BAT publică un ambițios plan de tranziție pentru atingerea obiectivului de zero emisii de carbon până în 2050!

Planul BAT de tranziție privind reducerea emisiilor de carbon demonstrează încă o dată angajamentul companiei privind obiectivele Race to Zero de reducere a emisiilor care pot cauza schimbări climatice. Acest plan este în conformitate cu obiectivul ambițios al companiei de limitare a creșterii temperaturii globale medii la 1,5°C, aprobat de inițiativa Science Based Targets (SBTi) în iulie 2022. Este cel mai recent punct de referință în călătoria BAT pentru combaterea schimbărilor climatice și construirea unui viitor mai bun (A Better Tomorrow).

BAT a publicat Planul de tranziție privind reducerea emisiilor de carbon , în care sunt detaliate acțiunile pe care le va întreprinde pentru atingerea obiectivelor climatice. Acestea includ reducerea la jumătate a emisiilor absolute în cadrul operațiunilor companiei și a lanțului de aprovizionare până în 2030 și zero emisii de carbon pe întregul lanțul valoric până în 2050 cel târziu.

Kingsley Wheaton, Chief Growth Officer în cadrul BAT, a declarat:

„Suntem mândri să facem acest pas important în călătoria noastră în domeniul sustenabilității. Publicarea măsurilor pe care le vom lua pentru atingerea obiectivelor de zero emisii de carbon prin Planul de tranziție privind reducerea emisiilor de carbon arată încă o dată angajamentul nostru continuu de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow). Suntem o companie globală și știm că minimizarea impactului pe care îl avem în cadrul operațiunilor noastre și pe lanțul valoric este atât pasul corect, cât și firesc din punct de vedere al afacerii noastre. Este și motivul pentru care ne-am stabilit obiective extinse, bazate pe știință, legate de schimbările climatice și continuăm să integrăm sustenabilitatea în tot ceea ce facem."

Folosind analizele de evaluare a riscurilor și planificarea scenariilor, BAT a identificat riscurile și oportunitățile de-a lungul întregului lanț valoric. BAT s-a angajat să reducă cu 50% emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) absolute în Scop 1 și 2 până în 2030 față de anul de referință 2020.

În plus, conform CDP, abordarea emisiilor din Scopul 3, care sunt emisii indirecte provenite pe lanțul de aprovizionare al BAT, va fi una dintre cele mai critice și dificile pentru sector și reprezintă cea mai mare parte a amprentei totale de carbon a BAT.

Pentru aceste emisii din Scopul 3, BAT s-a angajat, de asemenea, să reducă emisiile cu 50% până în 2030 față de anul de referință 2020, prin:

colaborare cu furnizorii, în special cu cei care contribuie la cele mai multe emisii, pentru a asigura progresul în sustenabilitate;

trecerea progresivă de la transportul aerian la cel maritim, un mijloc de transport cu emisii mai reduse de carbon, în cazul produselor care necesită transport aerian;

conlucrare cu fermierii pentru cultivarea tutunului cu emisii reduse de carbon și dezvoltarea altor proiecte similare;

promovarea circularității în cercetare și dezvoltare, dezvoltarea proceselor de scoatere din uz și promovarea principiilor de proiectare ecologică.

BAT a fost recunoscut în mod constant pentru performanța pe care o are în domeniul sustenabilității și în 2022 a fost numit lider în domeniul protejării mediului de Financial Times, pentru reducerea cu succes a intensității emisiilor și, de asemenea, a primit cea mai înaltă distincție în S&P Global Sustainability Yearbook 2021. În plus, BAT a fost listat în 2021 în Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pentru al douăzecilea an consecutiv, fiind singura companie de tutun inclusă în World Index al DJSI.

În 2021, BAT s-a înscris în campania Race to Zero, susținută de ONU, care își propune să atingă emisii nete de carbon zero până în 2050. Ca parte a acestei campanii, companiile semnatare sunt rugate să prezinte planuri detaliate pentru atingerea acestor obiective, în termen de un an de la semnare. Acordul de la Paris din 2015 a stabilit un cadru care urmărește să limiteze creșterea temperaturilor medii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale. Ca atare, BAT și-a realiniat strategia de reducere a emisiilor în conformitate cu acest obiectiv de 1,5 °C, o traiectorie care a fost aprobată de SBTi în iulie 2022.

Acestea vor fi atinse prin acțiuni care includ:

investiția în proiecte, sisteme și tehnologii eficiente energetic. Implementarea a peste 70 de astfel de inițiative în 2021 a dus la o reducere a emisiilor de aproape 19.000 MT CO2e;

încheierea de contracte de achiziționare a energiei pe termen mai lung și investiția în surse de energie regenerabilă. Prin extinderea achizițiilor globale de energie din surse regenerabile în 2021, BAT a creat o reducere de 16.000 tCO2e;

includerea de vehicule electrice și hibride în flota BAT, utilizarea de combustibili cu conținut ridicat de biocarburanți și procese de optimizare a rutelor; între 2017 și 2021, BAT a redus emisiile flotei cu 30%. Mai multe informații sunt furnizate în foaia de parcurs completă.

În prezent, cea mai mare parte a producției este transportată pe cale maritimă.