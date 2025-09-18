China spulberă lumea medicală cu ultima 'bombă' - lipiciul de oase care 'repară' fracturile în doar două minute

O echipă de cercetători din provincia Zhejiang, China, a dezvoltat un nou tip de adeziv medical capabil să „sudeze" oasele fracturate în numai 2-3 minute. Produsul denumit „Bone-02" ar putea înlocui în viitor implanturile metalice folosite în ortopedie și ar reduce semnificativ timpul de recuperare al pacienților.

Potrivit liderului echipei, profesorul Lin Xianfeng, chirurg ortoped la spitalul Sir Run Run Shaw, inspirația pentru acest adeziv a venit din observația stridiilor, care se fixează extrem de puternic de suprafețe chiar și în medii umede, notează NDTV.

Lipiciul inovator are două avantaje majore: fixează osul rapid și se absoarbe treptat în organism pe măsură ce osul se vindecă, eliminând necesitatea unei noi intervenții chirurgicale pentru scoaterea implanturilor.

Testele de laborator și studiile clinice pe peste 150 de pacienți au arătat că „Bone-02" oferă o rezistență comparabilă cu cea a implanturilor metalice, având o forță de lipire de peste 400 de livre și o rezistență la compresiune de circa 10 MPa.

În prezent, pe piață există diverse materiale pentru cimentare și umplere osoasă, însă acestea nu au proprietăți adezive. Primele încercări de „lipiciuri pentru oase" datează din anii 1940, dar nu au fost utilizabile din cauza lipsei de biocompatibilitate.

Noua invenție din China ar putea marca un pas uriaș în ortopedie, reducând riscul de complicații, infecții și necesitatea unor operații suplimentare.