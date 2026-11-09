Antonio Guterres dă semnalul global pentru noi crize: "Lumea intră într-o epocă a extremelor climatice"

Lumea intră într-o nouă realitate în care extremele climatice devin norma, avertizează șeful Națiunilor Unite, Antonio Guterres, îndemnând liderii prezenți la conferința climatică COP31 din Turcia să „ia lucrurile în serios".

„Un fenomen El Niño de proporții uriașe se suprapune peste o planetă deja supraîncălzită de schimbările climatice provocate de om", afirmă secretarul general al ONU într-un comunicat. „Am intrat într-o nouă eră a extremelor climatice."

În timp ce liderii se reunesc la Antalya pentru summitul ONU privind clima, Guterres le cere să „ia lucrurile în serios, reducând emisiile mai rapid, accelerând o tranziție echitabilă de la combustibilii fosili și oferind resursele financiare și protecția de care au nevoie țările vulnerabile".

Declarația sa survine în contextul în care Organizația Meteorologică Mondială a ONU a publicat un raport care indică faptul că anul 2026 a continuat un șir de temperaturi globale excepționale, topirea ghețarilor și creșterea nivelului mării.