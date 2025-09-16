Cercetătorii au reușit să transforme lumina în sunet în premieră mondială

Cercetătorii de la Academia de Științe a Informațiilor Cuantice din Beijing (BAQIS) au reușit o premieră mondială spectaculoasă: au transformat lumina în vibrații sonore și au stocat-o timp de peste o oră.

Performanța stabilește un nou record și marchează un pas uriaș în informatica cuantică. Dacă până acum fotonii, particulele de lumină, puteau fi „opriți" doar pentru fracțiuni de secundă, echipa din China a reușit să extindă această durată la 4.035 de secunde, depășind radical orice încercare anterioară.

Secretul constă într-o idee revoluționară: pentru a depăși viteza amețitoare a fotonilor, cercetătorii au găsit o metodă de a-i „traduce" în unde sonore, mult mai lente și mai ușor de manipulat. „Imaginați-vă o rază de lumină care devine o vibrație acustică și rămâne stocată într-un material ca într-o cutie de rezonanță", explică specialiștii.

Materialul care a făcut posibilă această transformare este carbura de siliciu monocristalină, recunoscută pentru stabilitatea frecvenței și pierderile interne extrem de reduse. Rezultatul: lumina, sursa cea mai evazivă de informație, a putut fi încapsulată și păstrată mult mai mult decât oricând în trecut.

Descoperirea, publicată în prestigioasa revistă Nature Communications, ar putea schimba definitiv cursul dezvoltării calculatoarelor cuantice. Acestea au nevoie de mecanisme sigure de stocare a informației pentru a-și atinge potențialul, iar noua tehnică oferă exact această posibilitate.

Implicațiile merg însă mult mai departe de informatica cuantică. Criptografia, telecomunicațiile, senzorii de mare precizie sau chiar simulările fizice complexe ar putea beneficia de această metodă de „îmblânzire" a luminii.

Cercetătorii chinezi nu se opresc aici. Următoarea etapă va fi creșterea densității de informații ce pot fi stocate și integrarea tehnicii cu alte tehnologii cuantice aflate în plină dezvoltare.

Astfel, ceea ce părea imposibil, să transformi lumina în sunet și să o stochezi mai mult de câteva clipe, devine acum un fapt real, care deschide calea către o revoluție tehnologică globală.