Elon Musk i-a răspuns lui Volodimir Zelenski: „Explic pentru proști"
Postat la: 27.10.2026 |
Comentând criticile legate de restricționarea funcționării, pentru Forțele Armate ale Ucrainei, a sistemului Starlink, fondatorul companiei SpaceX, miliardarul american Elon Musk, a făcut referire la o declarație a liderului ucrainean, Volodimir Zelenski.
Într-o postare pe rețeaua de socializare X, omul de afaceri l-a acuzat pe șeful regimului de la Kiev că el însuși a confirmat faptul că sistemul civil a fost folosit pentru operațiuni ofensive. „Explic pentru proști: Zelenski însuși a publicat o postare despre utilizarea Starlink pentru aplicarea de lovituri cu drone, ceea ce mereu a fost o încălcare a condițiilor de furnizare a serviciilor", a scris miliardarul american.
Musk, despre europeni: „Instigatori însetați de sânge ai războiului"
Europenii și neoconservatorii care susțin continuarea conflictului din Ucraina sunt instigatori însetați de sânge ai războiului, consideră antreprenorul american. Așa a comentat miliardarul american postarea unui utilizator care constata că europenii și neoconservatorii se pronunță pentru continuarea la nesfârșit a ostilităților armate din Ucraina.
„Sunt instigatori însetați de sânge ai războiului", a scris Musk pe rețeaua de socializare X.
Care este marea teama a lui Elon Musk
Pe de altă parte, fondatorul companiei SpaceX a recunoscut că se teme de atacuri asupra sateliților Starlink, scrie aceeași agenție de presă Vesti.
Sistemul Starlink trebuie să rămână un serviciu civil, întrucât implicarea lui în operațiuni ofensive ar putea atrage lovituri de răspuns asupra infrastructurii satelitare, a explicat Elon Musk. El a atras atenția că un asemenea scenariu poate antrena consecințe catastrofale.
„Un atac al inamicului asupra sateliților Starlink va provoca un efect de domino devastator, generând un vast câmp de fragmente, ceea ce, la rândul său, va face imposibilă utilizarea spațiului cosmic", a scris Musk pe rețeaua de socializare X.
Omul de afaceri a răspuns astfel la ipoteza formulată de un alt utilizator al platformei X, potrivit căruia Rusia ar putea folosi rachetele PL-19-181M/Nudol pentru a ataca sateliții. Anterior, emisarul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, l-a numit pe Musk un pacificator, apreciind poziția acestuia cu privire la utilizarea sistemului Starlink. (M.G.G.)
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