Avocatul lui Călin Georgescu desființează acuzațiile: "Un simulacru de rechizitoriu, va fi desființat de Justiție"
Postat la: 16.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, critică dur rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de instigare la răsturnarea ordinii constituționale. Într-o declarație, acesta a catalogat documentul drept „un simulacru de rechizitoriu".
„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești", a declarat avocatul. Avocatul apărării consideră că „acuzațiile sunt nefondate" și că instanțele vor demonstra lipsa de temeinicie a rechizitoriului.
Într-o conferință de presă, procurorul general Alex Florența a anunțat că 22 de persoane au fost trimise în judecată, printre care și Călin Georgescu, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, instigare publică, precum și pentru infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor.
„Da, pot confirma, astăzi a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti rechizitorul emis de Parchetul General, în care au fost trimişi în judecată 22 de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, instigare publică şi unii dintre ei pentru infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţilor sau a materialelor explozibile. În curând vom posta pe site-ul Ministerului Public un comunicat pe larg cu privire la dispoziţia de trimitere în judecată şi alte elemente privind cele reţinute în rechizitoriu. Sunt 22 de persoane trimise în judecată, veţi vedea numele lor, veţi vedea situaţia trimiterilor în judecată în comunicatul pe care îl postăm", a declarat procurorul general.
„Clar, beneficiarul acestei campanii de influenţare, de dezinformare şi de creare artificială a unui trend în viralizare a mesajului candidatului independent a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia. În ceea ce priveşte potenţialele lui legături cu reţeaua informaţională care a sprijinit această campanie electorală acestea sunt elemente de probatoriu din dosarul de urmărire penală pe care în acest moment nu vi le pot divulga. Sunt elemente care ţin până la urmă de cercetarea judecătorească care se va efectua. E un element ce ţine de prezumţia de nevinovăţie pe care trebuie să îl respect mai presus de orice altceva în acest moment", a explicat Alex Florenţa.
Procurorii arată, în rechizitoriul în baza căruia fostul candidat la preşedinţie, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată, că, în cazul candidaturii sale, a fost un val care a pornit discret și s-a transformat într-un fenomen electoral și social cu ramificații periculoase, pe parcursul a 5 ani.
Rechizitoriul întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție dezvăluie firul roșu al unei candidaturi prezidențiale care nu a apărut din senin, ci a fost clădită pas cu pas, ani de zile, prin planuri discrete, încercări de finanțare și rețele sofisticate de influență și propagandă.
Documentele arată că încă din 2019, Georgescu făcea tatonări pentru a-și construi o echipă. Stoicescu Adriana-Petronela, judecător, a declarat că acesta „a fost contactat telefonic (...) prilej cu care i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă declinată de către martoră" (p. 116-117). A fost primul indiciu că viitorul „președinte" își imagina deja un guvern al său.
Planul capătă consistență în 2022. Din conversații percheziționate reiese că Georgescu i-a cerut lui Horațiu Potra să intermedieze un sprijin financiar masiv din partea controversatului om de afaceri Frank Timiș: „20-35 milioane USD" pentru campanie. „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu!", ar fi spus Georgescu (p. 108-109). Procurorii notează că „baza planului a fost premeditată încă din anul 2022".
Anchetatorii descriu candidatura drept rezultatul unui proiect gândit cu grijă:
„A existat un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii lui Georgescu Călin, caracterizat prin demersuri discrete, orientate spre identificarea și consolidarea sprijinului politic, social și financiar necesar pentru susținerea unui proiect electoral de amploare națională" (p. 53-54).
Oficial, candidatura lui Georgescu părea marginală. Nu avea în spate partide mari, nici sondaje favorabile. Și totuși, procurorii spun că „s-a dovedit a fi elementul declanșator al unei dinamici sociale și politice mult mai complexe" (p. 65-66).
Cheia? Campania online. Rechizitoriul vorbește despre rețele masive de conturi pe TikTok, unele coordonate, care au promovat hashtag-uri precum #cg, #calingeorgescu și #calingeorgescupresedinte2024. În doar câteva săptămâni, Georgescu ajungea pe locul 9 în trending global.
Un alt element documentat: asocierea candidaturii cu ecosistemul mediatic prorus. Între 25 noiembrie și 6 decembrie 2024, portalul Pravda România a publicat 230 de articole care îl promovau pe Georgescu, în paralel cu retorici naționalist-extremiste. Pe 1 decembrie, pe portalul Pravda din Republica Moldova apărea chiar un pliant propagandistic cu harta „României Mari", care direcționa, prin cod QR, către site-ul oficial calingeorgescupresedinte.ro.
„Articolele diseminate de Pravda România au fost aliniate obiectivelor strategice ale Federației Ruse (...) indicându-l ca principal exponent pe candidatul Călin Georgescu", se arată în rechizitoriu.
Un alt paradox subliniat de anchetatori: în declarațiile oficiale, candidatura lui Georgescu a înregistrat cheltuieli electorale zero. În realitate, campania online a fost intens finanțată și susținută de rețele organizate. Un influencer, Bogdan Peșchir, a investit aproximativ 1 milion de euro în platforma TikTok, bani folosiți pentru a amplifica artificial expunerea lui Georgescu.
Din tatonările din 2019, la planurile financiare din 2022, până la propaganda prorusă și explozia pe TikTok din 2024, candidatul Călin Georgescu nu a fost un „outsider" apărut din neant. Rechizitoriul arată că „președintele" Georgescu a fost produsul unui plan vechi, bine articulat, care a amestecat ambiții personale, bani, rețele de influență și strategii digitale sofisticate.
