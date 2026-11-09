Ce ascunde ecusonul găsit pe echipamentul atacatorului din Cracovia. Simbolul are o istorie controversată și un mesaj macabru

Un detaliu de pe echipamentul atacatorului care a provocat masacrul din Cracovia a atras atenția după publicarea unor fotografii cu obiectele găsite de anchetatori. Este vorba despre un ecuson cu un schelet cu coarne, o clepsidră și o suliță care străpunge o inimă însângerată. Simbolul este cunoscut în mediile militare și în comunitățile pasionate de echipamente tactice, fiind asociat cu mesajul „Nu iau prizonieri".

Însemnul purtat de Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, este cunoscut sub denumirea de „Blackbeard's Flag", respectiv steagul lui Blackbeard, unul dintre cei mai cunoscuți pirați din istorie. Imaginea are o simbolistică violentă, asociată cu moartea, lipsa de îndurare față de adversar și lupta până la capăt.

De-a lungul timpului, diferite versiuni ale acestui simbol au fost folosite de militari din forțele speciale, dar și de persoane pasionate de echipamente militare. Ecusonul a fost asociat inclusiv cu militari americani din Navy SEALs și cu alte formațiuni de elită.

Un element important este însă că această emblemă nu reprezintă un însemn oficial al unei unități militare și nu demonstrează apartenența celui care o poartă la o anumită structură. De asemenea, în cazul atacatorului din Cracovia, autoritățile nu au confirmat vreo legătură cu armata sau cu grupările militare din Ucraina, informează Onet.

Ce înseamnă simbolul de pe echipamentul atacatorului din Cracovia

Ecusonul identificat pe echipamentul lui Michał Oksiński reprezintă un schelet cu coarne, care ține într-o mână o clepsidră, iar în cealaltă o suliță îndreptată spre o inimă care sângerează.

Fiecare element are o semnificație în interpretarea populară a simbolului.

Scheletul cu coarne este asociat cu moartea, diavolul sau o entitate demonică. Clepsidra reprezintă timpul care se scurge și sfârșitul care se apropie pentru adversar. Sulița care străpunge inima simbolizează lipsa de milă față de inamic și amenințarea unei morți violente, în timp ce picăturile de sânge reprezintă sângele vărsat al adversarului.

În cultura militară contemporană, mesajul este asociat cu ideea de luptă fără compromisuri, intimidarea inamicului și disponibilitatea de a merge până la capăt.

De aici provine și interpretarea expresiei „No prisoners" sau „Nu iau prizonieri", folosită pentru a descrie atitudinea de neînduplecare sugerată de imagine.

Însemne neoficiale, purtate pentru a exprima o anumită mentalitate

În mediul militar, astfel de ecusoane sunt cunoscute drept morale patches. Ele sunt însemne neoficiale, purtate pentru a exprima o anumită mentalitate, apartenența la un grup informal, umorul specific mediului militar sau o atitudine față de adversar.

Spre deosebire de însemnele regulamentare, care indică unitatea, gradul sau funcția unui militar, aceste ecusoane au în primul rând un rol simbolic.

Ele pot fi purtate de militari activi, veterani, pasionați de echipamente tactice și persoane implicate în activități de supraviețuire sau airsoft.

În cazul simbolului Blackbeard, mesajul este asociat cu duritatea, curajul, lipsa de îndurare și disponibilitatea de a continua lupta indiferent de circumstanțe.

Totuși, semnificația unui asemenea ecuson nu poate stabili automat convingerile sau intențiile persoanei care îl poartă.

Legătura cu piratul Blackbeard. Un detaliu istoric surprinzător despre celebrul steag

Simbolul este asociat cu Edward Teach, cunoscut sub numele de Blackbeard sau „Czarnobrody", unul dintre cei mai temuți pirați ai începutului de secol al XVIII-lea.

Acesta a trăit aproximativ între 1680 și 1718 și a devenit celebru pentru raidurile sale maritime și pentru imaginea terifiantă pe care o cultiva în fața echipajelor navelor atacate.

Potrivit tradiției populare, steagul său ar fi înfățișat un schelet cu coarne, care ține o clepsidră și străpunge cu o suliță o inimă însângerată.

Imaginea ar fi avut rolul de a-i intimida pe cei atacați și de a-i determina să se predea fără luptă, transmițând că rezistența ar fi urmată de consecințe mortale.

Istoria reală a acestui simbol este însă mult mai complicată.

Desenul atribuit lui Blackbeard a apărut abia în 1912

Potrivit cercetătorilor implicați în proiectul arheologic Queen Anne's Revenge, dedicat navei asociate cu Blackbeard, nu există dovezi contemporane care să confirme că piratul a folosit exact steagul cu scheletul cu coarne, clepsidra și inima străpunsă.

Prima reprezentare cunoscută a acestui desen a apărut într-un articol publicat în 1912 în revista The Mariner's Mirror. La acel moment, imaginea era prezentată drept un steag pirateresc generic, fără să fie atribuită lui Blackbeard.

Asocierea cu celebrul pirat a apărut abia câteva decenii mai târziu, în perioada în care poveștile și reprezentările populare despre epoca pirateriei au câștigat din nou popularitate.

Documentele istorice din perioada în care Blackbeard era activ menționează însă utilizarea unor steaguri negre cu simboluri ale morții, precum și a unor steaguri roșii asociate cu lipsa de îndurare față de adversar.

Prin urmare, legătura dintre pirat și imaginea devenită astăzi celebră este una atribuită ulterior, nu o certitudine istorică, informează Queen Anne's Revenge Project+2

De la SEAL Team 3 la alte forțe speciale. Cum a ajuns simbolul în cultura militară

Deși nu reprezintă un însemn oficial al unei anumite unități, simbolul Blackbeard a devenit popular în mediile militare, în special în comunitățile asociate operațiunilor speciale.

Potrivit relatării publicate de Onet, modelul a fost folosit inițial de americanii din SEAL Team 3, iar ulterior a devenit cunoscut și în rândul altor membri ai US Navy SEALs.

O publicație specializată în echipamente și cultura militară, SPARTANAT, scria încă din februarie 2019 despre popularitatea ecusonului și asocierea sa inițială cu SEAL Team 3.

Un militar britanic SAS a fost fotografiat purtând aceeași emblemă

Simbolul nu a rămas limitat la mediul militar american.

Demagog a identificat o fotografie din 2019 în care un militar britanic din Special Air Service (SAS) purta o astfel de emblemă. Imaginea a fost asociată cu operațiunea antiteroristă desfășurată în Nairobi, Kenya, în urma atacului asupra hotelului DusitD2.

Exemplul arată că simbolul a circulat și în alte comunități militare occidentale, fără să fie rezervat unei anumite unități.

Însemne similare au devenit populare și în comunitățile internaționale pasionate de echipamente tactice, fiind preluate în diferite variante grafice.

Forward Observations Group și războiul din Ucraina. De ce a apărut o controversă după atacul din Cracovia

O altă organizație asociată cu acest tip de simbolistică este Forward Observations Group (FOG), o inițiativă americană cu profil militar și comercial, fondată de Derrick Bales, fost militar al infanteriei americane și veteran al războiului din Afganistan.

Grupul este cunoscut pentru activitatea sa în mediul echipamentelor tactice, comercializarea de îmbrăcăminte și accesorii militare, dar și pentru conținutul publicat pe rețelele sociale.

Membrii săi au călătorit în Ucraina, Irak și Siria, unde au realizat materiale foto și video și au stabilit contacte cu luptători locali. În Ucraina, grupul a fost asociat inclusiv cu sprijinirea militarilor ucraineni și cu activități de colectare a echipamentelor.

Logo-ul FOG nu este identic cu simbolul purtat de atacator

Există însă o diferență importantă între emblema Blackbeard identificată pe echipamentul atacatorului din Cracovia și una dintre versiunile logo-ului Forward Observations Group.

Ambele prezintă o figură scheletică cu coarne și o suliță, însă în varianta asociată FOG, arma este îndreptată spre litera „F", nu spre o inimă roșie.

Această diferență a devenit importantă după ce, în mediul online, au început să circule fotografii și colaje care încercau să stabilească o legătură între atacator și organizația americană.

Verificările realizate de OKO.press și Demagog au arătat că însemnul de pe echipamentul bărbatului din Cracovia este diferit de logo-ul FOG. Mai mult, un ecuson cu steagul lui Blackbeard poate fi cumpărat și de persoane care nu au nicio legătură cu mediul militar.

Așadar, simpla purtare a acestui simbol nu demonstrează apartenența la grupul american sau la vreo formațiune militară.

FOG nu este o companie militară privată

O altă confuzie apărută în mediul online a fost prezentarea Forward Observations Group drept o companie militară privată care ar recruta mercenari americani pentru războiul din Ucraina.

Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina a precizat că FOG nu este o asemenea companie, ci o inițiativă cu activități de consultanță, instruire în domeniul securității și tacticii și comercializare de echipamente.

În plus, faptul că reprezentanții grupului au vizitat Ucraina și au fotografii alături de militari ucraineni nu demonstrează că toate persoanele asociate organizației participă direct la lupte.

Onet mai amintește că simboluri asemănătoare au fost folosite și de persoane asociate cu formațiuni militare ucrainene, inclusiv de membri ai Brigăzii de Asalt Azov. Nici această asociere nu transformă însă ecusonul într-un semn exclusiv al unei anumite structuri, informează Demagog.

Ce au stabilit autoritățile despre legăturile atacatorului cu armata

După atacul de la Cracovia, au apărut rapid speculații potrivit cărora Michał Oksiński ar fi avut legături cu mediul militar sau ar fi participat la războiul din Ucraina.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a respins însă informațiile potrivit cărora bărbatul ar fi fost militar în Armata Poloneză.

Oficialul a precizat că acesta nu a fost și nu este soldat al forțelor armate poloneze și că nu a avut legătură cu armata poloneză.

Verificările publicației Demagog au arătat, de asemenea, că ecusonul nu reprezintă o dovadă a participării la războiul din Ucraina sau a apartenenței la Legiunea Internațională, informează Radio Kraków.

Poliția cibernetică verifică activitatea online și eventualele grupuri din care făcea parte

Potrivit informațiilor obținute de Onet, în anchetă au fost implicați și polițiștii din cadrul Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, structura poloneză specializată în combaterea criminalității cibernetice.

Aceștia urmau să verifice dacă bărbatul făcea parte din anumite grupuri de pe internet, dacă publica opinii radicale și dacă existaseră semnale care ar fi putut indica pregătirea unui atac.

Anchetatorii încearcă să stabilească și de ce acesta purta respectivul simbol și dacă însemnele de pe echipamentul său aveau vreo legătură cu motivele care au stat la baza atacului.

Reuters a relatat luni, 9 noiembrie, că purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, Karolina Galecka, a confirmat că mai multe embleme de pe hainele atacatorului au fost analizate parțial. Potrivit acesteia, simbolurile sunt asociate cu motive diferite, iar specialiștii continuă să le examineze.

Oficialii polonezi au menționat și posibilitatea ca atacatorul să fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta, fără să ofere, deocamdată, detalii suplimentare, scrie Onet.

Atacatorul din Cracovia a murit în spital. Ce se știe despre tragedia din 7 noiembrie

Atacul armat a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în Piața Mare din Cracovia. Bărbatul în vârstă de 24 de ani a intrat cu mașina în zona centrală și a deschis focul asupra trecătorilor.

Șase persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite. Printre victime s-au aflat și cetățeni străini. Atacatorul a fost împușcat de polițiști în timpul intervenției și transportat în stare critică la spital.

Luni dimineață, 9 noiembrie, poliția poloneză a confirmat că bărbatul a murit în spital.

În paralel, anchetatorii investighează și moartea a trei membri ai familiei sale, ale căror trupuri au fost descoperite în locuința din Ostrowiec Świętokrzyski. Procurorii au indicat că, potrivit primelor constatări, aceeași persoană ar fi fost responsabilă pentru cele două evenimente.

Moartea atacatorului nu înseamnă însă încheierea investigațiilor. Autoritățile continuă verificările privind motivația atacului, activitatea online a bărbatului și simbolurile găsite pe echipamentul său.