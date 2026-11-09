Bătrânețe în sărăcie. Pensiile vor fi atât de mici raportate la salarii încât se va muri de foame și de frig
Postat la: 09.11.2026 |
Criza sistemului de pensii se acutizează, pe măsură ce România înregistrează tot mai mulți pensionari și o populație activă tot mai mică. În lipsa unor soluții rapide, sărăcia va marca bătrânețea tot mai multor cetățeni, potrivit analizei unui economist de top.
Dorin Alexandru Badea, membru în board-ul CFA România, prezent în cadrul unei emisiuni de la Pro TV, a susținut că este vorba despre „un trend global, populația medie îmbătrânește. Altfel spus, numărul de pensionari crește mai repede, mai mult decât numărul de persoane aflate în muncă, ceea ce înseamnă că suma disponibilă pentru pensii, raportat la nevoie, scade, nu crește". Într-un deceniu va urma un uriaș val de pensionări. Mulți dintre seniorii României se plâng de veniturile modeste. Însă, pensiile vor fi infime, în viitor.
„Se așteaptă să avem un val mare de pensionări ca urmare a valului demografic din anii 60. În acel moment, presiunea pe sistemul de pensii, pe sistemul public, crește, asta însemnând că scade gradul de înlocuire, cât din salariu urmează să primești ca pensie. Nivelul ăsta, la ora actuală, e undeva la 50% dacă ne raportăm la pensia medie versus salariul mediu. Deci, pur matematic, ori scade gradul de înlocuire de la aproape 50% undeva la nivelul de 40%, ori crește nivelul deficitului sistemului de pensii", a mai spus economistul.
„La 5.000 de lei ar urma să aibă, dacă mergem pe gradul de înlocuire mediu, aproape 2.500 de lei pensie. Și în viitor putem fie să vedem o pensie mai mică din perspectiva gradului de înlocuire. Altfel spus, pensia să fie undeva în jur de 2.000 de lei, fie să vedem același grad de înlocuire, ceea ce nu e exclus, dat fiind că, din punct de vedere social, ai această presiune, să asigure oamenilor un anumit grad de bunăstare. Dar asta înseamnă un deficit de 500 de lei pe lună, care se adaugă la deficitul deja existent al bugetului de pensii", a punctat Badea.
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