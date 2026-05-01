Din iulie 2026 mașina va fi cea care te va conduce pe tine și nu tu vei conduce mașina. Noile reglementari ale UE transforma autoturismul in inchisoare

Începând din iulie 2026, o nouă reglementare a UE va impune ca toate mașinile noi să includă sisteme de supraveghere a șoferului (ADDW), folosind camere interioare pentru a urmări mișcarea ochilor, poziția capului și nivelurile de atenție pentru a detecta „distragerea atenției sau somnolența."

De asemenea vor avea sisteme de detectie a respiratiei si nu vor porni daca vor detecta consum de alcool. Intr-o faza ulterioara, pana in 2030 se va include si monitorizarea pulsului, HRV si a fibrilatiei arteriale, prin senzori la volan pentru a decetat eventoale situatii critice ale inimii, dar si niveluri de stres, corelate cu numarul de respiratii pe minut. In cazul cand se constata probleme de sanatate, masina trage singura pe dreapta si suma la serviciul de "urgente", anunta The Guardian.

Sistemele sunt concepute pentru alerte de siguranță în mașină, cu date procesate în timp real în interiorul vehiculului. In plus, orice accident va fi dat vina pe „performanța sub-optimală a șoferului", iar acea dată când mâinile tale s-au mișcat temporar de la "10 și 2" sau când linia ta de vedere nu a fost corect detectată de senzorul oglinzii va fi folosită pentru a da vina pe tine pentru accidentul ușor. Va fi foarte greu ca in viitor asigurarile sa nu te sanctioneze ca "din vina soferului s-a produs coliziunea". Dar asigurarile, fireste, vor fi tot obligatorii, numai ca vor plati din ce in ce mai rar daunele.

În al doilea rând, va exista o mare campanie de propagandă care va susține că „oamenii conduc periculos". Colectarea de date ADDW a arătat că 80% dintre noi ar putea conduce mai imprudent decât credem", sau "cei mai mulți șoferi veterani alunecă în obiceiuri proaste, arată rapoartele". Asa ca statisticile acestui nou sistem vor arata clar ca factorul uman este mult mai neperformant decat o masina condusa prin Inteligenta Artificială si comandata prin brate robotice.

Apoi vine noua legislație pentru a re-certifica fiecare sofer după un numar "X" ani pe drum, dupa cum regelementeaza fiecare tara din UE. Toate datele de monitorizare a șoferului vor fi încărcate într-o bază de date și scanate pentru erori. Aceste erori adaugă sau scad puncte pe permisul tău, iar dacă depășești un anumit număr de puncte, ți se suspendă capacitatea de a conduce până la o nouă recertificare (atestare).