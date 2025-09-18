După cazul Charlie Kirk, ABC apasă STOP la ‘Jimmy Kimmel Live!' - Comentariile care au stârnit revoltă

ABC, rețeaua deținută de Disney, a anunțat că „Jimmy Kimmel Live!" va fi oprit pe termen nelimitat, fără dată de revenire. Confirmarea oficială a venit după un val de reacții la monologurile în care Kimmel a comentat uciderea activistului conservator Charlie Kirk, decizie consemnată de publicații generaliste și de industrie. Formularea exactă - „va fi pre-empted indefinitely" - indică înlocuirea show-ului cu alt program, nu o simplă pauză, iar postul nu a oferit detalii despre un eventual calendar de întoarcere.

În monologurile din această săptămână, Kimmel a criticat reacțiile politice la asasinarea lui Charlie Kirk și a fost acuzat că a speculat greșit asupra orientării suspectului, declanșând o reacție imediată din partea publicului conservator și a afiliaților. Contextul editorial a fost rapid tradus în decizii de programare, iar ABC a optat pentru varianta dură: scoaterea din grilă pe termen nedefinit. Agențiile și redacțiile americane au prezentat pe larg secvența și consecințele ei imediate.

Primul semnal de „stop" a venit de la Nexstar, cel mai mare proprietar de stații locale, care a anunțat că oprește „Jimmy Kimmel Live!" „pentru viitorul previzibil" pe toate stațiile sale afiliate ABC, invocând declarațiile lui Kimmel despre moartea lui Kirk. Comunicatul oficial al companiei a fixat cadrul: show-ul va fi înlocuit în piețele controlate de Nexstar, iar rețeaua națională a urmat, practic, traiectoria trasată de afiliați. Alte grupuri au semnalat măsuri similare, amplificând efectul de domino în grilă.

Situația a căpătat o dimensiune politică în momentul în care Brendan Carr, președintele FCC, a aplaudat decizia și a sugerat posibile consecințe de reglementare pentru difuzori, un mesaj rar de explicit față de conținutul unui talk-show de late-night. Mai multe publicații - de la Politico la Variety - notează că acțiunile și declarațiile sale au împins afiliații să acționeze și au crescut presiunea asupra ABC și Disney. În același timp, alte voci au criticat această implicare ca fiind un semnal periculos pentru libertatea de exprimare în televiziunea americană.

Decizia ABC a fost imediat capitalizată în registru politic. Fostul președinte Donald Trump a salutat mișcarea, în timp ce critici ai administrației au vorbit despre un caz-școală de presiune asupra presei. Pentru un format construit pe satiră politică și comentariu social, „Jimmy Kimmel Live!" devine, paradoxal, subiectul central al disputei pe care a tot satirizat-o: cine trasează linia dintre opinie, speculație și responsabilitate editorială într-un ciclu mediatic hiper-politizat.

Dincolo de controversele de moment, implicația majoră este un posibil „chilling effect" în redacțiile de late-night: când preempțiunea „pe termen nelimitat" devine opțiune pentru a stinge un incendiu politic, linia dintre decizie editorială și constrângere exterioară se subțiază. Faptul că FCC licențiază stații locale, nu rețelele, face ca afiliații să devină veriga vulnerabilă la presiune - publică, politică sau economică. Cazul Kimmel arată cum un monolog poate produce nu doar trending, ci reconfigurări reale de grilă, cu riscuri reputaționale și comerciale pentru rețele și partenerii lor.

Presa de industrie și generalistă converge pe aceeași formulă: „indefinit". The Hollywood Reporter, Vulture, The Guardian, CBS News și alții consemnează lipsa oricărui calendar de întoarcere. În paralel, articolele de context adaugă presiunea afiliaților și ecoul de pe scena politică, conturând o situație în care show-ul fondat în 2003 e suspendat fără angajamente publice de revenire. Pentru ABC, decizia are și o dimensiune pragmatică: înlocuirea rapidă a slotului salvează inventarul de publicitate, dar prelungește incertitudinea editorială.