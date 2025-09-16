Eticheta alimentară, tot mai greu de descifrat. Cum au fost înlocuite alimentele naturale cu subproduse chimice

În goana după supraproducție la prețuri cât mai mici, industria alimentară a fost nevoită să combine chimia cu bucătăria și să creeze alimentele ultraprocesate. Dacă până acum 10 ani produsele erau "tratate" cu tot felul de substanțe ajutătoare ca să reziste mai mult timp pe raft, să nu-și schimbe aspectul și consistența, acum până și materia primă este reconfigurată. Se vede treaba că banala făină și banalul zahăr sunt prea scumpe, așa că s-a inventat amidonul modificat și siropul de glucoză-fructoză.

Ce substanțe să evităm

► Din porumb rezultă amidon, amidon modificat (E400), maltodextrine, sirop de glucoză, sirop de fructoză și polioli. Din grâu se extrage gluten, amidon, amidon modificat (E400), dextrine și maltodextrine, sirop de glucoză, sirop de fructoză, tărâțe și fibre. Din orez obținem amidon, amidon modificat, sirop de orez și sirop de glucoză.

► Din ou putem separa albuș de ou, lecitine, ovalbumine, lizozim. Din cartof extragem amidon, amidon transformat, sirop de glucoză, maltodextrine. Din lapte obținem proteine, cazeină, lactoserum, peptide și caseinat hidrolizat.

Toate aceste subproduse se obțin prin modificarea profundă a structurii produsului de bază, iar felul în care organismul identifică și procesează aceste substanțe este diferit. Nu e de mirare că ne confruntăm cu o epidemie de intoleranțe alimentare, boli digestive și metabolice, afecțiuni autoimune- corpul nostru nu mai recunoaște nutrienții cu care era obișnuit.

Evitarea și eliminarea pe cât posibil a tuturor alimentelor ultraprocesate, pe a căror etichetă apar ca ingrediente subprodusele de mai sus. Căutați produse făcute din ingrediente simple, adică făină, lapte, ouă, cartofi, orez, mălai. Dacă pe listă apar termeni de biochimie, nu de bucătărie, atunci nu mai e vorba de mâncare, ci de un produs ultraprocesat.