Scandal la Guvern: Șeful Cancelariei premierului ar fi cerut lista cu protestatari

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a cerut liste cu angajații care au participat la protestele spontane din 15 septembrie 2025, într-o acțiune pe care o califică drept „intimidare și hărțuire".

Într-un comunicat, sindicatul susține că Jurca, „un personaj promovat politic cu ambiții de inchizitor", a cerut oficial identificarea persoanelor care au protestat spontan, comparând această cerere cu „practici de poliție politică".

Organizația sindicalică precizează că nu a existat o grevă organizată și nici o manifestație oficială a aparatului de lucru al Guvernului, ci „o reacție firească, individuală și spontană a unor salariați nemulțumiți de lipsa de dialog social real".

Sindicatul avertizează că, potrivit legislației muncii, niciun angajat nu poate fi sancționat pentru exprimarea unei opinii sau pentru participarea la acțiuni spontane de protest, calificând solicitarea șefului Cancelariei drept „o ingerință nelegală" și „o tentativă de reducere la tăcere".

Comunicatul se încheie cu un mesaj tranșant către Mihai Jurca: „Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajații nu sunt carne de tun pentru ambițiile și metodele sale de forță", făcând referire la trecutul comunist și la „metodele vechi ale Securității".

„Nu vom permite transformarea Cancelariei Prim-Ministrului într-un instrument politic de control și frică al unui personaj venit să dea lecții de disciplină la București, unde democrația e redusă la adrese birocratice, iar drepturile fundamentale devin hârtii care încurcă! România a mai trăit epoca fricii și a turnătoriilor. Nu vom repeta scenariul pentru ambițiile politice ale unui manager promovat de la Oradea la București, pe banii și demnitatea tuturor. Mihai Jurca trebuie să afle că sindicatele nu fac liste negre. Sindicatele apără oameni. Dacă îi e dor de metodele vechi ale Securității, să și le pună în ramă, nu în biroul Cancelariei Prim-Ministrului sau în mapa șefului Cancelariei Prim-Ministrului!", se arată în comunicat.

Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii. "Salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin", au transmis sindicaliştii, avertizând, însă, că situaţia nu poate continua la nesfârşit, scrie News.ro.

"Asistenţa socială în colaps - Guvernul tace! Federaţia SANITAS din România atrage ferm atenţia, tuturor autorităţilor abilitate, asupra faptului că asigurarea fondurilor necesare funcţionării DGASPC-urilor nu este opţională, este o obligaţie constituţională având ca principal scop susţinerea persoanelor vulnerabile, cetăţeni români, cu drepturi depline", au transmis, miercuri, reprezentaţii SANITAS, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, există deja judeţe în care la nivelul Direcţiilor de asistenţă socială nu mai există fonduri nici pentru servicii nici pentru salarii.

"Şi cu toate acestea, salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin. Si totuşi, stimaţi guvernanţi, vă rugăm să fiţi conştienţi că empatia nu ţine de foame, iar membrii noştri de sindicat nu vor merge la serviciu, la nesfârşit, cu stomacul gol. Si pentru a evita ca toţi salariaţii din Asistenţă socială să iasă în stradă pentru a-şi susţine drepturile, vă solicităm urgentarea procesului de rectificare bugetară astfel încât să puteţi asigura fondurile necesare desfăşurării activităţii în sistem până la sfârşitul anului 2025", au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia transmit că sunt deschişi la dialog, dar, dacă salariile vor continua să întârzie, vor recurge la toate formele legale de protest.