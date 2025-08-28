Larry Fink avertizează că rezistența față de WEF-BlackRock înseamnă "moarte sigură"
Postat la: 28.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Larry Fink, de la BlackRock, nu a pierdut timpul. Primul său mesaj în calitate de nou șef al Forumului Economic Mondial a fost îngrozitor: cei care se opun agendei globale vor fi eliminați. Anii lui Klaus Schwab au fost doar o repetiție. Acum scenariul s-a schimbat. Globalistii consideră că prea mulți nu s-au conformat, așa că trec la ceea ce ei numesc „faza de aplicare".
Și cine ar putea conduce mai bine această fază decât omul din spatele BlackRock, titanul de trilioane de dolari care deja modelează piețele și guvernele lumii? Uniunea dintre BlackRock și WEF nu este doar o strategie, ci o escaladare. Un avertisment pentru lume. Pentru că, să nu vă înșelați: WEF nu a murit odată cu demisia lui Klaus Schwab. A evoluat. Iar ceea ce va urma va decide cine va supraviețui și cine nu.
Săptămâna aceasta, mesajul globalistilor nu putea fi mai clar: BlackRock + WEF = Control total. Ei sărbătoresc faptul că cel mai mare administrator de active din lume - renumit pentru „impunerea comportamentelor" în conformitate cu „ecologia" și ascultarea globalistă - a fuzionat cu forumul care le proiectează planurile distopice.
WEF-ul lui Schwab a încercat să vă preseze să vă conformați. WEF-ul lui Fink nu vă va lăsa nicio alegere. Următoarea fază a planului lor este depopularea - reducerea lumii la o dimensiune „gestionabilă", eliminarea întregii populații sub steagul sustenabilității. Pentru ei, mai puțini oameni înseamnă mai puține probleme... și putere absolută asupra celor care rămân.
De data aceasta, nu este vorba de persuasiune. Nu este vorba de presiune. Este vorba de forță. Cu BlackRock al lui Larry Fink ca motor al controlului, „faza de aplicare" nu mai este o speculație - este pe cale să invadeze fiecare colț al vieții de zi cu zi. Prețurile nebunești pe care le-ați simțit la benzinărie, la magazinul alimentar, la casă - nu sunt o întâmplare. Este politica. Politica BlackRock. În mod intenționat, au crescut costurile din ce în ce mai mult, făcând necesitățile zilnice insuportabile pentru oamenii obișnuiți.
