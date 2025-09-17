Linia întîi - Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu

Președintele Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, inclusiv aeronave ISR, de realimentare și protecția forței, ca răspuns la amenințările regionale și incidentele recente cu drone rusești.

Pe ordinea de zi a ședinței comune a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de astăzi se află o ″Scrisoare din partea domnului Nicușor-Daniel Dan, Președintele României, prin care informează Parlamentul României că a aprobat prepoziționarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al SUA și mijloace de protecția forței și a unor aeronave ISR și de supraveghere la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu″, arată Profit.ro.

Aeronavele ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) sunt platforme aeriene specializate, care colectează, analizează și diseminează informații vitale pentru operațiunile militare și de intelligence. ISR este un acronim pentru cele trei funcții principale ale acestor platforme: Inteligență (strângere de informații despre forțele inamice), Supraveghere (monitorizarea continuă a zonelor de interes) și Recunoaștere (observarea sistematică a țintelor specifice).

Ministerul Apărării Naționale a informat, sâmbătă seară, că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre și după ce Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național.

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat ulterior că a fost vorba despre „o dronă rusească". Ministrul a mai spus că piloții „au avut autorizarea să doboare drona", însă atunci când au avut „contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul". „E o decizie de profesionalism și responsabilitate", a punctat Moșteanu. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat duminică la incidentul pătrunderii unei drone rusești în spațiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la adresa securității regionale". În declarația sa postată pe X, ea a transmis și un mesaj de solidaritate în limba română.