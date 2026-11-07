Cinci metode eficiente și economice de a avea mai multă căldură în casă fără să umbli la termostat

Creșterea temperaturii la termostat pare cea mai simplă soluție pentru a face mai cald în locuință în sezonul rece, însă aceasta vine și cu un dezavantaj: facturi mai mari la energie și un consum sporit. Există însă și alte modalități prin care poate fi păstrată căldura în casă, fără a modifica setările sistemului de încălzire.

Doi specialiști în instalații de încălzire și climatizare au explicat ce măsuri pot face diferența și au prezintat cinci metode eficiente pentru a obține un confort termic sporit fără cheltuieli suplimentare importante. Gândește-te la mașina ta: dacă nu îi faci periodic reviziile, nu schimbi lichidele, nu verifici anvelopele și nu înlocuiești filtrele de aer, vei observa în scurt timp că toate acestea îi afectează performanța. Același lucru este valabil și pentru sistemul de încălzire.

1. Schimbarea regulata a filtrelor și revizii anuale

Sean Hogan, directorul general al companiei Aventus Eco, subliniază importanța verificării anuale a instalației. „Astfel, problemele minore nu se agravează și nu ajung să te coste mai mult. În timp, acest lucru te poate ajuta să economisești bani la facturile de energie", explică Hogan. În timpul reviziei sistemului de încălzire, un tehnician verifică, de regulă, toate componentele pentru a se asigura că funcționează corespunzător și înlocuiește piesele uzate. Între reviziile periodice, specialiștii recomandă schimbarea regulată a filtrelor. Prin întreținerea corespunzătoare, vei observa că centrala sau sistemul de încălzire distribuie căldura mai uniform în locuință. În plus, reviziile periodice pot prelungi durata de viață a echipamentului.

2. Astupă crăpăturile și locurile prin care pătrunde aerul rece

Josh Leclair, proprietarul companiei Village Home Services, recomandă izolarea tuturor zonelor prin care simți că pătrunde aerul rece în locuință, considerând că aceasta este una dintre cele mai simple și eficiente îmbunătățiri pe care le poți face. Chiar dacă sistemul de încălzire funcționează la o temperatură ridicată, spațiile mici din jurul ușilor, prizelor sau ferestrelor permit pierderea căldurii și pătrunderea aerului rece, explică Leclair.

Din fericire, este una dintre problemele pe care le poți rezolva singur. Dacă aerul rece pătrunde pe sub ușă, poți monta o perie sau o garnitură specială la baza acesteia, pentru a bloca pătrunderea frigului. Aceste accesorii costă puțin în magazinele de bricolaj și sunt ușor de instalat.

Dacă aerul rece pătrunde pe lângă rama ferestrei, poți folosi chit de etanșare sau silicon transparent pentru a păstra căldura în interior și a împiedica pătrunderea frigului.

3. Înlocuiește izolația veche sau necorespunzătoare

Nu lăsa căldura pentru care plătești să se piardă prin fisurile și zonele slab izolate ale locuinței. Înlocuirea izolației vechi din subsol sau pod poate presupune un cost inițial mai ridicat. Dacă apelezi la o firmă specializată, cheltuielile pot fi mari, însă investiția te poate ajuta să economisești bani pe termen lung. Leclair spune că locuințele cu izolație necorespunzătoare pot pierde până la un sfert din căldură numai prin acoperiș.

„Îmbunătățirea izolației podului, de exemplu, este una dintre cele mai rentabile investiții pe care le poate face un proprietar. Același lucru este valabil și pentru pereții subsolului, spațiile de sub podea și zonele de îmbinare dintre pereți și fundație. Aceste locuri sunt adesea neglijate, deși au un rol important în menținerea căldurii în locuință", explică specialistul.

Deoarece materialele izolatoare vechi își pierd în timp capacitatea de izolare termică, din cauza trecerii anilor și a umezelii, eficiența lor energetică scade. Alegând tipul și grosimea potrivite de material izolator, poți crea o barieră termică eficientă, care împiedică pierderea căldurii din locuință.

4. Lasă grilele și gurile de ventilație libere

Este o măsură simplă, dar care poate face diferența: asigură-te că toate gurile de ventilație și grilele de distribuție a aerului din locuință sunt deschise și nu sunt blocate de obiecte.

„Mobilierul, covoarele sau chiar perdelele lungi pot bloca circulația aerului, obligând sistemul de încălzire să funcționeze mai intens pentru a distribui căldura acolo unde este nevoie", spune Leclair.

Verifică fiecare încăpere și asigură-te că gurile de ventilație, convectoarele și caloriferele au suficient spațiu liber în jurul lor. Dacă nu poți muta mobilierul, poți folosi prelungitoare sau deflectoare pentru grilele de ventilație, care redirecționează aerul cald pe lângă obiectele voluminoase, astfel încât să ajungă în centrul încăperii.

Menținerea acestor zone libere îmbunătățește confortul termic și ajută sistemul de încălzire să funcționeze mai eficient, reducând totodată uzura componentelor.

5. Echilibrează distribuția căldurii prin calorifere

Ai observat vreodată că unele camere din locuință se încălzesc repede, în timp ce altele rămân reci? Dacă da, este posibil ca instalația de încălzire să nu fie echilibrată corespunzător.

Caloriferele funcționează prin circulația apei calde. Dacă debitul acesteia nu este reglat corespunzător, unele încăperi primesc prea multă căldură, în timp ce altele beneficiază de foarte puțină.

Hogan spune că soluția este ceva mai complicată decât simpla deschidere a gurilor de ventilație, dar merită efortul. Aceasta presupune reglarea robinetului de retur al caloriferului, o mică supapă aflată, de obicei, sub un capac, în partea opusă robinetului principal de reglare a temperaturii.

Prin închiderea ușoară a robinetului de retur la caloriferele din camerele mai calde, se reduce debitul apei prin acestea și se permite circulația unei cantități mai mari de apă caldă către încăperile mai reci.

Rezultatul? Căldură distribuită mai uniform în întreaga locuință. Dacă nu ai experiență în lucrări de instalații, Hogan recomandă să apelezi la un specialist pentru echilibrarea sistemului. Această intervenție poate îmbunătăți considerabil confortul termic din diferitele încăperi, fără să fie nevoie să mărești temperatura la termostat.