Schemă frauduloasă prin care s-au furat 11,6 milioane de lei de la bugetul statului! Metoda incredibilă la care s-au gândit trei femei din Bacău
Postat la: 08.11.2026 |
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău acuză trei angajate ale unei firme de transport rutier interjudețean că au creat o schemă ilegală prin care au păcălit statul. Prin acest mecanism fraudulos, ele au obținut ilegal aproape 9,8 milioane de lei din decontarea reducerilor acordate pentru biletele de călătorie ale pensionarilor.
Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat între iulie 2022 și ianuarie 2026 și a avut la bază „un mecanism fraudulos de eludare" a legislației privind reducerea de 50% la transportul rutier interjudețean pentru pensionari.
Procurorii spun că administratoarea societății ar fi iniţiat, coordonat şi pus în aplicare operațiunea, fiind acuzată că a contrafăcut, direct sau prin intermediari, nu mai puțin de 157.580 de cupoane-talon pentru pensionari. Tichetele ar fi fost realizate cu „echipamente de imprimare laser şi inkjet pe suport de hârtie neconform, lipsit de elemente de siguranţă", fiind apoi completate cu „date de călătorie şi CNP-uri fictive sau neeligibile".
Anchetatorii susțin că, pe baza acestor documente false, au fost întocmite și depuse la Ministerul Transporturilor 3.010 documente justificative care atestau curse și sume nereale. „Întreaga documentaţie falsă a fost prezentată şi depusă cu intenţie în 41 de tranşe lunare", iar societatea ar fi obținut astfel „pe nedrept" fonduri publice în valoare de 9.793.260 de lei, relatează News.ro.
În dosar sunt vizate și o fostă casieră a firmei, precum și două persoane care aveau atribuții contabile. Potrivit procurorilor, casiera ar fi completat și pregătit la domiciliu mii de cupoane și borderouri, în schimbul unor sume de bani. Totodată, una dintre contabile ar fi acceptat folosirea semnăturii sale pe documente despre care știa că conțin date false, în timp ce expertul contabil extern ar fi creat „aparenţa de conformitate financiar-contabilă necesară decontării".
Investigatorii afirmă că amploarea fraudei a crescut constant de-a lungul anilor. Astfel, numărul cupoanelor suspectate că au fost falsificate a urcat de la 463 în iulie 2022 la 9.131 în octombrie 2025, iar în 2025 acestea ar fi reprezentat aproximativ 92% din totalul sumelor decontate de minister.
„Prin aceste activităţi a fost cauzat bugetului de stat (...) un prejudiciu total cert în cuantum de 11.685.840,61 lei", susțin procurorii. Suma include debitul principal de aproape 9,8 milioane de lei și obligațiile accesorii calculate până la începutul lunii noiembrie 2026.
La perchezițiile efectuate pe 4 noiembrie, anchetatorii au ridicat documente, sisteme informatice, telefoane mobile și noi calupuri de cupoane-talon aferente anului 2026, „susceptibile de a fi contrafăcute". De asemenea, au fost găsite și ridicate sume de bani în valoare de 31.730 de lei și 8.100 de euro.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor celor implicați, inclusiv prin sechestru și popriri. Cele trei inculpate au fost reținute inițial pentru 24 de ore. Ulterior, două au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar administratoarea firmei a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii au contestat însă această măsură și solicită arestarea preventivă. Ancheta continuă și vizează inclusiv alte persoane și fapte.
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