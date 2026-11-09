ANM anunță întoarcerea temperaturilor de peste 20 de grade. Când scăpăm de frigul care a pus stăpânire pe țara noastră

România se confruntă cu un episod de vreme rece, în care temperaturile vor coborî sub 6 grade Celsius pe timpul zilei, iar nopțile vor fi deosebit de reci.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț. Meteorologii anunță însă că vremea se va încălzi treptat săptămâna viitoare, iar în unele regiuni temperaturile ar putea depăși chiar și 20 de grade Celsius.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat cum va evolua vremea în următoarele zile și care sunt regiunile în care sunt așteptate precipitații.

Vremea este mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Potrivit Florinelei Georgescu, în noaptea precedentă, temperaturile au ajuns la -11 grade Celsius în Transilvania, iar valori asemănătoare sunt posibile și în noaptea următoare.

La nivelul întregii țări, meteorologii estimează temperaturi minime cuprinse, în general, între -8 și 4 grade Celsius. Valoarea de 4 grade ar putea fi înregistrată doar în zonele de deal din vestul țării.

Pe lângă temperaturile scăzute, sunt posibile și precipitații. În cursul nopții, ar putea apărea ploi slabe în sud-vestul țării, în timp ce în vestul Carpaților Meridionali sunt așteptate precipitații mixte.

Directorul de prognoză al ANM a explicat că acestea vor avea cantități reduse, însă aria precipitațiilor se va extinde în zilele următoare.

Luni, precipitațiile vor cuprinde și alte zone ale României, în special vestul și sud-vestul țării. Cantitățile de apă vor rămâne reduse, iar temperaturile maxime vor înregistra o creștere ușoară, urmând să se situeze între 5 și 13 grade Celsius.

În primele zile ale săptămânii viitoare va începe un proces de încălzire a vremii, însă ploile vor continua să afecteze mai multe regiuni.

Potrivit prognozei prezentate de Florinela Georgescu, marți, precipitațiile se vor extinde în vestul, centrul și nordul țării.

Miercuri, vestul și centrul României vor fi regiunile în care sunt așteptate precipitații mai extinse.

Deși începutul săptămânii va fi caracterizat de temperaturi scăzute și precipitații în mai multe regiuni, meteorologii anunță o schimbare importantă în a doua parte a intervalului.

Încălzirea va deveni mai accentuată joi și vineri, când în vestul și sudul țării temperaturile ar putea depăși chiar și 20 de grade Celsius.

Astfel, după nopțile reci și zilele cu temperaturi reduse, România ar putea avea parte de o revenire la valori termice mult mai ridicate spre sfârșitul săptămânii viitoare.

În Capitală, urmează o noapte foarte rece, pentru care meteorologii estimează temperaturi minime cuprinse între -3 și -2 grade Celsius.

Începând de luni, temperaturile vor începe să crească treptat și în București. Totuși, există posibilitatea apariției precipitațiilor, ploile fiind așteptate începând de luni noapte.