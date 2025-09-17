Ce se întâmplă în Antarctica? Două impulsuri radio inexplicabile care par să provină de sub vasta calotă glaciară au fost detectate de cercetători

La peste 29 de kilometri deasupra peisajului înghețat al Antarcticii, o serie de instrumente zburătoare a captat un fenomen cu adevărat neobișnuit: două impulsuri radio inexplicabile, care par să provină de sub vasta calotă glaciară.

Aceste semnale, detectate venind dintr-un unghi de aproximativ 30 de grade sub suprafața înghețată, sfidează în mod direct legile fizicii particulelor, așa cum le înțelegem astăzi.

Cercetătorii au stabilit că pentru a ajunge la suprafață, impulsurile ar fi trebuit să traverseze mii de kilometri de rocă solidă.

Paradoxul rezidă în faptul că, în conformitate cu legile fizicii, astfel de semnale ar trebui să fie absorbite de rocă pe parcursul unei asemenea călătorii, făcându-le practic nedetectabile. Faptul că au fost totuși înregistrate reprezintă o enigmă profundă.

Echipa de cercetare se dedică acum unei analize aprofundate pentru a elucida cauza acestor impulsuri neașteptate. Folosind date și observații de la Observatorul Pierre Auger din Argentina, ei au reușit să excludă deja unele explicații posibile.

Descoperirile preliminare au fost prezentate într-un studiu detaliat, publicat pe 27 martie 2025, în prestigioasa revistă „Physical Review Letters". Impulsurile misterioase au fost inițial detectate de experimentul ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna).

ANITA este alcătuit dintr-un ansamblu de 24 de antene radio, atașate unui balon NASA, poziționat strategic lângă Polul Sud pentru a minimiza interferențele semnalului. Proiectul a fost conceput, în esență, pentru a colecta date despre neutrini - particule subatomice deosebit de dificil de studiat.

Lipsite de sarcină electrică și având o masă infimă, neutrinii sunt atât de evazivi încât și-au câștigat porecla de „particule fantomă". Cu toate acestea, semnalele radio derutante înregistrate cel mai probabil nu reprezintă neutrini.

Modelele existente în fizică prevăd că impulsurile generate de neutrini ar trebui să provină din unghiuri mult mai mari, nu din cele aproximativ 30 de grade detectate sub suprafață.

Noul studiu aduce dovezi suplimentare care susțin această ipoteză, sugerând că neutrinii nu sunt, cel mai probabil, implicați în acest fenomen.

Dat fiind că aceste observații nu pot fi explicate prin „Modelul Standard" - teoria fundamentală care descrie particulele subatomice și interacțiunile lor - fenomenul responsabil pentru aceste impulsuri ar putea deține cheia către deblocarea unor înțelegeri științifice fundamentale, redefinind, posibil, limitele cunoașterii noastre actuale.