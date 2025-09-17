Dintre misterele asasinării lui Charlie Kirk - Bătrânul care ar fi încercat să deturneze atenția poliției pentru a îl ajuta pe Tyler Robinson

Un bărbat în vârstă de 71 de ani, care a fost reținut pentru scurt timp după asasinarea lui Charlie Kirk, a încercat să-l ajute pe suspectul atacator să evadeze, falsificând o mărturisire, spun autoritățile, potrivit BBC.

Șeriful comitatului Utah, Michael Smith, a declarat că George Zinn a recunoscut poliției că „a țipat că el a fost trăgătorul pentru a-i permite suspectului să fugă".

Principalul suspect în cazul crimei este Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, care pare să fi recunoscut arestarea inițială a domnului Zinn după împușcături, trimițându-i un mesaj colegului său de cameră că poliția „a prins un bătrân nebun".

Domnul Zinn este reținut sub acuzația de obstrucționare a justiției. Separat, el a fost acuzat și de posesie de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

George Zinn a fost una dintre cele două persoane pe care poliția le-a reținut pentru interogatoriu după ce comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley pe 10 septembrie.

Poliția a stabilit ulterior că cei doi suspecți nu au fost implicați în crimă.

Dl Zinn „a strigat intenționat că el este trăgătorul și, procedând astfel, a împiedicat forțele de ordine să se concentreze asupra trăgătorului real", a declarat șeriful într-un comunicat.

Documentele judiciare depuse de poliția campusului susțin că dl Zinn a început să strige: „L-am împușcat - acum împușcați-mă".

Când a fost întrebat de un ofițer unde se află arma folosită în atac, acesta ar fi răspuns: „Nu vă voi spune", conform documentelor.

Șeriful a declarat că în prezent nu există dovezi că dl Zinn a complotat cu atacatorul.

Șeriful Smith a adăugat că dl Zinn este, de asemenea, reținut pentru exploatarea sexuală a unui minor și că agenții au găsit peste 20 de imagini cu copii „în diferite stadii de dezbrăcare și poză sexuală".

Luni, un judecător a ordonat ca dl Zinn să fie reținut fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune, numindu-l un „pericol substanțial" pentru comunitate.

Nu reiese clar din dosarele instanței dacă avea un avocat.

Dl Zinn este bine cunoscut printre organizatorii de evenimente publice din Salt Lake City, a relatat New York Times. „Apărea frecvent la forumuri publice cu intenția de a perturba evenimentul sau de a pune întrebări unui vorbitor important", se arată în comunicat.

De asemenea, are un lung istoric de infracțiuni minore, inclusiv o arestare în 2013 pentru trimiterea unui e-mail de amenințare gazdelor Maratonului din Salt Lake City, la doar câteva zile după atentatul cu bombă de la Maratonul din Boston, a scris ziarul.

Robinson, principalul suspect în cazul crimei, a fost acuzat marți de șapte capete de acuzare, inclusiv crimă agravată.

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai importanți activiști conservatori și personalități media din SUA.

Cunoscut pentru opiniile sale deschise despre gen, rasă și dreptul la arme, Kirk a fost un aliat apropiat al președintelui Donald Trump.

A fost împușcat în timp ce găzduia un eveniment la Universitatea Utah Valley, într-un eveniment pe care autoritățile l-au descris drept un atac țintit. Președintele Trump l-a numit pe Kirk „patriot" și a spus că uciderea sa a marcat un „moment întunecat pentru America".