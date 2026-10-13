Meseriile de arhitect si inginer contructor tocmai au fost distruse de Inteligența Artificială. Claude a proiectat o casă cu două etaje în AutoCAD în doar 88,6 de secunde!

Inteligența artificială desenează si proiecteaza o casă completă în doar un minut și jumătate. Într-un experiment captivant, inteligența artificială Claude a reușit să utilizeze programul AutoCAD pentru a desena planurile unei case cu două etaje în doar 88,6 secunde!

Și cel mai ciudat este că a realizat 524 de elemente, incluzând planurile celor două etaje, fațada frontală și detaliile ușilor și ferestrelor. Ei bine, cum a reușit să facă toate astea? Pe scurt, Claude a scris comenzi de programare de unul singur și a lăsat programul AutoCAD să execute desenele automat, în loc să deseneze fiecare parte manual. Adică munca care ar putea lua unui inginer si/sau arhitect o grămadă de timp la desenat, inteligența artificială a reușit s-o execute în mare parte în doar câteva secunde!

Claude redesenează viitorul arhitecturii

O demonstrație tehnică recentă a lăsat mască comunitatea globală a inginerilor și arhitecților. Compania Solvaix a reușit să demonstreze cum inteligența artificială poate prelua controlul direct asupra uneltelor de proiectare asistată de calculator. Folosind instrumentul Claude Code conectat la un server specializat bazat pe Model Context Protocol (MCP), inteligența artificială a generat automat un proiect complet pentru o casă cu două etaje în mediul AutoCAD în doar 88,6 secunde.

Această performanță uluitoare nu s-a rezumat la o simplă schiță abstractă, ci a implicat generarea completă a 524 de elemente grafice distincte, organizate logic pe straturi de lucru. Experimentul a arătat o viteză de execuție imposibil de egalat de către un operator uman.

O casă întreagă ridicată din linii de cod în timp record

Procesul de proiectare a fost împărțit în patru etape distincte, rulate succesiv sub ochii uimiți ai utilizatorilor. AI-ul a început cu planul parterului, unde a desenat 188 de elemente în doar 31 de secunde. Imediat după, a trecut la planul etajului superior, trasând alte 171 de elemente grafice într-un interval de 33 de secunde.

Ulterior, Claude a generat fațada principală a clădirii, adăugând 83 de elemente în 15 secunde. Ultima parte a procesului, care a durat doar 8 secunde, a fost dedicată detaliilor tehnice și administrative: AI-ul a completat indicatorul proiectului, a adăugat notele aferente și a generat tabelele complexe pentru tâmplărie, incluzând dimensiunile ușilor și ale ferestrelor.

Tehnologia din spatele vectorilor generați de inteligența artificială

Spre deosebire de încercările anterioare din industrie, când inteligența artificială se limita la a propune linii izolate de cod sau scripturi AutoLISP pe care utilizatorul trebuia să le ruleze manual, noua abordare se bazează pe agenți AI capabili de execuție directă. Prin utilizarea automatizărilor Python COM și a serverelor bazate pe protocolul MCP, Claude primește cerințe în limbaj natural și le transformă instantaneu în comenzi pentru AutoCAD. Sistemul controlează programul ca pe o extensie nativă, trasând vectori, creând straturi și organizând obiectele geometric.

Revoluție digitală sau doar un exercițiu de imagine

Părerile profesioniștilor din arhitectură și inginerie rămân însă puternic împărțite. Pe de o parte, dezvoltatorii și optimiștii tehnologici consideră că asistăm la o transformare radicală a fluxului de lucru. În opinia lor, prin delegarea sarcinilor repetitive, cum ar fi desenarea pereților standard sau completarea manuală a tabelelor de tâmplărie, arhitecții vor câștiga timp prețios pentru a se concentra exclusiv pe concept, design și creativitate.

Pe de altă parte, scepticii și specialiștii cu experiență atrag atenția asupra limitărilor evidente. Aceștia subliniază că planul generat în 88,6 de secunde reprezintă doar un studiu de fezabilitate extrem de rudimentar și nu un proiect tehnic gata de execuție. O succesiune rapidă de linii pe un ecran nu garantează rezistența structurală a unei clădiri, nu verifică conformitatea cu normativele locale de siguranță la incendiu și nu ține cont de regulamentele stricte de urbanism.

Tehnologia Solvaix demonstrează clar că automatizarea desenului tehnic 2D în timp record este acum o realitate. Cu toate acestea, responsabilitatea legală, verificarea detaliilor de siguranță și decizia finală rămân, cel puțin pentru moment, atributele exclusive ale specialiștilor umani.