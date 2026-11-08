De la ION la GROK - Tehnocrația transumanista se va face fară clasa politică: "Nu Trump conduce Statele Unite, ci inteligența artificială"

Autor: Valentin Katasonov

Inteligența artificială (IA) se implică din ce în ce mai activ în viața oamenilor. Este utilizată de către elevi, studenți, antreprenori, actori culturali, medici, funcționari, jurnaliști, ingineri și militari. Aceștia își înlocuiesc parțial, ba chiar uneori aproape complet, propria inteligență cu cea a IA.

Dar se consideră că persoanele care ocupă funcții înalte în societate se bazează totuși mai mult pe propria lor inteligență decât pe cea a mașinilor. Este vorba despre adevărați oameni de știință, personalități creative celebre din literatură, muzică și arte, lideri de partide și mișcări politice, precum și șefi militari. Și, bineînțeles, șefi de stat: președinți, cancelari, prim-miniștri, monarhi. Dar și miniștri (în primul rând, cei ai Apărării și Afacerilor Externe).

Dar se pare că IA se apropie discret și înglobează treptat elita societății. Pentru șefii de stat, IA devine treptat principalul consilier. Și deciziile luate de președinți, prim-miniștri și regi nu se nasc în mintea lor, ci într-o mașină. Judecând după toate acestea, majoritatea președinților, prim-miniștrilor și altor înalți oficiali ai statului, precum și politicienii, nu își afișează dependența de IA. Chiar o ascund.

Dar unii, dimpotrivă, se laudă cu asta. Ne amintim în special de povestea prim-ministrului român Nicolae Ciucă. Pe 1 martie 2023, în cadrul unei ședințe a guvernului român, el a prezentat publicului „consilierul său de onoare" numit ION. Așa se numește acest robot dotat cu inteligență artificială. Acest „consilier" digital seamănă cu o oglindă vorbitoare. Asta îmi amintește, nu știu de ce, de acele versuri ale lui Pușkin din „Povestea prințesei adormite": „Oglinda mea, oglinda mea!" Spune-mi // Sunt eu cea mai frumoasă din lume?». Numele ION, în reflecția oglinzii, se citește NOI, ceea ce înseamnă „noi" în română. Este adevărat că Ciucă nu a profitat mult timp de serviciile „consilierului" său digital, deoarece din iunie 2023, o altă persoană a preluat funcția de prim-ministru. Mai multe persoane s-au succedat deja la această funcție. Din 20 octombrie 2026, prim-ministrul României este Luca-Alexandru Niculescu. Nu știm dacă prim-miniștrii care l-au succedat pe Nicolae Chucă au recurs la „consilierul" digital ION. Este foarte probabil că au făcut-o, dar fără a o face publică.

Alt exemplu: IA ca lider de partid. În Japonia, în ianuarie 2025, fostul primar al orașului Akitakata, Shinji Ishimaru, a fondat partidul „Calea spre renaștere". Cu toate acestea, primele sale campanii electorale s-au soldat cu un eșec: cei 42 de candidați au pierdut cu toții la alegerile pentru Adunarea din Tokyo, iar 10 dintre ei la alegerile pentru camera superioară a Parlamentului (Camera Consilierilor). În urma acestui fapt, Ishimaru a părăsit funcția de lider. Este Koki Okumura, un doctorand de 25 de ani de la Universitatea din Kyoto specializat în cercetarea IA, care a fost ales noul lider oficial al partidului. În loc să conducă el însuși partidul, acest modest doctorand a decis să cedeze puterile sale unei mașini. Tânărul a declarat: „Sunt adjunctul șefului partidului, iar IA va acționa ca noul șef". Transferul conducerii partidului către algoritm a avut loc în septembrie anul trecut.

Anul trecut, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat lansarea unui proiect pilot destinat să implementeze, până în 2027, o administrație complet digitală în Abu Dhabi (capitala Emiratelor Arabe Unite, cu aproximativ 1,5 milioane de locuitori). Implementarea acestui proiect a fost întreruptă din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care a început pe 28 februarie a acestui an.

Cel mai cunoscut exemplu, până de curând, al implicării IA în gestionarea publică și politică era fără îndoială cel al Albaniei. În septembrie anul trecut, prim-ministrul albanez, Edi Rama, a prezentat guvernului o nouă ministră numită Diella. Dar nu este vorba despre un ființă umană, ci despre un robot antropomorf care ia apariția unei femei fermecătoare. Ea (sau el) va fi responsabilă (sau responsabil) de controlul achizițiilor publice. Rama a exprimat speranța că, de acum înainte, achizițiile publice vor fi „100% lipsite de corupție și că fiecare fond public care trece prin aceste proceduri va fi 100% transparent". Prim-ministrul albanez, Edi Rama, în prezentând-o pe Diella, a subliniat că ea era „o femeie integră" care nu ar accepta mită și nu ar fura.

Nemulțumirea crescândă a cetățenilor obișnuiți din țările occidentale față de autoritățile celor trei puteri (legislativă, executivă și judecătorească) devine un teren fertil pentru tot felul de idei despre necesitatea de a înlocui oamenii cu roboți în cadrul structurilor de putere.

Acum cinci ani, Centrul Spaniol pentru Guvernanța Schimbării (Center for the Governance of Changes, CGC) a publicat un raport intitulat „Idei tehnice europene - 2021", care prezenta evaluări ale opiniei publice privind posibilitățile de utilizare a IA în cadrul puterii legislative. În timpul pandemiei, pe măsură ce „munca de la distanță" s-a impus tot mai mult în viața de zi cu zi, europenii au început să reflecteze mai mult la posibilitatea de a înlocui parlamentarii naționali cu roboți-program. Această idee este deosebit de populară în Spania (66% dintre persoanele chestionate), în Italia (59%) și în Estonia (56%). Conform datelor CGC, ideea de a înlocui parlamentarii cu roboți este populară în rândul a 75% dintre cetățenii chinezi. Cetățenii din Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Germania, Olanda și Suedia s-au arătat mai conservatori, majoritatea persoanelor chestionate exprimându-se împotriva înlocuirii politicienilor cu inteligența artificială. În Statele Unite, în special, 60% dintre persoanele chestionate împărtășeau această poziție.

Este în principal generația tânără cea care se pronunță în favoarea înlocuirii politicienilor umani cu inteligența artificială. În Europa, mai mult de 60% dintre persoanele chestionate de CGC cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani sunt favorabile acestei idei, la fel ca 56% dintre cele cu vârste cuprinse între 34 și 44 de ani. Majoritatea europenilor cu vârste de peste 45 de ani sunt sceptici în legătură cu acest proiect, în timp ce cei cu vârste de peste 55 de ani sunt, în majoritate covârșitoare, categoric împotrivă. Cei care se arată sceptici își explică în special alegerea prin faptul că roboții-politicieni vor avea acces la datele personale ale alegătorilor lor, rezumă autorii studiului: politologul suedez Oskar Jonsson și colegul său spaniol Carlos Luca de Tena.

Iată un alt sondaj pe tema „IA la putere", realizat în Statele Unite la sfârșitul anului trecut. Rezultatele sale sunt prezentate de Rasmussen Reports și Centrul Haskins pentru studiul provocărilor actuale. Ideea de a încredința inteligenței artificiale puterea de a lua majoritatea deciziilor politice a fost susținută de 41% dintre tinerii alegători americani (cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani). 36% dintre persoanele intervievate sunt dispuse să delege inteligenței artificiale dreptul de a defini drepturile civile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea de cult, guvernarea și proprietatea privată. 35% dintre persoanele chestionate ar susține o inițiativă care să încredințeze IA controlul celor mai mari forțe armate din lume pentru a reduce pierderile în timpul conflictelor armate. Dar totuși, așa cum arată acest sondaj, majoritatea americanilor nu este încă pregătită să accepte ideea de a încredința conducerea Statelor Unite inteligenței artificiale. Și cu atât mai mult, niciun înalt funcționar și niciun politician nu ar putea accepta o astfel de idee. Ei vor să se simtă de neînlocuit. Chiar dacă mulți dintre ei au probabil proprii „consilieri digitali", nu o fac cunoscut, din motive evidente.

Cât despre al 47-lea președinte al Statelor Unite, Donald Trump, este de notorietate publică că el nutrește o pasiune arzătoare, ba chiar iubitoare, pentru inteligența artificială. Iată un exemplu al admirației sale pentru inteligența artificială, extras dintr-un discurs al lui Trump: „Inteligența artificială depășește în amploare Internetul și tot ce a cunoscut omenirea până acum." Trump afirmă că afirmațiile privind amenințarea pe care o reprezintă IA sunt false: „Sunt un demascator al minciunilor și voi denunța imediat o nouă minciună conform căreia IA ar prelua puterea, ar înghiți și distruge lumea, în timp ce roboții ar invada orașele noastre și ne-ar scăpa de noi". Trump consideră o absurditate teoria unei eventuale „rebeliuni a mașinilor": „Roboții nu vor prelua controlul asupra lumii întregi, inteligența artificială nu va prelua controlul asupra restului lumii." Toate acestea nu sunt decât o înșelătorie." Trump a propus să înlocuiască termenul „inteligență artificială" cu „superinteligență" și chiar să ancoreze acest nou termen în legislație. Trump consideră că termenul „artificială" dă impresia greșită că această inteligență este „falsă" sau „fictivă", în timp ce în realitate este „uluitoare". Și așa mai departe. În decembrie 2025, Trump a discutat timp de câteva ore, într-un cadru destul de confidențial, cu chatbotul Grok al companiei xAI a lui Elon Musk. După această întâlnire, conform revistei Time, el a calificat Grok drept „genial".

Inutil de a reaminti dragostea pe care Trump o purta până de curând companiilor americane specializate în IA. Nu putem supraestima contribuția sa la crearea și umflarea „bulei de IA" pe piața de valori mobiliare americană. Aceasta începe deja să se dezumfle și ar putea chiar să „explodeze" în curând. Democrații, care au obținut majoritatea în ambele camere ale Congresului american în urma alegerilor de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie, nu vor ezita să i-o reamintească lui Trump.

Dar iată că, cu doar câteva zile înainte de alegerile de la mijlocul mandatului, pe 31 octombrie, o veste neplăcută pentru Trump a fost difuzată de mass-media (Politico a fost primul care a raportat-o). Se pare că entuziasmul său pentru IA a mers prea departe. Doi democrați din Camera Reprezentanților au cerut ca Trump să păstreze conversațiile sale cu rețelele neuronale. Legiuitorii intenționează să efectueze o anchetă asupra rolului chatbot-urilor în elaborarea politicii americane.

Într-o scrisoare la care Politico a avut acces, membrii Congresului Jamie Raskin și Robert Garcia (din comisiile juridică și de supraveghere ale Camerei Reprezentanților) cer ca Trump să păstreze „toate invitațiile" (cererile textuale) pe care le-a trimis în cadrul „exercițiului funcțiilor sale constituționale, legale sau alte funcții oficiale sau ceremoniale" către chatboții OpenAI, ChatGPT, Claude și Grok. În plus, legislatorii au cerut ca Donald Trump să furnizeze toate răspunsurile primite de la rețelele neuronale.

Cererea membrilor Congresului subliniază în mod special cazul în care Trump s-a adresat lui Grok pentru a obține „sfaturi privind exercitarea anumitor funcții prezidențiale". Mai precis, așa cum a raportat The Time, președintele american a cerut chatbot-ului să-și exprime opinia despre modul în care venezuelenii ar reacționa la capturarea președintelui Nicolás Maduro. Așa cum au subliniat autorii scrisorii, la doar câteva săptămâni mai târziu, Trump „a ordonat armatei americane, fără autorizația Congresului, să atace Venezuela și să-l captureze pe președintele Maduro". Apropo, acest caz a fost deja pe prima pagină a presei americane cu mult înainte de cererea celor doi membri ai Congresului datată 31 octombrie. Democrații l-au acuzat pe Trump că a ignorat Congresul. Scrisoarea membrilor Congresului precizează că, conform Constituției americane, o astfel de chestiune ar fi trebuit să fie decisă de președinte în colaborare cu Congresul american, în timp ce a fost decisă de un chatbot Grok!

Scrisoarea precizează, de asemenea, că în noiembrie (cel târziu pe 11), membrii Congresului intenționează să organizeze o conferință de presă pe această temă. Este foarte probabil ca cererea membrilor democrați din Congres să fi fost programată deliberat pentru a coincide cu alegerile de la jumătatea mandatului. După acestea, democrații plănuiesc să se ia de președintele Trump. Și una dintre primele acțiuni ale acestei ofensive va fi să-l acuze pe cel de-al 47-lea președinte că și-a delegat responsabilitățile de conducere a Statelor Unite unei inteligențe artificiale. Unii experți consideră că această acuzație ar putea constitui unul dintre argumentele principale pentru a iniția o procedură de destituire împotriva lui Donald Trump.