Sky News: Putin are un atu secret împotriva Marii Britanii

Serviciile secrete s-au autodepășit: detaliile operațiunii au fost dezvăluite de postul de televiziune Sky News, potrivit căruia Putin are un atu secret împotriva Marii Britanii.

Jurnaliștii postului de televiziune Sky News au descoperit ce atu deține președintele Rusiei, Vladimir Putin, împotriva Marii Britanii. În materialul difuzat se arată că Rusia se află în posesia unei hărți a cablurilor submarine britanice, care ar putea fi folosită în cazul unui atac asupra infrastructurii vulnerabile.

În cazul în care rețele importante de comunicații vor fi avariate, acest lucru ar fi o lovitură nu numai pentru securitatea britanică, ci și pentru economia țării.

Conductele de gaze care alimentează gospodăriile nu sunt mai puțin vulnerabile, deoarece și ele depind de linii de importanță critică.

Într-un fel, rețeaua de conducte este mult mai fragilă, a recunoscut expertul Sidharth Kaushal.

Britanicii înțeleg, oarecum, cum au reușit rușii să alcătuiască această hartă. Potrivit estimărilor analiștilor, date sensibile au fost colectate de navele de suprafață și aparatele subacvatice fără pilot, care au operat exact în apropierea cablurilor subacvatice. Pentru că locul lor de amplasare nu constituie informație publică. Prin urmare, doar serviciile de informații puteau strânge aceste date.

Experții au avertizat că Rusia are o „hartă destul de bună" a rețelei cruciale de cabluri submarine a Marii Britanii - ceea ce i-ar putea prezenta lui Vladimir Putin o „parte vulnerabilă" la atacuri.

Deși separate de 34 de kilometri de apă, o rețea de cabluri și conducte leagă totuși Regatul Unit de Europa.

"Aceste linii sunt pentru comunicații civile și militare esențiale, electricitate și gaze - lucruri care stau la baza structurii societății noastre. Dar este dificil să supraveghezi constant sute de kilometri de cabluri submarine, ceea ce le face vulnerabile la sabotaj".

După ce deteriorarea cablurilor submarine din Marea Roșie a cauzat întreruperi ale internetului în Asia și Orientul Mijlociu, Sky News analizează ce sunt cablurile submarine și ce ar putea însemna pentru Marea Britanie deteriorarea unuia sau mai multora dintre ele - accidentală sau de altă natură.

O navă „spion" rusească în apele engleze

Când nava de cercetare Yantar a navigat prin Canalul Mânecii la începutul acestui an , a fost urmată îndeaproape de HMS Somerset.

La prima vedere, ar putea părea ciudat ca o navă de război a Marinei Regale să fie forțată să urmărească o navă civilă. Însă Marea Britanie nu crede că Yantar este o navă civilă, ci crede că este folosită pentru supravegherea UK, de către Rusia.

Secretarul Apărării, John Healey, a declarat acest lucru în parlament, spunând: „Permiteți-mi să fiu clar, aceasta este o navă spion rusească folosită pentru colectarea de informații și cartografierea infrastructurii subacvatice critice a Regatului Unit".

Yantar cu toate că a respectat regulile internaționale de navigație, dar aceasta nu a fost prima dată când a fost detectată în apropierea instalațiilor submarine britanice, a adăugat el.

M.G.G.