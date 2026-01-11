S-a descoperit o metodă incredibilă care poate schimba total modul în care polițiștii rezolvă crimele
O echipă de cercetători din Australia a descoperit o metodă incredibilă care promite să schimbe total modul în care polițiștii rezolvă crimele, folosind ceva ce până acum era greu de analizat: firul de păr fără rădăcină. Până în prezent, dacă anchetatorii găseau un fir de păr la locul faptei, aveau nevoie neapărat de rădăcina acestuia pentru a extrage ADN-ul și a identifica vinovatul. Fără acea mică porțiune vie, proba era aproape inutilă.
Noua tehnică, numită „genotipare proteomică", reușește să „citească" identitatea unei persoane studiind proteinele din firul de păr, nu doar ADN-ul clasic. Practic, această metodă transformă fiecare fir de păr găsit într-o amprentă genetică unică, oferind detalii prețioase despre suspect chiar și atunci când probele biologice sunt vechi sau deteriorate, deschizând astfel calea către rezolvarea multor cazuri care păreau imposibile până acum.
De cele mai multe ori, tehnicienii criminaliști găsesc pe scenele infracțiunilor fire de păr căzute, compuse din celule keratinizate moarte, lipsite de ADN nuclear. În aceste situații, singura alternativă rămâne analiza ADN-ului mitocondrial, o metodă mult mai puțin precisă, capabilă doar să dezvăluie linia maternă a unei persoane sau să restrângă identificarea la un grup populațional. Această lacună esențială în investigațiile medico-legale a fost abordată de o echipă de la laboratorul de medicină legală ChemCentre din Bentley, Australia.
Într-un studiu publicat în septembrie 2025 în revista Forensic Science International, acești oameni de știință au prezentat genotiparea proteomică, o nouă metodă de identificare umană ce analizează proteinele dintr-un simplu fir de păr. Tehnica a demonstrat rezultate extrem de promițătoare, oferind un profil la fel de unic precum o amprentă digitală. În esență, genotiparea proteomică se bazează pe detectarea peptidelor cu variații genetice din firele de păr izolate, permițând deducerea informațiilor genetice necesare pentru identificarea individuală.
Metoda explorează proteomul tijei capilare, adică totalitatea proteinelor exprimate în firul de păr. Astfel, în cazurile în care analiza ADN-ului nuclear eșuează, genotiparea proteomică se impune ca o alternativă la fel de precisă, transformând, practic, analiza ADN-ului mitocondrial într-o metodă depășită.
„Variantele în secvența de aminoacizi ale proteinelor stabile și abundente oferă această posibilitate unică. Printr-o abordare proteomică, putem identifica polimorfismele nucleotidice unice (SNP-uri) în genomul unui individ, relevând totodată polimorfismele de aminoacizi unici (SAP-uri) în secvența de aminoacizi a polipeptidelor.
Cercetările actuale își propun să utilizeze aceste informații pentru a acoperi deficiențele în colectarea de informații medico-legale, prin aplicarea tehnologiilor proteomice emergente în analiza matricelor biologice, în special a părului, o probă biologică subutilizată până acum," explică autorii studiului. Mai mult, genotiparea proteomică ar putea debloca soluționarea cazurilor nerezolvate de ani de zile.
Spre deosebire de ADN, structurile proteice prezintă o rezistență mult mai mare în medii dificile, rămânând detectabile în țesuturi mult timp după ce ADN-ul a devenit prea fragmentat pentru a fi analizat. Această tehnică ar putea, de asemenea, să ajute la identificarea victimelor unor cauze naturale de deces, având potențialul de a exonera persoane suspectate anterior de otrăvire.
