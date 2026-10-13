I-au dat și nu i-au dat drumul! Călin Georgescu e plasat teoretci în arest la domiciliu. Fostul candidat la prezidențiale însă NU părăsește însă Arestul Central

Călin Georgescu ar urma să treacă din arest preventiv în arest la domiciliu, după ce Tribunalul București a decis înlocuirea măsurii. Hotărârea nu este însă definitivă, iar Georgescu nu va părăsi astăzi Arestul Central, decizia poate fi contestată de DIICOT și depinde de soluția definitivă așteptată la Curtea de Apel București.

Decizia a fost luată marți, 13 octombrie, după ce instanța amânase cu o zi pronunțarea privind măsura preventivă. Georgescu rămâne, deocamdată, în custodie, până la clarificarea definitivă a situației sale. Prin încheierea din data de 13.10.2026, pronunțată în dosarul nr. 41685/3/2026 al Tribunalului BUCUREŞTI, s-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii preventive, prin care s-a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a încheierii.

Totodată, s-a stabilit ca pe durata acestei măsuri, G.C. să se prezinte la orice chemare a organelor de urmărire penală sau a instanței, să nu comunice cu persoana vătămată, membrii familiei acesteia, martorii, experții sau ceilalți participanți la comiterea infracțiunii și să comunice periodic informații despre mijloacele de existență. Soluția poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore de la comunicare.

Călin Georgescu nu va fi transferat astăzi la domiciliu. Deși Tribunalul București a dispus o măsură mai blândă, hotărârea trebuie să rămână definitivă înainte ca mutarea să poată avea loc. DIICOT ar urma să conteste decizia, în termenul legal de 48 de ore. Astfel, următoarea etapă este așteptată la Curtea de Apel București. Dacă soluția de înlocuire a arestului preventiv va fi menținută, în cazul în care DIICOT va contesta decizia emisă de judecătorul Vlad Andriescu, Georgescu va putea părăsi Arestul Central pentru a executa măsura la domiciliu.

Tribunalul București a analizat luni situația lui Călin Georgescu, însă pronunțarea a fost amânată pentru marți. Dosarul privind măsura preventivă se aflat în mâinile judecătorului Vlad Andriescu, magistratul care dispusese anterior plasarea lui Georgescu sub control judiciar după reținerea de către DIICOT. În paralel, ancheta DIICOT continuă. În informațiile diponibile luni, erau menționate noi percheziții informatice, pentru care Georgescu urma să fie dus din nou la sediul procurorilor. Înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu privește măsura preventivă și nu reprezintă o soluție asupra acuzațiilor din dosar.