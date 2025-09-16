FBI, în centrul unui scandal după moartea lui Charlie Kirk - Kash Patel este chemat să dea explicații în Congres: "Agenția nu va mai fi folosită ca armă politică"

Kash Patel, directorul FBI, se confruntă marți cu două audieri în Congres, din partea membrilor Senatului și Camerei Reprezentanților, potrivit BBC.

În ziua în care Kirk a fost ucis, chiar înainte ca autoritățile să înceapă conferința de presă, directorul FBI a postat pe X: „Persoana implicată în tragicul incident de astăzi, care i-a luat viața lui Charlie Kirk, se află acum în custodie".

Comentariul a provocat confuzie, deoarece oficialii prezenți la conferința de presă au spus că suspectul era încă liber.

Câteva ore mai târziu, Patel a publicat un alt mesaj, spunând: „Persoana aflată în custodie a fost eliberată după interogatoriul desfășurat de autorități".

Luni, într-un interviu acordat Fox News, Patel a declarat că doar „a fost transparent".

„Aș fi putut formula altfel mesajul în căldura momentului? Sigur. Dar regret că l-am postat? Absolut deloc".

Senatorul republican Chuck Grassley l-a întrebat marți, în cadrul unei audieri, pe directorul FBI Kash Patel, ce măsuri ia agenția pentru a preveni abuzul de anchete și „utilizarea ca armă" împotriva adversarilor politici.

„FBI va instrumenta numai cazuri bazate pe fapte și legi și care au temei legal, iar orice persoană care acționează contrar nu va fi angajată la FBI", a declarat Patel marți, în cadrul unei audieri axate pe conducerea sa asupra celei mai importante agenții de aplicare a legii din țară.

Directorul FBI a adăugat că este în curs o „analiză prospectivă și retrospectivă" a persoanelor care ar fi putut folosi agenția ca armă.

„Așa cum v-am promis în cadrul audierii de confirmare și în conversațiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, FBI-ul nu va mai fi folosit ca armă de niciuna dintre părți", a declarat el.

Declarațiile vin pe fondul unui scandal intern: trei foști oficiali de rang înalt ai FBI l-au dat recent în judecată pe Kash Patel. Aceștia susțin că au fost concediați în august într-o „campanie de represalii" și că Patel ar fi știut că este „probabil ilegal" să concedieze angajați pe baza investigațiilor derulate anterior.