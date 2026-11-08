Prognoza meteo până pe 7 decembrie: cum va fi prima săptămână de iarnă calendaristică
Postat la: 08.11.2026 |
Meteorologii au emis, vineri, prognoza pentru perioada 9 noiembrie -7 decembrie şi anunţă temperaturi uşor mai scăzute decât media perioadei în prima săptămână, după care urmează o uşoară încălzire. Valorile termice ajung uşor peste normalul perioadei, în timp ce precipitaţiile vor fi uşor excedentare.
Săptămâna 09.11.2026 - 16.11.2026
Valorile termice se vor situa uşor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi local în cele centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
Săptămâna 16.11.2026 - 23.11.2026
Temperaturile medii se vor situa uşor peste cele specifice pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 23.11.2026 - 30.11.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 30.11.2026 - 07.12.2026
Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.
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