s-ar putea deplasa prin sistemul solar", a spus Murroni. S-ar putea apropia de Soare pentru a-i simți căldura. Sau ar putea vizita craterele de pe Mercur și simți frigul de pe partea întunecată a planetei și căldura de pe partea luminată a acesteia.
Progresele înregistrate de echipele SPIRIT și HEAT contribuie la declanșarea unui val de experimente creative în alte domenii. „Oferim persoanelor creative instrumente prin care pot transcede realitatea lumii normale", a spus Murroni.
De exemplu, cercetătorii HEAT au colaborat cu teatrele. „Cum ar fi dacă actorii ar putea folosi mirosuri pentru a crea emoții în rândul publicului lor?", a întrebat Murroni.
„Colaborăm cu teatrele în această privință. S-ar putea utiliza un set cu cască pentru a transmite mirosul. În prezent acestea creează un act artistic folosind această idee. Publicul ar putea mirosi vinul și brânza în timpul unei scene în care se ia prânzul."
Potrivit lui Murroni, colaborarea cu artiștii și persoanele creative este cel mai mare avantaj al unui proiect precum HEAT.
„Ca om de știință, consider că interacțiunea cu artiștii este ceva extraordinar", a spus Murroni. „Aceștia nu sunt ingineri și oferă perspective cu totul noi."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce e bine sa te relochezi în Bulgaria cu jobul de la distanță - s-a lansat o viză pentru nomazi digitali: cine poate aplica și cum
Bulgaria a trecut recent la euro și a devenit parte din zona Schengen in 2025, ceea ce o face o baza excelenta pentru ca ...
-
S-a descoperit o metodă incredibilă care poate schimba total modul în care polițiștii rezolvă crimele
O echipa de cercetatori din Australia a descoperit o metoda incredibila care promite sa schimbe total modul in care poli ...
-
Abundența Viitorului: O Paralelă Între Experimentul Universe 25 și Viziunea AGI a lui Elon Musk
Intr-o postare pe X, un utilizator a facut o paralela intre experimentul Universe 25, condus de etologul John B. Calhoun ...
-
Știință sau SF? Experimentul care sugerează că ADN-ul uman ar putea influența realitatea
Un experiment de la Weizmann Institute of Science ridica o intrebare surprinzatoare: suntem doar observatori ai universu ...
-
De la facultate direct în șomaj: adevărul despre obstacolele pe care tinerii din Generația Z nu le pot depăși
Tot mai multi tineri din Generatia Z intampina dificultati serioase in obtinerea primului loc de munca, iar explicatiile ...
-
Un indiciu crucial despre somn a fost găsit în meduze - unul dintre cele mai fundamentale procese biologice nu are legătură cu sisteme nervoase complicate
În adancurile misterioase ale oceanului, unde traiesc creaturi care mai de care mai ciudate, oamenii de știința au ...
-
Noul șef al Forumului Economic Mondial de la Davos militează pentru "o schimbare forțată a comportamentelor"
Dupa demisia lui Klaus Schwab, conducerea Forumului Economic Mondial a fost preluata de Larry Fink, șeful BlackRock, cea ...
-
Ucraina a dat unui prieten al lui Donald Trump imensul zăcământ de litiu de la Dobra
Ucraina a acordat dezvoltarea marelui zacamant de litiu Dobra unor investitori americani. Printre aceștia se numara mili ...
-
Avionul Apocalipsei a aterizat în Los Angeles. De ce este o premieră istorică pentru Comandamentul Nuclear al SUA
Avionul istoric al Comandamentului Strategic al SUA a aterizat pe un aeroport civil aglomerat, un eveniment fara precede ...
-
Europa e pusă la zid - Donald Trump și Noua Ordine Mondială: "Nu am nevoie de dreptul internațional!"
Țarile europene incearca sa nu se gandeasca prea mult la cat de mult depind inca de președintele american Donald Trump. ...
-
Forumul Economic Mondial de la Davos: "Se pregătește un acord istoric între SUA și Ucraina"
Președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor intalni la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a finaliza ...
-
Protest masiv la Ambasada Iranului din București! Solidaritate cu populația iraniană asuprită: "Suntem alături de Reza Pahlavi moștenitor al coroanei Iranului"
Peste o suta de persoane s-au adunat sambata, 10 ianuarie, in fața Ambasadei Republicii Islamice Iran pentru a participa ...
-
De ce unii oameni nu pot renunța la alcool, chiar dacă știu că le face rău
Cercetatorii au venit la școala doctorului Chris Knowles din Anglia, cand acesta avea 18 ani, pentru a realiza un experi ...
-
Un pixel roșu în zăpadă: Cum a rezolvat inteligența artificială misterul dispariției unui alpinist Cum a rezolvat inteligența artificială misterul dispariției unui alpinist
Cautarea in zone indepartate a excursioniștilor și alpinistilor disparuți poate dura saptamani și uneori luni intregi pe ...
-
„Cloud-9" este un obiect celest descoperit recent care ar putea ajuta la rezolvarea misterului materiei întunecate
Astronomii ar fi descoperit un tip de obiect astronomic necunoscut pana acum, supranumit „Cloud-9", care ar putea ...
-
De ce spune Elon Musk că economisirea pentru pensie va deveni „irelevantă" peste 10 sau 20 de ani: „Nu va conta"
Economisirea pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale de peste un secol. În curand, insa, ar putea de ...
-
Noua piramidă alimentară elaborată de administrați Trump lasă libertate de alegere pentru alcool
Secretarul american Robert F. Kennedy Jr., a anunțat miercuri noi ghiduri dietetice pentru americani, care rastoarna act ...
-
Institutul american pentru Studiul Războiului dezvăluie adevăratul mesaj din spatele loviturii cu racheta balistică Oreșnik
Atacul lansat de Rusia asupra orașului Liov cu racheta balistica Oreșnik nu a fost unul intamplator. Potrivit Institutul ...
-
O soluție demnă de un roman SF: "Să fie lumină!"
În nordul Italiei, exista un sat numit Viganella care este situat pe fundul unei vai atat de adanci, incat munții ...
-
Cercetătorii au elucidat un mister al biologiei celulare: Cum decid celulele când să se oprească din creștere
Oamenii de stiinta din Australia au descifrat un mister ce a ramas mult timp neelucidat in biologia celulara, atunci can ...
-
Român, lider al unei secte ultraortodoxe, acuzat de trafic de minori într-un dosar cu miză globală
Autoritațile mexicane au confirmat trimiterea in judecata a lui Yoel Alter, pe care il descriu drept cetațean israeliano ...
-
O femeie și-a rupt soțul în bătaie: Bărbatul s-a dus la poliție, iar acum soția lui poartă brățară electronică la picior
Politistii din cadrul Politiei Hunedoara efectueaza cercetari intr-un dosar penal de violenta in familie, dupa ce un bar ...
-
Cazul "Sergiu" - tânărul executat pe câmp în noaptea de Revelion: A fost ucis de un polițist care îl vâna de multă vreme
Crima care a șocat diaspora romaneasca și moldoveneasca din nordul Italiei capata o turnura absolut neașteptata. Dupa zi ...
-
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă printr-o logistică atent pusă la punct
Militarii Brigazii a 3-a de Asalt a Forțelor Armate ale Ucrainei au reușit sa mențina poziții-cheie pe front timp de 45 ...
-
BlackRock a scos de urgență din SUA 2,1 trilioane de dolari după ce datoria americană a crescut cu 3,8 trilioane de dolari. Inestitorii statali retrag bani di granda!
BlackRock tocmai a mutat 2,1 trilioane de dolari din America - iar aceasta decizie dezvaluie ceva crucial despre viitoru ...
-
Cât a crescut PIB-ul României după măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Primele estimări ale INS
Institutul Național de Statistica (INS) a publicat cele mai recente estimari privind evoluția economiei Romaniei, releva ...
-
Descoperirea care rescrie istoria omenirii: originea omului, mai veche decât se credea
Întrebarea „unde și cand a aparut omul modern?" continua sa fie una dintre cele mai mari enigme ale științei ...
-
Se anunță concedieri masive în România, în 2026 - Specialist HR: Vina e a Guvernului, nu a inteligenței artificiale!
Romania se confrunta cu restructurari majore care se vor accentua in 2026, impulsionate de scaderea consumului, presiuni ...
-
Trump vrea să bage 14 companii americane să exploateze non-stop cele 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela
Donald Trump ii primeste vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a incerca sa ii convinga sa adere la strat ...
-
Un polonez, care nu credea că războiul există și a mers pe frontul din Ucraina, a murit torturat de ruși: Dezvăluiri crunte de pe frontul de lângă România
Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, care citeaza un raport din 2025 al organizației ruse pentru drepturile om ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu