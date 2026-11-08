Ies la iveală detalii despre atacatorul din Cracovia și legăturile sale cu extrema dreaptă

Bărbatul responsabil pentru atacul din centrul Cracoviei, în urma căruia șase persoane au fost ucise și alte 16 rănite, avea convingeri radicale, era atras de ideologiile extremei drepte și deținea permis de port-armă. Cu toate acestea, nu intrase niciodată în atenția poliției.

Este vorba despre un cetățean polonez în vârstă de 25 de ani, originar din orașul Ostrowiec Świętokrzyski și identificat neoficial drept Michał O. Bărbatul lucra ca strungar și nu era militar de profesie.

Purtătorul de cuvânt al poliției poloneze, Andrzej Fijołek, a precizat că atacatorul nu mai avusese probleme cu legea și nu avea cazier judiciar, scrie Mediafax.

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a spus că primele indicii conturează un profil ideologic radical al atacatorului, cu „vederi ultranaționaliste". „Totul indică faptul că este fascinat de ideologiile extremei drepte", a declarat ministrul, citat de Associated Press.

Anchetatorii verifică activitatea bărbatului pe internet și eventualele legături cu grupări extremiste. Pe rețelele sociale au apărut informații despre presupuse interese neonaziste ale acestuia, însă nu au fost confirmate de poliția poloneză.

Două arme înregistrate pe numele său și sute de cartușe găsite în mașină

Autoritățile au precizat că bărbatul deținea permis de port-armă și a folosit în atac o versiune civilă a puștii AR-15, o armă semiautomată folosită frecvent în tirul sportiv și recreativ. Membrii familiei sale aveau, de asemenea, permise de armă.

Potrivit presei poloneze, atacatorul avea două arme de foc înregistrate pe numele său și practica tirul sportiv la un club din orașul Starachowice. Tatăl său era membru al aceluiași club și avea 11 arme înregistrate pe numele său.

Mașina folosită în atac era înmatriculată pe numele tatălui.

Polițiștii au găsit în portbagajul mașinii sale și alte arme, dar și o cantitate mare de muniție: „sute de cartușe, precum și baionete".

La momentul atacului, bărbatul purta uniformă militară, cască, vestă antiglonț și echipament tactic.

Martorii au spus că semăna cu un militar profesionist, însă autoritățile au exclus această posibilitate. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a precizat că bărbatul nu a făcut niciodată parte din armata poloneză și nu a avut legături cu aceasta.

Echipamentul militar, armele și aspectul general al atacatorului seamănă cu cele ale altor persoane care au comis atacuri individuale motivate de ideologia extremei drepte în Europa, a explicat Kacper Rekawek, cercetător principal la Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului din Haga, potrivit sursei citate.

„Am mai avut tentative în trecut, dar acum putem spune că astfel de atacuri au devenit posibile și în Polonia", a declarat expertul.

Poliția investighează acum proveniența armelor găsite asupra bărbatului, activitatea sa online și eventualele legături cu grupări extremiste. Anchetatorii verifică și dacă atacatorul a folosit o armă care îi aparținea sau una înregistrată pe numele unui membru al familiei.

Reprezentanții poliției au declarat că bărbatul era bine pregătit pentru atac și că autoritățile vor analiza în detaliu modul în care acesta și-a organizat acțiunea.

Anchetatorii vor analiza intervenția polițiștilor minut cu minut și vor încerca să stabilească modul în care atacatorul și-a pregătit acțiunea.

Poliția a confirmat între timp si faptul că bărbatul a acționat singur și că nu există riscul unui nou atac.