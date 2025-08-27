Primarul din Panciu, trimis în judecată pentru fapte de corupție. "Corifeul șpăgii" mai este cercetat în alte trei dosare penale

Nicolai Mărăscu, primarul orașului Panciu, jud. Vrancea, a fost trimis recent în judecată într-un dosar de corupție. Mărăscu este acuzat că ar fi intervenit în aranjarea unui concurs derulat în luna decembrie 2020, privind postul de casier al Pieței Obor din localitate. Primarul are calitatea de inculpat, după ce ar fi pus "o vorbă bună" la angajarea unei persoane la piaţa din oraş, în urma unui concurs controversat. Alături de primar, au fost trimiși în judecată și alți 5 angajați din Primăria Panciu.

Totul a început în luna ianuarie 2021, când sediul Primăriei Panciu a fost percheziţionat de oamenii legii, care au făcut cercetări într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu. „Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu se află un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin.1 Cod penal, cu privire la desfăşurarea concursului de ocupare a postului de casier din luna decembrie 2020, organizat de UAT Panciu. În acest dosar au fost efectuate percheziţiile.", potrivit unei informări făcute de Parchetul Panciu la vremea respectivă.

Nicolai Mărăscu este primar la al doilea mandat, iar în trecut a fost consilier local PSD, director economic al Spitalului Județean Focșani şi director al Spitalului Orășenesc Panciu. De la acele funcții i se trage porecla de "Corifeul șpăgii". Deasemenea Nicolai Mărăscu mai este cercetat în alte trei dosare acuzat de alte fapte de corupție. Unul coordonat de către DNA Galați, un altul de către Parchetul Vrancea și un al treilea aflat în lucru la Parchetul Panciu.

Marian Gârleanu