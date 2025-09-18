Ultima Gaură! A dispărut covrigăria lui Marcel Ciolacu din piața centrală din Buzău

Postat la: 18.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Ultima Gaură! A dispărut covrigăria lui Marcel Ciolacu din piața centrală din Buzău

Am revenit astăzi în piață centrala de legume, zarzavaturi și alimente din Buzău pentru a face cumpărături de la covrigăria lui Ciolacu. Pe care am descoperit-o și am devoalat-o în premiera cu cinci ani în urma.

Am constatat cu surprindere ca renumita covrigărie a dispărut din peisaj, în spațiul aferent funcționând acum un magazin de carne de pui, sub denumirea Ferma Vrâncean.

Potrivit unor comercianți din imediata vecinătate, motivul schimbării de destinație a fost publicitatea făcută covrigăriei, fostul premier fiind foarte afectat de faptul ca a fost etichetat covrigar și chiar primul covrigar al tarii. Asa ca orașul și tara au rămas fără celebrii covrigi de Buzău.

Valer Marian

