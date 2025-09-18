Soarele se ‘trezește' și va face ravagii în următoarele decenii: NASA avertizează asupra impactului devastator pentru omenire
Postat la: 18.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Oamenii de știință de la NASA avertizează că activitatea solară ar putea rămâne ridicată sau chiar să crească în următoarele decenii, ceea ce ar putea provoca fenomene meteorologice spațiale extreme. Această concluzie contrazice ipotezele anterioare, care prevesteau o perioadă de inactivitate a Soarelui, cunoscută sub numele de „minim solar profund".
Soarele urmează un ciclu de activitate de aproximativ 11 ani, care începe cu un minim solar și ajunge la un maxim solar, perioadă în care furtunile solare devin frecvente, notează Live Science. Acest „ciclu al petelor solare" este guvernat de un ciclu mai lung de 22 de ani, ciclul Hale, în timpul căruia câmpul magnetic al Soarelui se inversează complet și revine la starea inițială.
La începutul anilor 2000, o tendință descendentă a activității solare a dus la ipoteza unui minim solar profund. Totuși, actualul ciclu al petelor solare, care tocmai a atins apogeul, arată o tendință ascendentă a activității începând cu 2008. Studiul publicat pe 8 septembrie în The Astrophysical Journal Letters indică o posibilă creștere și mai mare a activității solare în ciclurile viitoare.
„Toate semnele indicau că soarele va intra într-o fază prelungită de activitate redusă. A fost o surpriză să vedem că tendința s-a inversat. Soarele se trezește încet", a declarat Jamie Jasinski, fizician la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA. Cercetătorii susțin că ne apropiem de sfârșitul celui mai recent maxim solar, început în 2024. Soarele a înregistrat cel mai mare număr de pete solare din ultimii 20 de ani și un număr record de erupții de clasa X, cel mai puternic tip de explozie solară.
În mai 2024, o furtună geomagnetică extremă a provocat aurore boreale spectaculoase și pagube estimate la peste 500 de milioane de dolari. Fenomenul este deosebit de problematic pentru că societatea modernă depinde de tehnologii sensibile la vremea spațială: rețele electrice, sateliți, sisteme GPS și vehicule conectate ar putea fi afectate grav de furtuni solare. „Tendințele pe termen lung sunt mult mai puțin previzibile și nu le înțelegem încă pe deplin", a adăugat Jasinski.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
China spulberă lumea medicală cu ultima 'bombă' - lipiciul de oase care 'repară' fracturile în doar două minute
O echipa de cercetatori din provincia Zhejiang, China, a dezvoltat un nou tip de adeziv medical capabil sa „sudeze ...
-
După cazul Charlie Kirk, ABC apasă STOP la ‘Jimmy Kimmel Live!' - Comentariile care au stârnit revoltă
ABC, rețeaua deținuta de Disney, a anunțat ca „Jimmy Kimmel Live!" va fi oprit pe termen nelimitat, fara data de r ...
-
Viitorul medicinei se anunță cel puțin promițător: Un nou instrument AI poate identifica pacienții cu risc ridicat de a dezvolta boli înainte să apară simptomele
Cercetatorii au dezvoltat un nou instrument de inteligența artificiala capabil sa estimeze riscul unui pacient de a dezv ...
-
Cum să alegi cel mai bun gel UV pentru manichiura
Într-o piața saturata de opțiuni pentru geluri UV, alegerea celui mai potrivit produs pentru manichiura personala ...
-
Sky News: Putin are un atu secret împotriva Marii Britanii
Serviciile secrete s-au autodepașit: detaliile operațiunii au fost dezvaluite de postul de televiziune Sky New ...
-
„Vă crucific ca pe Iisus". Patru români plecați la muncă în Germania au primit bătaie în loc de salarii. Sechestrați și obligați să muncească până la sânge
Patru romani, printre care și o femeie, au trait un adevarat coșmar in Germania, unde au fost pacaliți cu promisiunea un ...
-
Linia întîi - Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu
Președintele Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, inclusiv aeronave ISR, ...
-
Călin Georgescu, primele declarații despre noul dosar în care a fost trimis în judecată: Ei știu că eu pot face asta!
Fostul candidat la presedintie Calin Georgescu, trimis in judecata pentru complicitate la tentativa la comiterea unor ac ...
-
Percheziții ale DNA și Jandarmeriei la Drumuri - Directorul DRDP Iași, vizat de procurori; s-au ridicat mai multe documente
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA ), sprijiniți de jandarmi, au efectuat in aceasta dimineața percheziții ...
-
Ce se întâmplă în Antarctica? Două impulsuri radio inexplicabile care par să provină de sub vasta calotă glaciară au fost detectate de cercetători
La peste 29 de kilometri deasupra peisajului inghețat al Antarcticii, o serie de instrumente zburatoare a captat un feno ...
-
Dintre misterele asasinării lui Charlie Kirk - Bătrânul care ar fi încercat să deturneze atenția poliției pentru a îl ajuta pe Tyler Robinson
Un barbat in varsta de 71 de ani, care a fost reținut pentru scurt timp dupa asasinarea lui Charlie Kirk, a incercat sa- ...
-
Ce zice Parchetul: Întreaga rețea din jurul lui Călin Georgescu - zeci de milioane, intereselor obscure și miros puternic de propagandă rusească
Calin Georgescu, alaturi de alte 21 de persoane, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Înalta Curte d ...
-
Cercetătorii au reușit să transforme lumina în sunet în premieră mondială
Cercetatorii de la Academia de Științe a Informațiilor Cuantice din Beijing (BAQIS) au reușit o premiera mondiala specta ...
-
Avocatul lui Călin Georgescu desființează acuzațiile: "Un simulacru de rechizitoriu, va fi desființat de Justiție"
Lucian Catrinoiu, avocatul lui Calin Georgescu, critica dur rechizitoriul intocmit de procurori in dosarul in care fostu ...
-
FBI, în centrul unui scandal după moartea lui Charlie Kirk - Kash Patel este chemat să dea explicații în Congres: "Agenția nu va mai fi folosită ca armă politică"
Kash Patel, directorul FBI, se confrunta marți cu doua audieri in Congres, din partea membrilor Senatului și Camerei Rep ...
-
Românii, pe primul loc în UE la incapacitatea de a-și permite un set de bunuri sau activități sociale
Cea mai mare pondere a persoanelor care s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale severe a fost inregistrata in ...
-
„Un miracol de la Dumnezeu". Comunitatea ortodoxă română, la prima slujbă în catedrala proaspăt cumpărată în Dublin
Episcopia Ortodoxa Romana a Irlandei și Islandei a achiziționat recent propria Catedrala Episcopala, o biserica anglican ...
-
Cum poate fi păcălită Inteligența Artificială ca să nu fure datele utilizatorilor. Poze banale pot conţine comenzi invizibile pentru AI
Un simplu wallpaper descarcat de pe internet ar putea fi suficient pentru a compromite un computer pe care ruleaza un ag ...
-
Eticheta alimentară, tot mai greu de descifrat. Cum au fost înlocuite alimentele naturale cu subproduse chimice
În goana dupa supraproducție la prețuri cat mai mici, industria alimentara a fost nevoita sa combine chimia cu buc ...
-
Sondaj: Ce spun românii despre politica externă a lui Nicușor Dan. Donald Trump, în topul încrederii. Cum ar trebui să se implice România în războiul din Ucraina
Sondajul, realizat de Avangarde in perioada 8-14 septembrie 2025 arata percepțiile romanilor asupra direcției țarii, lid ...
-
Mesaje creștine misterioase descoperite într-un oraș din Biblie: Dezvăluie secrete din Cartea Apocalipsei
Cartea Apocalipsei, ultima carte din Biblie, descrie viziuni despre vremurile din urma și mesaje de la Iisus Hristos cat ...
-
Cine sunt câștigătorii și pierzătorii după explozia inflației. Guvernul și unele industrii cheie merg pe plus, în timp ce pentru alții urmează o perioadă de cumpănă
Institutul Național de Statistica a transmis zilele acestea ca inflația anuala a urcat in august la 9,9%, de la 7,84% in ...
-
Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă. „Doar așa ascultă porcii ăștia"
O educatoare de la o gradinița din Germania este acuzata ca a agresat copiii și ca le-a lipit gura cu banda adeziva. Inc ...
-
De ce NU trebuie să mănânci ouă fierte tari, mai ales după 40 de ani
Ouale sunt unul dintre cele mai populare și accesibile alimente din bucataria noastra. Sunt nutritive, bogate in protein ...
-
Turnul Babel reloaded: O structură gigantică, cât înălțimea a trei Turnuri Eiffel suprapuse, se înalță pe malul Mării Roșii. Ce se știe până acum despre proiectul care uimește planeta
O structura de proporții colosale se inalța treptat pe malul Marii Roșii: Jeddah Tower. Avand o inalțime proiectata de p ...
-
A fost arestat celebrul escroc de pe Tinder: Bărbatul a împins femei spre gânduri suicidale și datorii uriașe
Celebrul „escroc de pe Tinder" a fost arestat de autoritațile georgiene, potrivit presei israeliene. Shimon Yehuda ...
-
Un bucureștean a intrat în depresie din cauza alergiei și a dat foc unui câmp cu ambrozie. Acum a fost arestat și riscă să facă închisoare
Un barbat de 63 de ani, suspectat ca ar fi incendiat intenționat vegetația uscata pe un teren extravilan care leaga Capi ...
-
Kremlinul forțează un conflict deschis: NATO este în război cu Rusia!
Alianta Nord-Atlantica este implicata de facto in razboiul impotriva Rusiei, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinu ...
-
Startup-ul lui Sam Altman dedicat longevității testează o pastilă pentru o minte mai tânără si pentru combaterea demenței
La carma Retro Biosciences, o companie care este, in esența, terenul de joaca al lui Sam Altman pentru experimentarea de ...
-
SUA lansează un program pilot pentru accelerarea implementării taxiurilor aeriene
Administrația Trump a anunțat un nou program pilot pentru accelerarea implementarii taxiurilor aeriene, in contextul in ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu