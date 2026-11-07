Dintr-o dată totul a devenit ciudat: Cercetătorii au folosit un "psihomanteu" pentru a invoca întâlniri cu fantome
Postat la: 07.11.2026 |
O femeie a simțit pe cineva mângâindu-i părul. Pentru ea, era o persoană dragă care murise. Alți participanți au descris un miros, au simțit o atingere sau și-au imaginat pe cineva pe care l-au pierdut. Au petrecut 45 de minute uitându-se într-o oglindă într-o cameră slab luminată, în timp ce cercetătorii investigau cum o persoană absentă poate părea că este aproape.
Într-un nou studiu, o echipă de cercetători de la Universitatea West Georgia și Universitatea de Stat Northwest Missouri a descoperit că vividitatea și realismul experiențelor erau legate de o măsură a creativității, dar acest lucru nu explică tot ceea ce s-a întâmplat în acest scenariu ciudat. Experimentul a avut loc într-o cameră mică numită "psihomanteum", unde participanții încercau să experimenteze prezența cuiva care murise. Catifeaua neagră acoperea pereții și tavanul. Un fotoliu cu spătar se afla față în față cu o oglindă, înclinată astfel încât participanții să nu-și poată vedea propriile fețe. O lampă slabă stătea în spate.
Cercetătorii au recrutat 30 de persoane. Jumătate din grup avea o afecțiune numită sinestezie, în care oamenii leagă automat simțurile sau conceptele, cum ar fi asocierea literelor cu culorile, sau arată tendințe similare. Ceilalți 15 au raportat anterior o experiență cu un fantomă, la fel ca și unii din grupul cu sinestezie. Înainte de a privi în oglindă, fiecare a petrecut 15 minute amintindu-și de cineva care a murit. S-au gândit la aspectul, vocea, mișcările și personalitatea persoanei. Puteau aduce fotografii sau suveniruri, sau să deseneze persoana.
În următoarele 45 de minute, un fundal constant de "zgomot roz" a mascat zgomotele exterioare. Participanții apăsau un buton de fiecare dată când simțeau o prezență sau experimentau imagini vizuale puternice. După aceea, au evaluat cât de vie și reală părea experiența și cât de mult spațiu fizic părea să ocupe. În chestionarul de după sesiune, 24 din 30 au raportat că au simțit o prezență.
Pentru autoarea principală Christine Simmonds-Moore, o psihologă de la Universitatea din Georgia de Vest, intensitatea sentimentelor oamenilor a fost remarcabilă. "Adesea, aceste experiențe erau extrem de emoționante, dar într-un mod pozitiv," a declarat Simmonds-Moore pentru ScienceAlert. Unii au descris o oportunitate de a-și lua rămas bun sau de a revizita chestiuni nerezolvate. „O participantă a simțit cum i-a fost mângâiat părul de către persoana iubită, ceea ce a fost semnificativ și foarte impactant", a spus Simmonds-Moore.
Cercetătorii se așteptau ca persoanele cu sinestezie să raporteze experiențe mai intense, dar grupurile nu au diferit semnificativ în ceea ce privește raportarea unei prezențe sau evaluarea experiențelor lor. Un model diferit a apărut dintr-un chestionar care măsura fantezia. Persoanele cu scoruri mai mari pe scala fanteziei creative tind să descrie experiențe mai vii și mai realiste. O scală separată de fantezie imaginară nu a arătat o asociere semnificativă cu acele calități. Acest lucru nu stabilește că creativitatea a cauzat întâlnirile.
Simmonds-Moore a sugerat că personalitatea, așteptările, legătura cu persoana decedată și un stadiu disociativ ușor în timpul privirii prelungite în oglindă ar putea colabora pentru a le modela. O tendință puternică spre fantezie, a explicat Simmonds-Moore, „contribuie la rețeta pentru fantome". Un studiu recent a legat prietenii imaginari din copilărie de sentimentele de prezență ale adulților, explorând o altă modalitate prin care cineva absent poate părea că împărtășește spațiul nostru.
Echipa a monitorizat, de asemenea, câmpurile electromagnetice și schimbările în intervalele dintre bătăile inimii. O cameră cu infraroșu a filmat zona oglinzii, în timp ce un dispozitiv electronic a generat numere aleatorii pentru a investiga posibilele asocieri între experiențele participanților și rezultatul său. Un membru al echipei care nu știa care sesiuni au inclus experiențe neobișnuite a revizuit filmările. Mici puncte au apărut atât cu cât și fără participanți prezenți, fără o diferență semnificativă în frecvența lor generală.
Cu toate acestea, sesiunile de contemplare a oglinzii care conțineau puncte au fost asociate cu mai multe experiențe neobișnuite raportate și cu diferite rezultate ale numerelor aleatorii. Rezultatul general al generatorului nu a diferit semnificativ de șansă. Relația speck-generator a apărut într-o analiză suplimentară după ce cercetătorii au examinat datele. Simmonds-Moore a numit-o „o descoperire post hoc intrigantă" care necesită replicare.
Pentru a recrea punctele, echipa a tras de catifea, a imitat participanții care se mișcau în scaune, a mutat lampa și a suflat praf spre lentilă. Numai schimbarea unghiului oglinzii sau mișcarea acesteia a produs pete, care erau mai slabe și mai mici decât cele înregistrate inițial. Praful, particulele din aer și micile mișcări ale oglinzii rămân explicații posibile. Studiul a fost mic, nu a fost înregistrat în prealabil și a implicat multe comparații statistice, crescând riscul de descoperiri întâmplătoare.
Mulți participanți au raportat, de asemenea, experiențe anterioare cu fantome, limitând astfel aplicabilitatea rezultatelor. Rezultatele nu demonstrează comunicarea cu cei decedați și nu stabilesc un tratament pentru doliu. Experimentele mai ample ar putea investiga modul în care amintirile și mediul înconjurător contribuie la o prezență resimțită. Simmonds-Moore a declarat că echipa plănuiește lucrări conexe cu un „telefon al vântului", un telefon neconectat pe care oamenii îl folosesc pentru a vorbi cu cei dragi decedați.
Cercetarea a fost publicată în Journal of Anomalous Experience and Cognition.
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