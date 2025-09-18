Soarele se ‘trezește' și va face ravagii în următoarele decenii: NASA avertizează asupra impactului devastator pentru omenire

Oamenii de știință de la NASA avertizează că activitatea solară ar putea rămâne ridicată sau chiar să crească în următoarele decenii, ceea ce ar putea provoca fenomene meteorologice spațiale extreme. Această concluzie contrazice ipotezele anterioare, care prevesteau o perioadă de inactivitate a Soarelui, cunoscută sub numele de „minim solar profund".

Soarele urmează un ciclu de activitate de aproximativ 11 ani, care începe cu un minim solar și ajunge la un maxim solar, perioadă în care furtunile solare devin frecvente, notează Live Science. Acest „ciclu al petelor solare" este guvernat de un ciclu mai lung de 22 de ani, ciclul Hale, în timpul căruia câmpul magnetic al Soarelui se inversează complet și revine la starea inițială.

La începutul anilor 2000, o tendință descendentă a activității solare a dus la ipoteza unui minim solar profund. Totuși, actualul ciclu al petelor solare, care tocmai a atins apogeul, arată o tendință ascendentă a activității începând cu 2008. Studiul publicat pe 8 septembrie în The Astrophysical Journal Letters indică o posibilă creștere și mai mare a activității solare în ciclurile viitoare.

„Toate semnele indicau că soarele va intra într-o fază prelungită de activitate redusă. A fost o surpriză să vedem că tendința s-a inversat. Soarele se trezește încet", a declarat Jamie Jasinski, fizician la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA. Cercetătorii susțin că ne apropiem de sfârșitul celui mai recent maxim solar, început în 2024. Soarele a înregistrat cel mai mare număr de pete solare din ultimii 20 de ani și un număr record de erupții de clasa X, cel mai puternic tip de explozie solară.

În mai 2024, o furtună geomagnetică extremă a provocat aurore boreale spectaculoase și pagube estimate la peste 500 de milioane de dolari. Fenomenul este deosebit de problematic pentru că societatea modernă depinde de tehnologii sensibile la vremea spațială: rețele electrice, sateliți, sisteme GPS și vehicule conectate ar putea fi afectate grav de furtuni solare. „Tendințele pe termen lung sunt mult mai puțin previzibile și nu le înțelegem încă pe deplin", a adăugat Jasinski.