Black Cube lovește din nou în Europa de Est - Scandal de spionaj în Slovenia înaintea alegerilor
Postat la: 19.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Alegerile din Slovenia sunt marcate de un scandal major, după ce autoritățile au acuzat compania privată de informații Black Cube că ar fi intervenit în campania electorală prin operațiuni de supraveghere și scurgeri de informații compromițătoare.
Potrivit autorităților slovene, mai mulți reprezentanți ai Black Cube ar fi ajuns la Ljubljana în decembrie. Ei sunt suspectați că au desfășurat activități de supraveghere și interceptare. Ancheta indică faptul că aceste operațiuni ar fi contribuit la apariția unor înregistrări audio care implică persoane publice în discuții despre corupție, lobby ilegal și utilizarea abuzivă a fondurilor de stat, scrie Politico. Materialele au fost publicate cu puțin timp înainte de alegeri, amplificând tensiunile într-o campanie deja extrem de polarizată. Reprezentanții companiei nu au oferit, până în acest moment, un punct de vedere oficial.
Scrutinul de duminică îi aduce față în față pe premierul în funcție Robert Golob și liderul opoziției Janez Janša. Ei se află într-o competiție strânsă care reflectă diviziunile politice din țară. Tabăra lui Golob susține că scandalul este dovada unei intervenții externe menite să influențeze rezultatul alegerilor. În același timp, opoziția folosește înregistrările pentru a acuza actualul guvern de corupție. În acest context, dezbaterea politică s-a transformat într-un schimb dur de acuzații, fiecare parte încercând să capitalizeze electoral situația.
Autoritățile slovene au transmis că implicarea unei companii private de intelligence într-un proces electoral ridică probleme serioase de securitate. Serviciul de informații a confirmat că reprezentanți ai Black Cube au vizitat Slovenia de mai multe ori în ultimele luni. Se arată că activitățile lor ar putea reprezenta o ingerință directă în procesul democratic. Premierul Golob a declarat că orice tentativă de influențare a alegerilor de către actori externi este „inacceptabilă" și subminează încrederea în instituțiile statului.
Black Cube este cunoscută pentru utilizarea unor metode specifice serviciilor de informații, inclusiv operațiuni sub acoperire și colectare de date prin intermediul unor identități false. Firma a fost implicată în mai multe scandaluri internaționale, cel mai cunoscut fiind cazul în care a fost angajată pentru a monitoriza jurnaliști și persoane implicate în acuzații împotriva producătorului de film Harvey Weinstein. De asemenea, în Europa de Est, compania a fost asociată cu acțiuni controversate care au ridicat semne de întrebare privind limitele legale ale activităților sale.
Tornado era numele de cod al operațiunii de spionaj care o viza pe Laura Codruța Kovesi, care conducea atunci Direcția Națională Anticorupție (DNA). La finalul lunii martie 2016, compania israeliană Black Cube și-a trimis trei agenți la București cu misiunea de a extrage informații compromițătoare legate de șefa DNA. Cazul Black Cube este unul dintre cele mai maridosare de spionaj din ultimii 25 de ani. În rechizitoriu, anchetatorul DIICOT acuză că în 2016 Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, a contactat compania Black Cube pentru a-i propune începerea unei operațiuni de extragere de informații și utilizarea lor pentru a o compromite pe Kovesi, șefa DNA din acel moment.
După mai multe discuții, Black Cube a trimis trei angajați în București,Doi dintre ei au fost reținuți după ce au demarat o serie de acțiuni prin care au încercat să acceseze mailurile unor rude, apropiați sau cunoscuți ai Laurei Codruța Kovesi. Au reușit în două cazuri, cu mailurile unor colaboratori ai fostului procuror general DNA:Au reușit să spargă două adrese de mail ale unor colaboratori ai acesteia. Potrivit procurorilor, Dragomir se simțea nedreptățit, pentru că fusese anchetat de DNA și trimis în judecată pentru corupție, iar compromiterea lui Kovesi ar fi fost o răzbunare. Și-a dat seama însă că nu poate susține financiar operațiunea și a decis să fie intermediar pentru cei care își doreau același lucru: Black Cube și un grup de oameni de afaceri, rămași și acum necunoscuți.
