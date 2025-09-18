Viitorul medicinei se anunță cel puțin promițător: Un nou instrument AI poate identifica pacienții cu risc ridicat de a dezvolta boli înainte să apară simptomele

Cercetătorii au dezvoltat un nou instrument de inteligență artificială capabil să estimeze riscul unui pacient de a dezvolta peste 1.000 de boli, într-o singură evaluare, potrivit unui studiu publicat în revista Nature.

Modelul numit Delphi-2M analizează istoricul medical al pacienților, factorii de stil de viață precum obezitatea, fumatul sau consumul de alcool, împreună cu vârsta și sexul acestora pentru a prezice ce s-ar putea întâmpla în următorul deceniu sau mai mult.

Instrumentul s-a dovedit mai eficient în oferirea de predicții pentru afecțiuni cu modele de evoluție clare și consistente, cum ar fi anumite tipuri de cancer, atacuri de cord și septicemie, dar mai puțin fiabil pentru afecțiuni variabile precum problemele de sănătate mintală.

Ewan Birney de la Laboratorul European de Biologie Moleculară a declarat că „viitorul - și acesta este peste cinci până la zece ani - este momentul în care medicii vor fi îmbunătățiți și susținuți de aceste instrumente sofisticate de inteligență artificială".

Modelul a fost creat și antrenat pe date anonimizate de la 400.000 de persoane din Biobanca Regatului Unit și testat pe date de la 1,9 milioane de pacienți din Registrul Național al Pacienților din Danemarca.

Echipa speră că instrumentul va fi disponibil medicilor în următorii 5-10 ani pentru a ajuta la luarea deciziilor de prevenire, diagnostic și tratament, precum și pentru a identifica din timp pacienții cu risc ridicat.