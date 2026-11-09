Lex Fridman l-a șocat pe Joe Rogan cu răspunsul sincer la întrebarea ce crede că se întâmplă când murim

Cercetătorul de la MIT, Lex Fridman, a dat un răspuns simplu atunci când a fost întrebat ce se întâmplă după moarte.

Se spune că nimic în viață nu este sigur în afară de moarte și taxe, iar deși aceasta din urmă este destul de înfricoșătoare, frica de ceea ce se întâmplă când murim este una reală. Ne desprindem de această lume muritoare și ne îndreptăm spre o lumină strălucitoare pentru a ajunge la porțile de sidef, ne reîncarnăm ca altcineva sau pur și simplu încetăm să existăm?

Au existat multe experimente care au investigat ce se întâmplă când murim, fără dovezi concludente care să ofere un răspuns la ce se întâmplă după aceea. Un om de știință de la Massachusetts Institute of Technology a fost lăudat pentru că a dat un răspuns sincer la întrebarea ce crede că se întâmplă când timpul nostru pe Pământ s-a terminat.

Cercetătorul de la MIT și podcasterul Lex Fridman și-a exprimat propriile reflecții despre viața după moarte într-un interviu recent cu Joe Rogan. Când Rogan l-a întrebat pe Fridman dacă crede că există „altceva" după ce murim, cercetătorul a spus: „Cred că nu sunt suficient de deștept ca să mă gândesc la asta."

Dacă căutați un fel de asigurare despre viața după moarte sau reflecții filosofice de la un om de știință despre dacă sfârșitul este cu adevărat sfârșitul, nu veți găsi asta la Fridman.

În ciuda inteligenței sale impresionante, Fridman a recunoscut: "Știm atât de puțin." El a început să pună lucrurile în mișcare spunând că pentru ca frumusețea să existe „trebuie să existe suferință", adăugând că cercul vieții este important: „Cred că mortalitatea este esențială pentru tot. "Avem nevoie ca sfârșitul să fie acolo."

Mulțumind lui Fridman pentru onestitate, un comentariu spunea: "Acest geniu de la MIT spune că nu este suficient de deștept pentru a explica ce se întâmplă după moarte." Cei cu adevărat inteligenți sunt umili pentru că sunt conștienți de cât de puțin știu. Mulțumesc, Lex."

Un alt comentariu a adăugat: „Cel mai deștept om de pe pământ știe la fel de mult ca cel mai prost om despre ce se întâmplă când murim," iar un al treilea a spus: „Oamenii pot vorbi despre ce cred despre viața de apoi, despre ce 'cred' că se întâmplă, dar viața de apoi și orice ar fi ea, nu poate fi cunoscută în această viață." Cu toții vom afla ce se întâmplă, dacă se întâmplă ceva, destul de repede. Până atunci, concentrează-te pe ceea ce poate fi cunoscut....această viață prezentă."

Fridman a discutat despre mortalitate de nenumărate ori pe propriul său podcast, chiar intervievându-l pe Bernie Sanders despre propriile sale gânduri legate de mortalitate. Sanders spune că atunci când ai 83 de ani, întrebarea tinde să apară, dar susține că nu îi este frică de moarte.

În schimb, Sanders se teme de ceea ce urmează în termeni de sănătate și de propriul său corp care cedează, mai degrabă decât de momentul morții sau de ceea ce vine „după."

Fridman continuă să reflecteze asupra ideii de viață după moarte sau absența acesteia, spunând că meditează asupra mortalității sale când se trezește. El spune că își imaginează că această zi pe Pământ ar putea fi ultima sa, pentru că, într-o zi, va fi.

Cât despre întrebările legate de viața de apoi, există o mulțime de videoclipuri și imagini înfiorătoare despre efectele fizice asupra corpului nostru care te vor ține treaz noaptea. Nu spuneți că nu v-am avertizat.