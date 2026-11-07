Europa, zguduită de un val de amenințări cu bombă: suspiciuni privind un război psihologic de amploare. România, printre țintele vizate
Postat la: 07.11.2026 |
Valul de alerte cu bombă care a provocat perturbări ale traficului aerian în mai multe țări europene, inclusiv în România, ridică suspiciuni privind o posibilă operațiune de război psihologic, concepută pentru a răspândi teama în rândul populației.
Oficialii și specialiștii consultați de presa italiană avertizează asupra caracterului coordonat al amenințărilor, în condițiile în care verificările efectuate la bordul aeronavelor nu au dus la descoperirea vreunui dispozitiv exploziv.
Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, José Manuel Albares, consideră că incidentele care au afectat transportul aerian european ar putea avea legătură cu o acțiune de natură hibridă.
„Suntem în fața unei tentative de agresiune hibridă și de război psihologic", a declarat vineri oficialul spaniol, potrivit presei italiene.
Într-o intervenție la postul public de televiziune TVE, Albares a atras atenția asupra asemănărilor dintre amenințările înregistrate în diferite state europene.
„Nu poate fi o întâmplare că se produc atâtea episoade exact la fel, cu același modus operandi, în toată Europa", a spus el.
Zeci de zboruri amenințate în Europa. Aeronavele au ajuns în siguranță la destinație
Noile incidente semnalate vineri au urmat unui val de amenințări false înregistrat joi, când alte câteva zeci de curse aeriene au fost vizate de alerte cu bombă.
Printre statele afectate s-au numărat România, Bulgaria, Cehia, Franța, Italia, Ungaria, Cipru, Marea Britanie și Portugalia, amenințările fiind îndreptate atât împotriva zborurilor cu destinația în aceste țări, cât și a celor care plecau de pe aeroporturile lor.
În toate cazurile, aeronavele au reușit să aterizeze în condiții de siguranță.
Un fost șef al Armatei italiene vorbește despre destabilizare. Rusia, menționată în contextul incidentelor
Generalul Vincenzo Camporini, fost șef al Statului Major al Apărării din Italia, apreciază că amenințările ar putea urmări destabilizarea societăților europene și influențarea climatului politic.
„Se seamănă zâzanie și panică pentru a orienta viitoarea competiție politică. Europa este în dificultate, dacă te legi de ea, poți obține avantaje", a explicat el.
Întrebat despre posibilitatea ca Rusia să fie implicată în asemenea acțiuni, fostul oficial militar italian a afirmat că astfel de episoade „sunt privite cu mult favor în Rusia".
O explicație privind mecanismul acestor amenințări a oferit și specialistul în securitate cibernetică Pierluigi Paganini, care a declarat pentru agenția ANSA că incidentele pot fi încadrate în categoria operațiunilor psihologice, cunoscute sub denumirea de „Psyops".
Potrivit expertului, asemenea acțiuni urmăresc provocarea fricii și diminuarea încrederii cetățenilor în instituții.
Paganini anticipează că, după amenințările îndreptate împotriva aeronavelor, ar putea urma incidente care să vizeze infrastructuri industriale, sisteme de semaforizare sau contoare de energie electrică.
Amenințări cu explozii în avioane, metrouri și trenuri. Un mesaj a ajuns la Financial Times
Publicația Financial Times a primit un mesaj electronic transmis și altor redacții, al cărui autor susține că face parte din conducerea grupării responsabile pentru amenințări.
E-mailul conține avertismente privind posibile acțiuni împotriva mai multor categorii de infrastructură de transport.
„Foarte curând vom arunca în aer avioanele, navele de croazieră, stațiile de metrou și trenurile voastre", se arată în mesaj.
Autenticitatea revendicării nu a putut fi confirmată.
Amenințările false nu s-au limitat la transportul aerian. În Irlanda, printre instituțiile media vizate s-au aflat televiziunea publică RTÉ, Virgin Media, Newstalk și Irish Independent.
Incidentele au loc înaintea summitului liderilor Uniunii Europene, programat la Dublin în zilele de 12 și 13 noiembrie.
Comisia Europeană a transmis că tratează amenințările „foarte serios".
La rândul său, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că asemenea episoade „trebuie să îngrijoreze", subliniind că „astăzi, sub atac sunt infrastructurile civile".
România, vizată de trei alerte cu bombă în două zile. SRI a intervenit pentru verificări
Mai multe curse aeriene cu destinația București au fost afectate de amenințările înregistrate joi și vineri.
Primul dintre incidentele de joi a vizat un avion Wizz Air care efectua ruta Milano-București. Aeronava, la bordul căreia se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a fost supusă unor verificări pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după primirea unei amenințări cu bombă.
Tot joi, o alertă similară a fost semnalată în cazul unei curse Air Serbia care zbura de la Belgrad la București.
Vineri, o nouă amenințare a vizat un avion TAROM care efectua zborul Praga-București și transporta 102 pasageri.
Serviciul Român de Informații a precizat că verificările au fost realizate prin intermediul Brigăzii Antiteroriste.
În urma controalelor, SRI a stabilit că amenințările nu s-au confirmat, iar la bordul aeronavelor nu au fost descoperite materiale explozive.
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