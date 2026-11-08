Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu

Postat la: 08.11.2026 |

Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu

România are un nou Guvern de aproape două săptămâni. Executivul condus de independentul Luca Niculescu a fost construit în jurul PSD, care a preluat cele mai multe portofolii, în timp ce PNL și UDMR au ales să nu participe la guvernare, dar au contribuit la învestirea noului cabinet prin voturile din Parlament. USR a rămas în opoziție și nu a oferit niciun sprijin noului Executiv.

Cu 18 membri, dintre care doi miniștri delegați, noul Guvern are 12 reprezentanți ai PSD și șase independenți. Salariile de bază brute ale miniștrilor se situează, în cea mai mare parte, la 21.840 de lei pe lună. Aproape 400.000 de lei lunar pentru membrii Cabinetului PSD. Noul Executiv vine cu o cheltuială lunară consistentă pentru indemnizațiile membrilor săi. Potrivit sumelor furnizate, cei 18 miniștri au indemnizații brute cuprinse între 20.500 și 21.840 de lei brut lunar.

  • Marian Neacșu - Interne, vicepremier: 21.840 de lei
  • Alexandru Nazare - Finanțe: 21.840 lei
  • Sebastian-Dănuț Neculăescu - Externe: 21.840 lei
  • Radu Marinescu - Justiție: 21.840 lei
  • Ștefan-Radu Oprea - Apărare: între 20.500 de lei
  • Daniel-Cătălin Zamfir - Economie: 21.840 lei
  • Costinel-Bogdan Dumitru - Digitalizare și IA - ministru delegat: 21.840 de lei
  • Dumitru Chisăliță - Energie: 21.840 lei
  • Ștefan-Ovidiu Popa - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: 21.840 de lei
  • Florin-Ionuț Barbu - Agricultură: 21.840 lei
  • Natalia-Elena Intotero - Mediu: 21.840 lei
  • Marcel-Alexandru Stoica - Dezvoltare: 21.840 lei
  • Alexandru-Mihai Ghigiu - Investiții și Proiecte Europene: 21.840 lei
  • Petre-Florin Manole - Muncă: 21.840 lei,
  • Alexandru-Florin Rogobete - Sănătate: 21.840 lei
  • Valentin-Sorin Costreie - Educație și Cercetare: 21.840 lei
  • Sorin-Gabriel Ionescu - Învățământ preuniversitar - ministru delegat: 21.840 lei brut
  • Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan - Cultură: 21.840 lei
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Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu

Postat la: 08.11.2026 |

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România are un nou Guvern de aproape două săptămâni. Executivul condus de independentul Luca Niculescu a fost construit în jurul PSD, care a preluat cele mai multe portofolii, în timp ce PNL și UDMR au ales să nu participe la guvernare, dar au contribuit la învestirea noului cabinet prin voturile din Parlament. USR a rămas în opoziție și nu a oferit niciun sprijin noului Executiv.

Cu 18 membri, dintre care doi miniștri delegați, noul Guvern are 12 reprezentanți ai PSD și șase independenți. Salariile de bază brute ale miniștrilor se situează, în cea mai mare parte, la 21.840 de lei pe lună. Aproape 400.000 de lei lunar pentru membrii Cabinetului PSD. Noul Executiv vine cu o cheltuială lunară consistentă pentru indemnizațiile membrilor săi. Potrivit sumelor furnizate, cei 18 miniștri au indemnizații brute cuprinse între 20.500 și 21.840 de lei brut lunar.

  • Marian Neacșu - Interne, vicepremier: 21.840 de lei
  • Alexandru Nazare - Finanțe: 21.840 lei
  • Sebastian-Dănuț Neculăescu - Externe: 21.840 lei
  • Radu Marinescu - Justiție: 21.840 lei
  • Ștefan-Radu Oprea - Apărare: între 20.500 de lei
  • Daniel-Cătălin Zamfir - Economie: 21.840 lei
  • Costinel-Bogdan Dumitru - Digitalizare și IA - ministru delegat: 21.840 de lei
  • Dumitru Chisăliță - Energie: 21.840 lei
  • Ștefan-Ovidiu Popa - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: 21.840 de lei
  • Florin-Ionuț Barbu - Agricultură: 21.840 lei
  • Natalia-Elena Intotero - Mediu: 21.840 lei
  • Marcel-Alexandru Stoica - Dezvoltare: 21.840 lei
  • Alexandru-Mihai Ghigiu - Investiții și Proiecte Europene: 21.840 lei
  • Petre-Florin Manole - Muncă: 21.840 lei,
  • Alexandru-Florin Rogobete - Sănătate: 21.840 lei
  • Valentin-Sorin Costreie - Educație și Cercetare: 21.840 lei
  • Sorin-Gabriel Ionescu - Învățământ preuniversitar - ministru delegat: 21.840 lei brut
  • Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan - Cultură: 21.840 lei
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