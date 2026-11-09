Crimă cu bestialitate în Caraș-Severin. Un tânăr de 21 de ani a fost ucis de tatăl vitreg, iar mama lui a fost înjunghiată de moarte

O crimă șocantă a avut loc în Caraș-Severin. Un tânăr de 21 de ani a fost ucis, iar mama lui a ajuns la spital în stare gravă după ce au fost atacați cu un cuțit de tatăl vitreg al băiatului.

Incidentul sângeros s-a petrecut luni dimineață, în orașul Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin. Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit după ce ar fi fost atacat cu un cuțit de tatăl său vitreg. În urma agresiunii, o femeie de 48 de ani a fost rănită grav și transportată la spital. Principalul suspect, un bărbat de 40 de ani, ar fi ajuns, de asemenea, la spital. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, efectuat de femeie care ar fi anunțat că a fost atacată cu un cuțit de către soțul său.

Potrivit primelor informații, în timpul altercației, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, i-ar fi atacat atât pe soția sa, de 48 de ani, cât și pe fiul vitreg, în vârstă de 21 de ani. Din nefericire, în urma rănilor suferite, tânărul de 21 de ani a decedat, potrivit. Femeia, în vârstă de 48 de ani, a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. La spital a ajuns și criminalul tânărului de doar 21 de ani.