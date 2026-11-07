Nouă tentativă de asasinare la adresa lui Donald Trump. Venezuelean cu mașina plină de arme, reținut lângă Casa Albă: „Vocile din cap" i-au cerut uciderea președintelui SUA

Un cetățean venezuelean a fost reținut de către serviciul de securitate american. Bărbatul intenționa să-l ucidă pe Donald Trump. „Datorită curajoșilor noștri agenți Secret Service, acest străin ilegal prins cu trei arme în mașină a fost arestat lângă Casa Albă înainte să poată răni pe cineva", a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin.

Agenții Serviciului Secret (Secret Service) al SUA au anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, reținerea unui suspect, aflat într-o mașină lângă Casa Albă, în care s-au descoperit mai multe arme. Suspectul a spus agenților americani că „voci din cap" i-au transmis să îl omoare pe președintele Donald Trump, informează Associated Press.

Arestarea suspectului a avut loc după ce agenții Secret Service s-au apropiat de un bărbat „care avea un comportament suspect" într-o mașină parcată, conform unei declarații a Departamentului de Securitate Internă (DHS). Oficialii din SUA au transmis că suspectul, pe numele său Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, a descris apoi vocile din capul său care îi spuneau să vină în capitala națiunii și să-l omoare pe președintele republican.

Ofițerii au descoperit la scurt timp că mașina în care se afla suspectul era, de fapt, una furată și că în aceasta existau trei arme de foc diferite și zeci de gloanțe. Chrinos este, conform Secret Service, un migrant din Venezuela aflat ilegal în SUA, după ce a intrat în Statele Unite prin Texas în martie 2024.