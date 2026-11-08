Alertă în Rusia: Epidemia de HIV se extinde rapid în zeci de regiuni

Rusia se confruntă cu o epidemie generalizată de HIV în 27 de regiuni, unde virusul nu mai circulă doar în rândul grupurilor vulnerabile, ci și în populația generală.

Specialiștii avertizează că situația ar putea deveni și mai gravă, pe fondul problemelor din sistemul sanitar și al finanțării insuficiente a programelor de prevenție și tratament, relatează Euronews.

Potrivit datelor Institutului Central de Cercetare în Epidemiologie, aflat în subordinea autorității sanitare ruse Rospotrebnadzor, în regiunile afectate HIV este depistat la peste 1% dintre femeile însărcinate. Cele mai grave situații sunt raportate în Kemerovo, Irkutsk și Sverdlovsk.

În Rusia sunt înregistrate peste 1,23 milioane de persoane diagnosticate cu HIV, reprezentând aproximativ 0,8% din populație.

În 2025 au fost identificate 45.000 de noi infecții, cu 13,4% mai puține decât în anul precedent. Cu toate acestea, numărul total al persoanelor infectate continuă să crească.

Potrivit epidemiologilor, aproximativ 600.000 de persoane nu au încărcătura virală suprimată și ar putea contribui la transmiterea virusului.

Anual, între 30.000 și 34.000 de persoane cu HIV mor în Rusia, iar peste 3% dintre bărbații cu vârste între 40 și 49 de ani sunt infectați.

O altă problemă majoră o reprezintă infecțiile asociate asistenței medicale.

În 2025, autoritățile au identificat opt focare de HIV și hepatită în unități sanitare, cu 104 pacienți infectați. În 2026 sunt investigate alte 11 focare suspecte.

Printre cauzele identificate se numără reutilizarea unor dispozitive medicale de unică folosință, inclusiv catetere și glucometre.

Într-un sanatoriu din Kabardino-Balkaria au fost infectate 82 de persoane, majoritatea cu hepatită C. Alte focare importante au fost raportate în secții oncologice și centre de hemodializă.

Potrivit Euronews, observatorii leagă dificultățile din sistemul medical rus și de reducerea resurselor disponibile, în contextul cheltuielilor pentru războiul din Ucraina.

Programele de prevenire a HIV sunt afectate inclusiv de retragerea unor finanțatori internaționali.

Deși în 2025 au fost descoperite 45.000 de noi infecții, proiectul bugetului pentru 2027 prevede fonduri suplimentare pentru medicamente destinate doar unui număr de 30.000 de noi pacienți.

Modelele epidemiologice ale Rospotrebnadzor indică faptul că, în lipsa unor măsuri suplimentare, numărul persoanelor care trăiesc cu HIV în Rusia ar putea ajunge la 1,47 milioane până în 2030.

În același scenariu, decesele anuale incluse în estimări ar putea crește până la 51.000.

Specialiștii avertizează că extinderea testării, accesul la tratamente antiretrovirale și respectarea normelor sanitare sunt esențiale pentru limitarea epidemiei.