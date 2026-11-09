Serviciile secrete ale SUA oferă prima imagine clară a navei spațiale misterioase care eliberează obiecte pe orbită și se apropie de alți sateliți

O agenție americană de informații a făcut publică o fotografie de o claritate fără precedent a unei nave spațiale chineze reutilizabile. Imaginea, realizată în 2024 de un satelit comercial american, apare într-un raport al Agenției de Informații a Apărării din SUA (DIA), publicat la 26 octombrie 2026, și oferă indicii importante despre configurația vehiculului și activitățile sale pe orbită.

Aparatul este identificat de specialiști drept Shenlong, denumit și „Dragonul Divin", un vehicul spațial fără echipaj, despre care autoritățile chineze au dezvăluit foarte puține informații. Fotografia pare să surprindă nava în apropierea sau cuplată la un alt satelit, ale cărui panouri solare sunt desfășurate. Un alt detaliu care atrage atenția este faptul că ușile compartimentului de încărcătură al navei spațiale sunt deschise.

Shenlong este urmărit de mai mulți ani de agenții guvernamentale, observatoare astronomice și companii private specializate în supravegherea activităților orbitale. Interesul nu este întâmplător: vehiculul a petrecut sute de zile în spațiu, a lansat cel puțin nouă obiecte neidentificate pe orbită și a efectuat manevre de apropiere față de alte aparate spațiale. Scopul exact al acestor activități nu este cunoscut public.

Informațiile au fost prezentate de publicația americană Live Science și completate de relatări ale Space.com, Reuters, Voice of America și ale altor publicații specializate în tehnologie și securitate spațială.

Fotografia care dezvăluie detalii importante despre nava spațială secretă a Chinei Imaginea a fost realizată în 2024 de un satelit comercial WorldView-3, aparținând companiei americane Maxar Technologies, care operează în prezent sub numele Vantor.

Potrivit informațiilor publicate de Space.com, fotografia a fost realizată de la o distanță de aproximativ 90 de kilometri și are o rezoluție de 4,5 centimetri per pixel. Ea a fost inclusă în raportul „Challenges to Security in Space", publicat de Defense Intelligence Agency la 26 octombrie 2026.

Documentul are aproximativ 130 de pagini și reprezintă a treia ediție a evaluării americane privind amenințările și provocările din domeniul securității spațiale. Raportul analizează capacitățile Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord și urmărește să ofere o imagine asupra dezvoltării tehnologiilor care ar putea afecta infrastructura spațială a Statelor Unite și a aliaților săi.

Fotografia navei chineze apare la pagina 53 a documentului. Deși imaginea a fost realizată cu aproximativ doi ani înainte de publicarea raportului, includerea ei oferă o perspectivă mult mai clară asupra unui vehicul despre care până acum existau foarte puține informații vizuale.

Ce se vede în fotografia realizată de satelitul american

Unul dintre cele mai interesante detalii ale imaginii este apropierea navei spațiale de un alt obiect orbital, identificat drept un satelit.

Potrivit relatărilor Space.com și Voice of America, vehiculul chinez pare să fie cuplat la acesta. Satelitul are panourile solare desfășurate, iar compartimentul de încărcătură al navei spațiale este deschis.

Aceste elemente sunt importante deoarece oferă indicii despre tipul de operațiuni pe care vehiculul le-ar putea efectua în spațiu. Un asemenea compartiment poate fi utilizat pentru transportul și eliberarea unor încărcături, iar capacitatea de apropiere și cuplare la alte aparate spațiale este relevantă pentru activități complexe desfășurate pe orbită.

Totuși, fotografia nu dezvăluie identitatea satelitului la care este apropiată nava și nici natura exactă a operațiunii. Nu se poate stabili numai pe baza imaginii dacă a fost vorba despre un test tehnologic, o operațiune de întreținere sau o altă activitate orbitală, scrie space.com

Este Shenlong sau un alt proiect spațial chinez? Ce au descoperit analiștii americani

Deși vehiculul din imagine este identificat pe scară largă drept Shenlong, există o precizare importantă în raportul american.

Legenda fotografiei îl descrie generic drept o navă spațială a Republicii Populare Chineze, fără să precizeze numele modelului. Documentul menționează că Beijingul dezvoltă două modele principale de avioane spațiale: Shenlong și Tengyun.

Prin urmare, identificarea aparatului din imagine drept Shenlong reprezintă evaluarea specialiștilor, nu o confirmare explicită oferită de agenția americană în legenda fotografiei.

Publicația Live Science arată că această identificare este considerată cea mai probabilă deoarece nu au existat lansări confirmate ale vehiculului Tengyun, iar materialele vizuale cunoscute despre posibilul său prototip indică o configurație diferită.

Ce diferențe există între Shenlong și Tengyun

Shenlong, al cărui nume se traduce prin „Dragonul Divin", este vehiculul reutilizabil care a fost lansat în spațiu cu ajutorul rachetei Long March 2F.

Tengyun, al cărui nume poate fi tradus prin „Călărețul norilor", este un alt concept dezvoltat de industria aerospațială chineză. Acesta este asociat unui sistem de lansare orizontală, care presupune utilizarea unei platforme aeriene, diferită de lansarea verticală cu rachetă folosită de Shenlong.

Deocamdată, nu există confirmări publice privind intrarea în exploatare orbitală a unui vehicul Tengyun.

Această distincție este importantă pentru că informațiile despre cele patru misiuni orbitale ale vehiculului chinez sunt asociate în principal cu programul Shenlong, chiar dacă documentele americane utilizează uneori o descriere generică pentru aparatele experimentale ale Chinei.

Nava spațială a Chinei a petrecut peste 800 de zile pe orbită. Cronologia celor patru misiuni

Shenlong a devenit unul dintre cele mai urmărite proiecte spațiale chinezești tocmai datorită duratei zborurilor și a caracterului secret al misiunilor.

Vehiculul este lansat cu ajutorul unei rachete, ajunge pe orbita joasă a Pământului, iar la finalul misiunii revine în atmosferă și aterizează fără propulsie proprie, prin planare, pe o pistă special amenajată.

Conceptul este asemănător celui utilizat de navetele spațiale americane, însă Shenlong este un aparat fără echipaj uman.

Până în prezent, China a efectuat patru lansări ale acestui tip de vehicul experimental, începând din 2020.

Prima misiune a avut loc în septembrie 2020

Prima lansare a vehiculului reutilizabil experimental chinez a avut loc în septembrie 2020.

Misiunea a fost una scurtă, aparatul petrecând aproximativ două zile pe orbită înainte de revenirea pe Pământ.

China a prezentat experimentul drept un pas important în dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru realizarea unor nave spațiale reutilizabile.

A doua misiune a durat 276 de zile

A doua lansare a avut loc în august 2022, iar vehiculul a revenit pe Pământ în mai 2023, după 276 de zile petrecute pe orbită.

Această misiune a atras atenția observatorilor occidentali deoarece au fost detectate obiecte eliberate de navă și mai multe manevre orbitale neobișnuite.

Potrivit unei evaluări publicate în 2024 de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), compania americană LeoLabs a observat că Shenlong a eliberat un obiect în spațiu și a efectuat mai multe manevre în raport cu acesta.

Printre activitățile observate s-au numărat zborul în formație, apropierea și cuplarea, precum și operațiuni de recuperare a obiectului.

Aceste observații au reprezentat unul dintre primele indicii importante privind posibilitatea ca nava să fie utilizată pentru testarea unor operațiuni complexe de întâlnire și apropiere orbitală.

A treia misiune s-a încheiat în septembrie 2024

China a lansat din nou vehiculul în decembrie 2023, tot cu ajutorul unei rachete Long March 2F.

A treia misiune s-a încheiat în septembrie 2024, după aproximativ 268 de zile petrecute în spațiu.

Fotografia publicată ulterior de DIA a fost realizată în timpul acestei misiuni, în 2024.

Prin urmare, imaginea recent făcută publică nu surprinde o lansare din 2026, ci activitatea vehiculului din timpul zborului său anterior.

A patra misiune a început în februarie 2026

Cea mai recentă lansare a avut loc pe 7 februarie 2026, când China a trimis din nou pe orbită un vehicul spațial experimental reutilizabil, la bordul unei rachete Long March 2F.

Lansarea a avut loc de la Centrul Spațial Jiuquan, situat în nord-vestul Chinei.

Agenția de presă chineză Xinhua a transmis că misiunea urmărește verificarea unor tehnologii pentru nave spațiale reutilizabile și susținerea utilizării pașnice a spațiului. Autoritățile nu au dezvăluit însă durata planificată a zborului sau tehnologiile testate în mod concret.

Potrivit relatărilor Live Science, vehiculul a acumulat în total peste 800 de zile petrecute pe orbită în cadrul misiunilor sale. Nu este clar dacă toate zborurile au fost efectuate cu aceeași navă sau dacă China dispune de mai multe exemplare, informează Reuters.

Cel puțin nouă obiecte misterioase au fost lansate de pe nava spațială chineză

Unul dintre cele mai importante motive pentru care Shenlong este monitorizat îndeaproape îl reprezintă obiectele pe care le-a eliberat în timpul misiunilor sale.

Potrivit Live Science, cel puțin nouă obiecte neidentificate au fost lansate pe orbita joasă a Pământului în ultimii ani, în legătură cu activitatea navei spațiale.

Specialiștii consideră că unele dintre acestea ar putea fi sateliți de mici dimensiuni, inclusiv dispozitive de tip CubeSat. Rolul lor exact nu este însă cunoscut.

Nu există informații publice suficiente pentru a stabili dacă obiectele sunt utilizate exclusiv pentru experimente tehnice, pentru testarea unor sisteme de comunicații sau pentru alte activități.

LeoLabs a detectat un nou obiect în iunie 2026

Un episod important s-a produs în iunie 2026, când compania americană LeoLabs, specializată în supravegherea obiectelor aflate pe orbită, a detectat un obiect necunoscut în apropierea navei spațiale chineze.

Potrivit companiei, obiectul a fost observat pentru prima dată de radarul său din Noua Zeelandă, la 22 iunie 2026, ora 02:30 UTC.

După efectuarea unor observații suplimentare cu ajutorul rețelei sale globale de radare, LeoLabs a anunțat că a identificat cu un grad ridicat de încredere faptul că obiectul fusese eliberat de pe vehiculul chinez.

Compania a precizat că această activitate este similară cu desfășurarea unor subsateliți observată în timpul misiunilor precedente.

Descoperirea a reprezentat o nouă confirmare că Shenlong continuă să desfășoare operațiuni cu obiecte independente în spațiu.

Astronomii suspectează că nava a recuperat un obiect și l-a lansat din nou

Un detaliu și mai neobișnuit a fost semnalat în lunile care au urmat.

Astronomul Jonathan McDowell, specialist în urmărirea obiectelor aflate pe orbita joasă a Pământului, a avansat ipoteza că vehiculul ar fi recuperat obiectul lansat în iunie, posibil cu ajutorul unui braț robotic, și l-ar fi eliberat din nou la sfârșitul lunii august.

Potrivit relatărilor publicate de Supercluster în octombrie 2026, Shenlong ar fi desfășurat un satelit de mici dimensiuni în iunie, pe care l-ar fi capturat aproximativ trei săptămâni mai târziu. În august, ar fi efectuat o altă desfășurare, după care s-ar fi îndepărtat la o distanță de câteva mii de mile, revenind ulterior în apropierea obiectului.

Aceste observații sugerează că vehiculul nu se limitează la transportul și eliberarea unor încărcături, ci ar putea testa și capacitatea de a urmări, intercepta și recupera alte aparate aflate pe orbită.

Este important de precizat că recuperarea obiectului cu ajutorul unui braț robotic reprezintă o ipoteză a specialiștilor, nu o operațiune confirmată oficial de autoritățile chineze.

Ce urmărește China prin manevrele de apropiere și cuplare la alți sateliți

Activitățile observate în timpul misiunilor Shenlong sunt asociate unui concept tehnic cunoscut sub denumirea de Rendezvous and Proximity Operations, prescurtat RPO.

Acesta presupune efectuarea unor manevre prin care două sau mai multe vehicule spațiale se apropie unul de celălalt, mențin o distanță controlată și, în anumite condiții, realizează cuplarea sau transferul unor componente.

O asemenea capacitate poate avea utilizări civile și militare.

În domeniul civil, tehnologia ar putea permite repararea sateliților, realimentarea acestora, îndepărtarea de pe orbită a aparatelor defecte și colectarea deșeurilor spațiale.

În domeniul militar, aceleași capacități ar putea fi utilizate pentru inspectarea sateliților altor state, apropierea neautorizată de aceștia sau chiar interferența cu funcționarea lor.

Tocmai această utilizare duală explică interesul serviciilor de informații pentru activitățile navei chineze.

De ce sunt importante aceste tehnologii pentru securitatea spațială

Victoria Samson, director pentru securitate și stabilitate spațială în cadrul organizației Secure World Foundation, a explicat pentru publicația Supercluster că operațiunile de apropiere orbitală pot avea atât utilizări militare, cât și scopuri complet pașnice.

Cu alte cuvinte, capacitatea de a ajunge foarte aproape de un satelit, de a-l inspecta sau de a-l captura nu reprezintă automat dovada existenței unui sistem de atac.

Această distincție este esențială în cazul Shenlong. Până în prezent, nu există dovezi publice care să demonstreze că nava spațială este echipată cu arme sau că obiectele eliberate de aceasta sunt destinate atacării altor sateliți.

Într-o evaluare publicată în aprilie 2024, specialiștii CSIS au precizat că nu existau indicii că avioanele spațiale chineze ar urma să fie folosite ca arme antisatelit. În același timp, au subliniat că experiența acumulată prin manevre de apropiere, cuplare, eliberare și recuperare a obiectelor poate contribui la dezvoltarea unor viitoare capabilități antisatelit.

Această combinație între utilizările civile și cele militare face ca astfel de tehnologii să fie urmărite cu atenție de puterile spațiale, scrie Supercluster+1.

Shenlong seamănă cu avionul spațial american X-37B. Care sunt asemănările și diferențele

Fotografia publicată de agenția americană de informații a readus în atenție comparația dintre vehiculul chinez și X-37B, avionul spațial fără echipaj dezvoltat de Boeing pentru Forța Spațială a Statelor Unite.

Cele două aparate prezintă asemănări vizibile. Ambele au o configurație de navetă spațială de dimensiuni reduse, sunt lansate cu ajutorul rachetelor și sunt concepute pentru a putea reveni pe Pământ și a fi utilizate în alte misiuni.

Shenlong are aripi delta, uși pentru compartimentul de încărcătură, un scut termic de culoare închisă și un modul de serviciu montat în partea din spate, echipat cu panouri solare pentru producerea energiei.

Aceste caracteristici au fost evidențiate în analizele publicate de Ars Technica și Live Science.

Există însă și diferențe de configurație, în special în ceea ce privește geometria aripilor. Prin urmare, cele două vehicule nu sunt identice, chiar dacă aspectul general este asemănător.

Dimensiunile exacte ale vehiculului chinez nu au fost dezvăluite public.

Nici X-37B nu este un aparat despre care sunt disponibile toate informațiile tehnice și operaționale. Forța Spațială a SUA păstrează un nivel ridicat de secretizare în privința unor experimente desfășurate de această navă.

Prin urmare, comparația dintre cele două aparate este utilă pentru înțelegerea conceptului tehnologic, dar nu demonstrează că misiunile lor sunt identice, informează Live Science.

Raportul american avertizează asupra dezvoltării armelor antisatelit ale Chinei

Fotografia navei Shenlong apare într-un document mult mai amplu, care analizează evoluția capacităților militare spațiale ale mai multor state.

În raportul publicat la 26 octombrie 2026, DIA avertizează că Beijingul își dezvoltă capacitățile care ar putea permite afectarea, perturbarea sau distrugerea infrastructurii spațiale a altor țări.

Printre sistemele analizate se numără armele antisatelit, tehnologiile de bruiaj electronic și sistemele de energie dirijată.

Potrivit analizei prezentate de publicația Air & Space Forces, raportul american menționează că armata chineză dezvoltă sisteme de bruiaj care includ atât echipamente terestre, cât și sisteme aflate pe orbită.

Documentul avertizează și asupra posibilității ca Beijingul să dispună, în a doua parte a acestui deceniu, de sisteme de energie dirijată amplasate în spațiu, precum și de echipamente terestre mai puternice, capabile să amenințe sateliți aflați pe orbite mai înalte.

Aceste avertismente privesc dezvoltarea generală a arsenalului spațial chinez și nu înseamnă că Shenlong a fost identificat drept o armă antisatelit.

Dimpotrivă, trebuie făcută o diferență între capabilitățile militare dezvoltate de China în domeniul spațial și rolul concret al vehiculului reutilizabil, scrie Air & Space Forces Magazine+1.

Ce spune China despre scopul navei spațiale Shenlong

Autoritățile chineze nu au dezvăluit până acum detalii importante despre configurația, încărcătura și obiectivele exacte ale misiunilor navei spațiale.

În comunicarea privind lansarea din februarie 2026, agenția de presă Xinhua a transmis că vehiculul experimental urmărește verificarea unor tehnologii pentru nave spațiale reutilizabile și dezvoltarea unor soluții care să sprijine utilizarea pașnică a spațiului.

Nu au fost oferite informații despre aparatele lansate de pe navă, despre testele de apropiere orbitală sau despre eventualele operațiuni de recuperare a unor sateliți.

Totodată, potrivit Voice of America, Beijingul nu a transmis un răspuns specific la publicarea noului raport american, dar și-a reiterat poziția potrivit căreia se opune transformării spațiului cosmic într-un domeniu al înarmării.

În aceste condiții, o parte importantă a informațiilor despre Shenlong continuă să provină din observațiile independente ale sateliților de supraveghere, ale radarelor și ale astronomilor care urmăresc obiectele aflate pe orbită.

Fotografia făcută publică de DIA reprezintă astfel o piesă importantă dintr-un puzzle care nu este încă rezolvat. Ea arată mai clar cum arată vehiculul și oferă indicii despre operațiunile sale, dar nu dezvăluie ce transportă, de ce recuperează alte obiecte și care este obiectivul militar sau civil al programului.