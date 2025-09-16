„Un miracol de la Dumnezeu". Comunitatea ortodoxă română, la prima slujbă în catedrala proaspăt cumpărată în Dublin
Postat la: 16.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei a achiziționat recent propria Catedrală Episcopală, o biserică anglicană de patrimoniu construită în secolul al 19-lea, un monument arhitectural situat în centrul Dublinului, potrivit Basilica.
Sute de români au mers duminică la prima liturghie făcută în Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din orașul irlandez Dublin pentru a marca Înălțarea Sfintei Cruci, cea mai veche și cea mai importantă dintre sărbătorile creștine închinate cinstirii Crucii lui Iisus.
Familii românești și irlandezo-românești din Wexford, Kildare, Galway și Dublin, precum și din Irlanda de Nord s-au adunat pentru a se închina în fosta biserică Christ Church Leeson Park, acum Catedrala Episcopală a Diecezei, recent achiziționată, relatează The Irish Times.
Biserica a fost vândută cu peste 4 milioane de euro, potrivit estimărilor, conform sursei citate, și a fost cumpărată cu ajutorul financiar al Guvernului de la București, precum și prin strângerea de fonduri la nivel local în rândul celor 300-400 de familii care alcătuiesc parohia ortodoxă, notează publicația irlandeză.
Potrivit unei analize făcute de Dela0.ro, în perioada 2021-2025, 300 milioane de lei au fost alocați de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), din care peste 80% (240 milioane de lei) au fost direcționați către Biserica Ortodoxă Română (BOR). Cu această finanțare BOR a cumpărat mai multe proprietăți în Europa.
Două milioane de euro au fost alocați pentru un imobil pentru Catedrala Ortodoxă din Dublin.
Bărbați, femei și copii au mers duminică la biserica din secolul al XIX-lea începând cu ora 8.30 dimineața, unde au plătit taxa obișnuită pentru pâinea de împărtășanie și o lumânare, pe care le-au prezentat mai târziu la altar, împreună cu numele lor scris pe o bucățică de hârtie.
Slujba ortodoxă românească la catedrala recent achiziționată din Leeson Park. Fotografie: Dana Elena via The Irish Times
Corul ortodox a cântat fără întrerupere pe tot parcursul numirii unui nou diacon. Liturghia a fost oficiată de episcopul ortodox român Nectarie Petre al Irlandei și Islandei, care a fost ales în această funcție anul trecut.
Părintele Călin Florea, preotul paroh al comunității ortodoxe române din Leeson Park, a declarat că slujba de duminică a fost un moment important pentru oamenii care s-au adunat pentru a se închina în biserică de mai bine de două decenii.
Comunitatea ortodoxă a încheiat un contract de închiriere cu Biserica Anglicană în 2004, care „a acceptat să folosim biserica", a spus părintele Florea.
„De atunci, multe familii au făcut aici nunțile, botezurile și, din păcate, înmormântările. Au devenit foarte atașate de biserică și se simt ca acasă. Oamenii vin aici când sunt triști, când sunt împovărați de greutățile vieții. Vin aici să se bucure și să fie fericiți. Și pentru toți cei prezenți astăzi, este ca și cum s-ar întoarce acasă", a spus părintele.
Peste 100.000 de creștini ortodocși, dintre care 28.476 ortodocși români, trăiesc în Irlanda, potrivit recensământului din 2022. Atunci, aproape două treimi dintre cetățenii români au declarat că sunt ortodocși. Datele arată că numărul celor care au declarat că sunt români a fost de peste 42.000 de persoane în timp ce peste 57.000 de oameni au afirmat că vorbesc limba română.
Când părintele Florea a sosit în 2004, era unul dintre cei doi preoți ortodocși din Irlanda - al doilea era regretatul părinte Godfrey O'Donnell, un fost preot iezuit care a părăsit preoția catolică pentru a se căsători în 1985 și a fost hirotonit preot al Bisericii Ortodoxe Române în Irlanda în 2004. La ora actuală, sunt 17 preoți ortodocși în Irlanda, a spus părintele Florea.
El a spus că a fost „un miracol" faptul că parohia a reușit să strângă fondurile necesare pentru cumpărarea lăcașului de cult. „Acum șapte luni, când am părăsit biserica, niciunul dintre noi nu credea că vom putea cumpăra catedrala. Cred că este un miracol de la Dumnezeu, astăzi a fost un moment foarte important pentru noi", a subliniat părintele Florea.
El a adăugat că Biserica Ortodoxă Română și Biserica Anglicană din Irlanda au format o relație foarte puternică și i-a spus recent Preasfințitului Dr. Michael Jackson, Arhiepiscopul Bisericii Irlandei din Dublin, că biserica din Leeson Park „va rămâne și casa lor". „Ei nu au plecat, suntem aici împreună acum. Este important pentru noi să fim o singură voce creștină într-o societate secularizată."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Românii, pe primul loc în UE la incapacitatea de a-și permite un set de bunuri sau activități sociale
Cea mai mare pondere a persoanelor care s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale severe a fost inregistrata in ...
-
Cum poate fi păcălită Inteligența Artificială ca să nu fure datele utilizatorilor. Poze banale pot conţine comenzi invizibile pentru AI
Un simplu wallpaper descarcat de pe internet ar putea fi suficient pentru a compromite un computer pe care ruleaza un ag ...
-
Eticheta alimentară, tot mai greu de descifrat. Cum au fost înlocuite alimentele naturale cu subproduse chimice
În goana dupa supraproducție la prețuri cat mai mici, industria alimentara a fost nevoita sa combine chimia cu buc ...
-
Sondaj: Ce spun românii despre politica externă a lui Nicușor Dan. Donald Trump, în topul încrederii. Cum ar trebui să se implice România în războiul din Ucraina
Sondajul, realizat de Avangarde in perioada 8-14 septembrie 2025 arata percepțiile romanilor asupra direcției țarii, lid ...
-
Mesaje creștine misterioase descoperite într-un oraș din Biblie: Dezvăluie secrete din Cartea Apocalipsei
Cartea Apocalipsei, ultima carte din Biblie, descrie viziuni despre vremurile din urma și mesaje de la Iisus Hristos cat ...
-
Cine sunt câștigătorii și pierzătorii după explozia inflației. Guvernul și unele industrii cheie merg pe plus, în timp ce pentru alții urmează o perioadă de cumpănă
Institutul Național de Statistica a transmis zilele acestea ca inflația anuala a urcat in august la 9,9%, de la 7,84% in ...
-
Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă. „Doar așa ascultă porcii ăștia"
O educatoare de la o gradinița din Germania este acuzata ca a agresat copiii și ca le-a lipit gura cu banda adeziva. Inc ...
-
De ce NU trebuie să mănânci ouă fierte tari, mai ales după 40 de ani
Ouale sunt unul dintre cele mai populare și accesibile alimente din bucataria noastra. Sunt nutritive, bogate in protein ...
-
Turnul Babel reloaded: O structură gigantică, cât înălțimea a trei Turnuri Eiffel suprapuse, se înalță pe malul Mării Roșii. Ce se știe până acum despre proiectul care uimește planeta
O structura de proporții colosale se inalța treptat pe malul Marii Roșii: Jeddah Tower. Avand o inalțime proiectata de p ...
-
A fost arestat celebrul escroc de pe Tinder: Bărbatul a împins femei spre gânduri suicidale și datorii uriașe
Celebrul „escroc de pe Tinder" a fost arestat de autoritațile georgiene, potrivit presei israeliene. Shimon Yehuda ...
-
Un bucureștean a intrat în depresie din cauza alergiei și a dat foc unui câmp cu ambrozie. Acum a fost arestat și riscă să facă închisoare
Un barbat de 63 de ani, suspectat ca ar fi incendiat intenționat vegetația uscata pe un teren extravilan care leaga Capi ...
-
Kremlinul forțează un conflict deschis: NATO este în război cu Rusia!
Alianta Nord-Atlantica este implicata de facto in razboiul impotriva Rusiei, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinu ...
-
Startup-ul lui Sam Altman dedicat longevității testează o pastilă pentru o minte mai tânără si pentru combaterea demenței
La carma Retro Biosciences, o companie care este, in esența, terenul de joaca al lui Sam Altman pentru experimentarea de ...
-
SUA lansează un program pilot pentru accelerarea implementării taxiurilor aeriene
Administrația Trump a anunțat un nou program pilot pentru accelerarea implementarii taxiurilor aeriene, in contextul in ...
-
Inginerii americani dezvoltă un motor nuclear cu uraniu lichid pentru călătorii interplanetare
O echipa de cercetatori de la Universitatea Ohio State a dezvoltat un concept inovator de propulsie spațiala care ar put ...
-
Un șofer beat a blocat două ambulanțe și i-a bătut pe medici cu o rangă. Agresorul a scos și un pistol
Un barbat beat a blocat cu mașina doua ambulanțe aflate in misiune și i-a batut pe medici. Agresorul a lovit și martorii ...
-
"Nobelul american" pentru medicină, obținut de un român pentru o terapie inovatoare care a salvat viața a zeci de mii de pacienți din întreaga lume
O terapie inovatoare pentru fibroza chistica, dezvoltata de echipa condusa de romanul Paul Negulescu, ii aduce acestuia ...
-
Omenirea în criză de bebeluși: declinul natalității se accelerează și schimbă viitorul lumii
În Istanbul, medicul obstetrician Furkan Kayabasoglu privește cu ingrijorare schimbarile pe care le vede zilnic in ...
-
Evreii hasidici, în conflictul cu "țara bananieră" Moldova. România devine poarta de intrare spre Ucraina
Cu mai puțin de doua saptamani inainte de Roș Hașana 2025 (23-24 septembrie), discuțiile Israel-Republica Moldova pentru ...
-
Lovitură majoră pentru Ucraina: Starlink a căzut pe toată linia frontului
Serviciul de internet prin satelit Starlink a incetat sa functioneze pe toata linia frontului din Ucraina, un incident c ...
-
Vaticanul adună marii gânditori ai lumii pentru a influența dezvoltarea inteligenței artificiale înaintea primului concert pop din istoria statului
Vaticanul a reunit un amestec eclectic de ganditori și artiști muzicali in incercarea de a influența atat dezvoltarea in ...
-
Tu esti o marfa pe un raft: Gmail primește un spațiu dedicat pentru a urmări toate achizițiile tale
Google lanseaza o actualizare majora pentru Gmail. Compania pregatește populara aplicație de e-mail pentru valul de cump ...
-
Ce a spus Leon al XIV-lea despre Elon Musk în primul interviu de când a devenit papă. Suveranul pontif critică pachetele uriașe de compensare din corporații
Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporații care le ofera directorilor executivi salarii mult ...
-
Descoperire uimitoare: Un tratament pentru diabet ar încetini procesul de îmbătrânire
Un medicament utilizat in mod obisnuit pentru tratarea diabetului zaharat de tip 2 ar putea avea si efecte anti-imbatran ...
-
Pentagonul dezvoltă „sânge inteligent" pentru utilizare în condiții de luptă
Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansata in Domeniul Apararii a SUA (DARPA) a lansat un nou program experimental nu ...
-
10 lucruri pe care mecanicii nu le-ar face niciodată cu propria lor mașină: "Reparația devine mult mai costisitoare"
Mașina ta poate fi una dintre cele mai scumpe și importante investiții pe care le vei face vreodata, dar mulți dintre no ...
-
Compania care deține publicațiile Rolling Stone dă în judecată Google pentru rezumatele AI care „fură" conținut și duce la pierderea de audiență și venituri
Penske Media Corporation (PMC), compania care deține publicații celebre precum Rolling Stone și The Hollywood Reporter, ...
-
Japonia: Numărul persoanelor de peste 100 de ani se apropie de o sută de mii - Cum de trăiesc japonezii atât de mult
Numarul persoanelor din Japonia cu varsta de 100 de ani sau mai mult a crescut la un nivel record de aproape 100.000, a ...
-
Înălţarea Sfintei Cruci, sărbătoarea cinstită prin post aspru şi pelerinaje. Semnificație, obiceiuri și tradiții
Înaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitoru ...
-
Înregistrarea care prezintă un incident ce sfidează logica și înțelegerea militară convențională. Comunitatea științifică îndeamnă la prudență
O inregistrare video bizara, surprinsa de o drona militara MQ-9 in largul coastelor Yemenului, aduce in prim-plan un inc ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu